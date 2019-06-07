Tôi hỏi anh có mệt không, có muốn tôi nấu gì anh ăn? Chồng tôi không trả lời, đôi mắt vẫn cứ nhìn tôi, như cố tìm gì đó. Lúc tôi chuẩn bị quay lưng đi tắm, tôi nghe một câu anh nói mà đã nhớ rất lâu, rất kỹ: “Sao nhìn em chán thế nhỉ?”

Tôi vẫn còn nhớ như in đó là lúc con trai chưa tròn 2 tuổi. Tối đó, sau một ngày vật lộn với một đứa trẻ biếng ăn, hay bệnh và bám hơi mẹ, mình đầy mùi bỉm sữa của con, tôi định phải đi tắm trước khi chồng về. Nhưng hôm ấy chồng tôi về sớm hơn mọi khi. Anh ấy đi ngang tôi không nói một lời, ngồi xuống sô pha rồi bắt đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Thật ra, tôi tình nguyện bỏ ra 3 năm hoàn toàn dành cho con trai. Tôi từng nói với chồng, rằng hãy đợi tôi 3 năm, để tôi bên con nhiều hơn, để con đủ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Sau đó, tôi sẽ trở về là người phụ nữ xinh đẹp, bản lĩnh như anh từng say mê. Chồng tôi không hề ngăn cản, anh ấy còn nói biết ơn tôi đã hy sinh vì gia đình, anh chắc chắn không quên.

Chồng tôi là người hay nói đùa. Câu nói kia tiếp sau đó là tiếng cười quen thuộc của anh. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi không thể cười nổi, tôi chết sững mất vài giây mới có thể bước vào nhà tắm. Trong gương khi ấy, lần đầu tiên trong suốt hai năm với mỗi ngày đều chỉ biết cho con ăn, thay tã cho con, nấu nướng, giặt giũ, tôi không còn nhận ra chính mình. Tôi không đi làm, không chưng diện, không có mùi nước hoa thoang thoảng, không có vóc dáng được giữ gìn, cũng không có nụ cười đầy sức sống.

Cho đến hôm nay, tôi nghe được câu nói kia. Cho đến vài tháng sau đó, tôi biết chồng mình ngoại tình…

Tôi không hề bất ngờ khi nhân tình của chồng tôi là một phụ nữ trẻ đẹp, vì tôi khi chưa sinh con cũng từng như cô ấy. Tôi đã từng khuyên nhủ chồng, rằng anh đang sai lầm, anh sẽ hối hận. Nhưng thay vì suy nghĩ về những gì tôi nói, chồng tôi hoàn toàn mất trí với mối tình vụng trộm kia.

Tôi quyết định ly hôn khi con lên 4. Ngày ly hôn chồng, tôi vẫn hỏi anh, anh có chắc rằng anh sẽ không hối hận? Chồng tôi khi ấy còn chẳng thiết trả lời, quay lưng đi tìm nhân tình.

Tôi không hề bất ngờ khi nhân tình của chồng tôi là một phụ nữ trẻ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đương nhiên đã mất một khoảng thời gian dài chìm trong khủng hoảng. Khi bạn là một người mẹ sồ sề, ôm con khóc mỗi đêm vì chồng ngoại tình, bạn dù mạnh mẽ mấy cũng chẳng dễ dàng. Tôi đã một mình bước qua tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời ấy cùng con. Tôi đã từng nghĩ, bản thân chỉ có hai lựa chọn: Một là cứ ngồi khóc lóc một cách xấu xí trong khi hai kẻ kia đang hạnh phúc, hai là phải cố gắng đứng dậy, thật xinh đẹp và kiêu hãnh một lần nữa.

Tôi trở thành bà mẹ đơn thân những năm sau đó. Tôi mất khoảng nửa năm để lấy lại vóc dáng và gần hai năm để tìm lại công việc mà tôi đam mê. Không dễ dàng để phụ nữ một mình nuôi con và đi làm. Tôi tận dụng hết mọi sự giúp đỡ, từ bạn bè đến người thân, cố gắng hết mình cho đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa.

Tôi gặp lại chồng cách đây 1 năm. Khi ấy anh ta cùng cô nhân tình đang đi mua sắm. Cô nhân tình đang mang thai, bụng khệ nệ, thân hình mập mạp. Tôi đi ngang, vóc dáng như thời son trẻ, mùi nước hoa thoang thoảng, phấn son xinh đẹp, cười một cái thật tươi với chồng cũ.

Và tất nhiên, chồng cũ sau đó không ít lần muốn gặp lại mẹ con tôi, còn nói rằng giờ mới nhận ra bản thân đã thật sự sai. Tôi khi ấy chỉ cười mãn nguyện nói: “Lúc tôi xấu xí nhất vì anh, anh nhẫn tâm ra đi thì lấy tư cách gì đòi bên tôi khi tôi xinh đẹp trở lại? Lúc con cần anh nhất, anh bỏ theo nhân tình, giờ tìm lại ai cần anh?”.

“Lúc tôi xấu xí nhất vì anh, anh nhẫn tâm ra đi thì lấy tư cách gì đòi bên tôi khi tôi xinh đẹp trở lại? Lúc con cần anh nhất, anh bỏ theo nhân tình, giờ tìm lại ai cần anh?” - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bị phản bội, càng nuôi con một mình thì càng phải xinh đẹp. Bạn dành thời gian để làm đẹp là một cách để nạp năng lượng khi vất vả nuôi con một mình. Bạn phải xinh đẹp còn là để tình cờ gặp lại kẻ bỏ rơi mẹ con bạn, có thể ngẩng cao đầu khiến họ phải ngắm nhìn, có thể khiến họ hối hận rồi tát thẳng vào tự trọng của họ bằng nụ cười hả hê. Và hãy nhớ, bạn còn phải xinh đẹp để sống cuộc đời một lần nữa tái sinh, cho chính mình, cho cả con…