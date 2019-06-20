“Một lần bất tín, vạn lần bất tin”, dẫu người vợ có thể tha thứ, cho anh đường quay về thì mãi mãi cô ấy sẽ không bao giờ còn có thể tin thêm lần nữa. Đàn ông chỉ cần một lần dối trá, đàn bà cả đời sẽ không bao giờ quên.

Chữ Tín là mạng sống thứ 2 của người đàn ông. Người đời xưa nay trọng vọng, kính nể những người đàn ông đã nói là làm, chẳng bao giờ sống sai với những lời mà mình đã thốt ra. Mất đi chữ tín là phá sản lớn nhất trong cuộc đời của người đàn ông. Bởi mất tiền bạc, mất vật chất có thể lấy lại nhưng một lần bội tín thì cả đời đã chẳng còn ai tin nữa. Thế nhưng trên đời này vẫn có rất nhiều người đàn ông chà đạp, vứt bỏ đi chữ Tín vì ngoại tình. Mất tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi chữ Tín thì cả đời chẳng còn ai tin anh được nữa - Ảnh minh họa: Internet Là một người đàn ông đúng nghĩa, phải sống tử tế với những người bên cạnh mình trước mới mong làm những việc lớn lao ngoài xã hội. Nhưng thực tế, rất nhiều người đàn ông lại đi ngược lại điều đó. Với thiên hạ thì tử tế, biết điều, nhỏ nhẹ, hào phóng bao nhiêu thì bước về căn nhà lại ti tiện, bẩn tính, chi li tính toán từng đồng bấy nhiêu. Với người ngoài thì luôn rao giảng những lời đạo đức nhưng kì thực sống với vợ chẳng khác nào người dưng nước lã.

Với chuyện ngoại tình, có nhiều người đàn ông nghĩ cực kỳ giản đơn. Họ chỉ xem đó như là mua cốc nước mát giải khát ven đường, ăn một món ngon lạ miệng mà mình thèm thuồng. Xong xuôi, họ vẫn bước về nhà, vẫn làm trọn chuyện làm cha làm chồng. “Ăn chơi nhưng không bỏ vợ” – nhiều người còn cho rằng bản thân bản lĩnh, tỉnh táo, biết rõ đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Nhưng đàn ông à, tất cả chỉ là sự ngụy biện cho lòng tham vô đáy mà thôi. Đàn ông một khi đã lên giường với người đàn bà khác thì dẫu có giàu sang, có vinh quang ngoài xã hội như thế nào thì cũng vứt đi mà thôi. Vợ có thể tha thứ cho anh tội ngoại tình nhưng trọn đời cô ấy sẽ không bao giờ quên - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chỉ cần một lần ngoại tình thì đã tự đánh mất đi chữ Tín. Chữ tín với vợ, với con. Đàn ông nào cũng từng thề thốt, cũng hứa hẹn sẽ thủy chung, cả cuộc đời chỉ có một mình vợ. Lúc cởi áo ăn nằm với người khác, họ có nghĩ đến những lời mình từng hứa hẹn? “Một lần bất tín, vạn lần bất tin”, dẫu cho người vợ có thể tha thứ, cho anh đường quay về thì mãi mãi cô ấy sẽ không bao giờ còn có thể tin thêm lần nữa. Đàn ông chỉ cần một lần dối trá, đàn bà cả đời sẽ không bao giờ quên.

Đánh giá một người đàn ông ở đời dễ lắm. Chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với người bạn đời bên cạnh mình là rõ. Bao nhiêu người chọn người đồng hành trong sự nghiệp, chọn người tín nhiệm để giao cho những trọng trách quan trọng bằng cách đánh giá nhân cách của anh trong gia đình. Một kẻ phản bội vợ, bội tín người bạn đời thì dĩ nhiên trong công việc, với bạn bè anh cũng dễ dàng quay lưng, phản bội giống như vậy. Đánh giá một người đàn ông tốt hay xấu chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình, đến khi về già vợ con vẫn còn khinh khi. Người đời cũng chẳng thể kính trọng một người đến vợ con còn ruồng rẫy. Đàn ông tử tế, trước hết là giữ lời thề một vợ một chồng trong cuộc hôn nhân. Đánh mất chữ Tín – cả đời đàn ông đừng mong lấy lại.

Với đàn ông, thứ khó ép buộc nhất chính là lòng chung thủy Đàn ông mê của lạ, thèm sự mới mẻ nên dù vợ ra đường được bao nhiêu người đàn ông mê mẩn thì với họ vẫn chỉ như “cơm nguội”, ăn hoài phát ngán. Đàn ông tâm tưởng đã nghĩ đến người khác, thâm tâm đã chán ngán vợ thì đàn bà làm cách nào để giữ?

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