Tâm sự của người đàn bà đánh ghen: Cuối cùng tôi cũng chỉ giành về một kẻ bạc bẽo

Tâm sự gia đình 19/06/2019 11:19

Tôi nhận ra rằng, đàn ông đã phản bội, lòng dạ đã bạc như vôi thì càng ôm càng thấy lạnh lẽo. Dù tôi có đánh ghen hay thậm chí người đàn bà kia có biến mất khỏi cuộc đời thì đối diện với tôi không còn là người đàn ông mà tôi yêu và trân trọng ngày nào.

Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng đàn bà đánh ghen là dại dột và nông cạn. Tôi cũng từng suy nghĩ rằng nếu chồng mình ngoại tình thì bỏ đi không thèm tiếc. Nhưng rồi, khi phát hiện chồng ngoại tình tôi mới hiểu sự khổ tâm, đau đớn, hoảng loạn của đàn bà trong hoàn cảnh đó. Lúc ấy chẳng nghĩ được sâu xa, chẳng suy tính thiệt hơn chỉ muốn đánh ghen, muốn tát nát mặt ả đàn bà đã cướp chồng mình.

Tâm sự của người đàn bà đánh ghen: Cuối cùng tôi cũng chỉ giành về một kẻ bạc bẽo - Ảnh 1
Khi đau đớn và hoảng loạn, người vợ chỉ muốn đánh kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi tìm kiếm một giải pháp để vơi đi nỗi uất nghẹn, hờn ghen trong lòng. Tôi phải đánh để cho ả đàn bà kia biết hậu quả cướp chồng người khác là như thế nào. Đánh để cho thiên hạ thấy tôi không phải là người đàn bà yếu đuối, bạc nhược chỉ biết khóc khi chồng phản bội. Tôi đánh để cho chồng thấy rằng tôi không phải là người đàn bà hiền lành, quanh năm chỉ biết nhẫn nhịn hy sinh.

Tôi tìm đến tận phòng trọ của nhân tình chồng. Biết hai người đang ở trong đó, tôi cùng 2 chị em của mình xông vào. Dẫu biết rằng chồng mình phản bội nhưng cái cảm giác tận mắt chứng kiến họ ở với nhau như vợ chồng khiến tôi nghẹt thở. Tôi tát mặt ả kia, tôi sỉ vả ả bằng tất cả sức lực của người đàn bà bị phản bội. Tôi đánh ả đàn bà lăng loàn, biết chồng của người ta vẫn cởi áo ăn nằm. Chồng tôi ôm lấy người đàn bà kia, che chở cho ả. Ngay lúc này, tôi thấy mọi chuyện thật nực cười.

Tâm sự của người đàn bà đánh ghen: Cuối cùng tôi cũng chỉ giành về một kẻ bạc bẽo - Ảnh 2
Trở về sau cuộc đánh ghen, tôi cũng mang vết thương sâu hoắm ở trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Rồi tôi về nhà. Tôi đã tưởng mình sẽ hả hê, sung sướng biết bao nhiêu nhưng rồi bẽ bàng nhận ra cảm giác trong lòng mình còn tệ hơn trước. Dù tôi có làm gì, có điên cuồng đánh người ta ra sao nữa thì cũng không làm vơi bớt nỗi đau đang hiện diện trong tôi: Một người bị chồng phản bội. Tôi đã nghĩ, chỉ cần đánh ả kia mọi cảm giác uất nghẹn, khổ sở sẽ vơi đi. Nhưng không, trở về sau cuộc đánh ghen, chính tôi cũng có vết thương sâu hoắm trong lòng. Tôi như con thú bị thương đang liếm láp chính những vết thương của mình.

Kẻ cần đánh đã đánh nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Chồng tôi chẳng hề biết hối hận, còn trách tôi tàn nhẫn. Tôi nhận ra rằng, đàn ông đã phản bội, lòng dạ đã bạc như vôi thì càng ôm càng thấy lạnh lẽo. Dù tôi có đánh ghen hay thậm chí người đàn bà kia có biến mất khỏi cuộc đời thì đối diện với tôi không còn là người đàn ông mà tôi yêu và trân trọng ngày nào.

Tâm sự của người đàn bà đánh ghen: Cuối cùng tôi cũng chỉ giành về một kẻ bạc bẽo - Ảnh 3
Khi người chồng đã cạn tình cạn nghĩa thì tốt nhất nên buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Dù anh ta có quay về sau trận đánh ghen thì thứ tôi giành được cũng chỉ là một kẻ bạc lòng mà thôi. Suy nghĩ thấu đáo, tôi viết đơn ly hôn. Khi một thứ đã hỏng thì người ta sẽ vứt bỏ. Khi một người chồng đã cạn tình cạn nghĩa thì cách tốt nhất chỉ có buông tay mà thôi.

Đàn ông à, không ngoại tình không có nghĩa anh là người chồng tốt

Đàn ông à, không ngoại tình không có nghĩa anh là người chồng tốt

Thực tế không hiếm những người đàn bà sống như người giúp việc, còn chồng lại sống an nhàn như những ông chủ. Đàn ông cho mình cái quyền được đòi hỏi, được cung phụng. Còn nhà cửa, cơm nước, con cái, tất thảy là của vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà đánh ghen chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn