Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy

Phụ nữ yêu 19/06/2019 11:22

Đàn ông mê của lạ, thèm sự mới mẻ nên dù vợ ra đường được bao nhiêu người đàn ông mê mẩn thì với họ vẫn chỉ như “cơm nguội”, ăn hoài phát ngán. Đàn ông tâm tưởng đã nghĩ đến người khác, thâm tâm đã chán ngán vợ thì đàn bà làm cách nào để giữ?

Làm thế nào để khiến một người đàn ông yêu mình suốt đời? Phụ nữ chúng ta phải đẹp, phải khéo, phải đảm đang, giỏi chiều chuộng hay phải hy sinh cả thanh xuân để đổi lại trái tim của một người? Phụ nữ thường sai lầm ở chỗ nghĩ rằng cho đi là sẽ nhận lại. Nhưng lòng chung thủy của đàn ông là sự tự nguyện, là xuất phát từ tâm không thể cưỡng cầu, không thể dùng bất cứ điều gì để đổi chác.

Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy - Ảnh 1
Lòng chung thủy của đàn ông là sự tự nguyện, xuất phát từ tận đáy lòng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chúng ta chung thủy với chồng, sắt son một lòng một dạ vì chúng ta yêu, cần và trân trọng tình nghĩa này. Chồng dẫu chưa hoàn hảo, dẫu nhiều khiếm khuyết, đôi lúc còn khiến mình buồn tủi nhưng bất chấp những điều đó chúng ta vẫn ở bên cạnh và yêu họ không ngừng. Trái tim của đàn ông chung thủy cũng hệt như đàn bà chúng ta vậy. Yêu và chung thủy bởi họ muốn thế. Khi trân trọng người đàn bà của mình, họ tự khắc sẽ biết mình cần làm những điều gì.

Phụ nữ luôn có tư tưởng giữ chồng, sợ mất chồng. Họ lo sợ trái tim chồng một ngày sẽ có hình bóng khác. Họ sợ những ả đàn bà xinh đẹp, lẳng lơ ngoài kia sẽ dụ dỗ mất chồng mình. Họ sợ mình xấu xí, già nua, kém hấp dẫn trong mắt chồng. Họ ra sức làm đẹp, học hỏi những bí quyết giữ chồng, chuyện phòng the… Tất cả cũng chỉ mong níu giữ được trái tim của chồng. Nhưng phụ nữ nên nhớ: Một người đàn ông đã muốn đi thì không một người đàn bà nào giữ nổi!

Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy - Ảnh 2
Đàn bà làm sao giữ nổi một người đàn ông luôn muốn ra đi? - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề nằm ở lòng dạ đàn ông chứ không nằm ở người vợ. Dẫu vợ đẹp như hoa hậu, nấu ăn ngon như đầu bếp, giỏi làm tình như gái bán hoa thì đàn ông tham lam vẫn thấy chưa đủ. Đàn ông mê của lạ, thèm sự mới mẻ nên dù vợ ra đường được bao nhiêu người đàn ông mê mẩn thì với họ vẫn chỉ như “cơm nguội”, ăn hoài phát ngán. Đàn ông tâm tưởng đã nghĩ đến người khác, thâm tâm đã chán ngán vợ thì đàn bà làm cách nào để giữ?

Thứ khó giữ nhất trên cuộc đời này đó chính là trái tim của một người không thuộc về mình. Bởi thế, đàn bà ra sức giữ chồng, làm mọi cách để giữ một người chồng luôn muốn rời bỏ mình chỉ phí hoài công sức mà thôi. Đàn ông mấy người sợ mất vợ còn đàn bà chúng ta cứ lo sợ mất chồng? Cứ quẩn quanh với những suy nghĩ đó khiến chúng ta càng mất tự tin, mất đi nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy - Ảnh 3
Thay vì giữ chồng, phụ nữ hãy giữ thanh xuân và nhan sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đã thương, đã trân trọng thì đàn bà không cần giữ. Thay vì giữ chồng, đàn bà hãy gìn giữ thanh xuân và nhan sắc. Nấu ăn ngon, chăm chỉ làm đẹp là vì chính cuộc sống của mình chứ đừng vì để giữ ai cả. Còn một người đàn ông, trái tim không có hình bóng của mình thì đàn bà còn tiếc nuối để làm gì?

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Thực tế không hiếm những người đàn bà sống như người giúp việc, còn chồng lại sống an nhàn như những ông chủ. Đàn ông cho mình cái quyền được đòi hỏi, được cung phụng. Còn nhà cửa, cơm nước, con cái, tất thảy là của vợ.

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