Cô thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được 90-60-90 như em' thì ông chồng đáp luôn: 'Xin lỗi, vợ anh lúc ăn diện vào còn đẹp hơn em vạn lần'

Tâm sự gia đình 15/10/2017 10:17

"Cô ấy đã từng rất xinh đẹp nhưng sinh con xong vì gia đình cô ấy phải ở nhà nội trợ. Anh xin lỗi em, nhưng nói thật, vợ anh ăn diện vào thì đẹp hơn em vạn lần..."

Cưới nhau hơn 7 năm vượt qua bao nhiều khó khăn cuối cùng Tùng leo lên cái ghế giám đốc.Tất nhiên người vui nhất trong chuyện này đó là Hằng, người vợ đã tần tào đứng phía sau để ủng hộ và động viên cho Tùng không ngừng nghỉ. Nhiều người nhìn vào vui cho Hằng, nhưng cũng lo lắng hộ cô vì trước kia nghèo không sao nhưng bây giờ chồng thành đạt thì cũng đồng nghĩa với việc có nhiều "chân dài" đeo đuổi.

Hằng cũng biết rõ đàn ông giỏi giang bên ngoài thì không thiếu gì gái vây quanh, nhưng hơn ai hết thì cô tin tưởng vào lòng chung thủy của chồng mình. Lắm lúc hơi bất an một tý thì cô kéo chồng lại ngồi tâm sự.

- Dạo này chuyện đàn ông có gia đình vẫn ngoại tình gái gú ầm ầm. Anh giờ đã là người đàn ông có tiền có quyền...có khi nào anh phụ em không hả chồng - Hằng hỏi.

- Cả đời này ai anh cũng có thể phụ...duy nhất em thì không bao giờ. Anh mang ơn em thì có ấy.

Cô thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được 90-60-90 như em' thì ông chồng đáp luôn: 'Xin lỗi, vợ anh lúc ăn diện vào còn đẹp hơn em vạn lần' - Ảnh 1
Em chưa tắm mà sao người hôi hám vậy hả? Đi làm cả ngày mệt về nhìn em không khác gì ô sin...chán thật đây - Ảnh minh họa: Internet

- Anh đang nịnh em đấy hả? Em vừa xấu vừa quê mùa mà anh vẫn yêu á? Lỡ như có một cô gái chân dài lại xinh đẹp quyến rũ anh bắt anh bỏ em thì anh sẽ nói sao?

- Thì anh sẽ nói tôi là đàn ông đã có vợ....và tôi rất yêu vợ mình. Cơ mà em đừng có lo...anh chẳng có cô nào để ý đâu. Chỉ có vợ anh thôi.

Nghe chồng nói như vậy thì Hằng an tâm hẳn, thế nhưng có một sự thật mà Hằng không biết đó là ở bên ngoài Tùng được rất nhiều cô ngưỡng mộ và tự nguyện muốn dâng hiến dù cho đã biết anh có vợ con đàng hoàng. Nhưng những bóng hồng chân dài ấy vẫn không thể khiến Tùng lung lay vì hơn ai hết anh yêu vợ mình vô cùng.

Vậy nhưng kể từ khi Tùng có cô thư ký nóng bỏng mới vào thì quả thật anh có chút xao xuyến. Mỗi ngày đến công ty nhìn cô bồ ăn mặc đẹp để lộ vòng 1 căng tròn quyễn rũ là Tùng không tài nào chớp mặt nổi. Biết rõ Tùng mê mình nên cô thư ký càng được bộ quyễn rũ rồi cố tình đụng chạm vào anh. Đặc biệt khi biết vợ của sếp mình lại là cô nhà quê thì cô thư ký càng hả hê tin chắc mình chiến thắng trong việc giật chồng.

Nói về Tùng thì xưa nay chưa bao giờ anh có ý nghĩ nào có lỗi với vợ. Nhưng bây giờ vì cô thư ký thì Tùng có chút động lòng thật, đang nhìn cô thư ký trẻ ăn mặc nóng bỏng, về nhà lại nhìn vợ đầu xù tóc rối khiến Tùng lỡ buông câu trách.

- Em chưa tắm mà sao người hôi hám vậy hả? Đi làm cả ngày mệt về nhìn em không khác gì ô sin...chán thật đây.

Nghe chồng nói câu đó thì Hằng bế con rồi rớm nước mắt.

- Hôm nay anh làm sao vậy? Tự dưng quát em là sao? Ở nhà chăm con nấu nướng rồi dọn dẹp...em đâu còn thời gian chăm chút bản thân chứ? Em cũng muốn làm đẹp nhưng nếu em ra ngoài vui chơi thì ai sẽ chăm con, ai sẽ nấu cho anh ăn...

- Anh...xin lỗi...anh hơi quá lời. Tại vì....

Cô thư ký vênh váo: 'Vợ anh xập xệ, đâu được 90-60-90 như em' thì ông chồng đáp luôn: 'Xin lỗi, vợ anh lúc ăn diện vào còn đẹp hơn em vạn lần' - Ảnh 2
Vợ anh đúng là không xinh như em, không trẻ như em nhưng khi anh nghèo, anh tay trắng thì chỉ có cô ấy ở bên cạnh. Ảnh minh họa: Internet

- Tại vì anh đang bắt đầu thay đổi...anh có người khác rồi hả? Anh chán em rồi đúng không?

Nói rồi Hằng bước đi, đêm đó hai vợ chồng Tùng không ngủ với nhau. Cả đêm nằm không tài nào ngủ được, nghĩ mình trách vợ mà Tùng ân hận lắm...chỉ vì một chút rung động không đáng có mà Tùng lỡ nặng lời với vợ.

Anh tự hứa sẽ không bao giờ có ý nghĩ làm tổn thương đến vợ mình nữa. Nói về cô thư ký thì tưởng bở Tùng thích mình nên ra sức gạ, vậy nhưng Tùng không hề đáp trả mà cự tuyệt cô ta. Hậm hực quá cô thứ ký vênh váo nói.

- Đàn ông tài giỏi chỉ hợp với gái xinh mà thôi. Anh đường đường là giám đốc vậy thì chỉ có em mới xứng với anh thôi. Cô vợ của anh đâu có hơn gì em chứ? Cô ta xập xệ, đâu có được số đo 3 vòng 90-60-90 như em cớ chứ? Anh bỏ quách cô vợ quê ấy đi.

- Em nói sai rồi...vợ anh đúng là không xinh như em, không trẻ như em nhưng khi anh nghèo, anh tay trắng thì chỉ có cô ấy ở bên cạnh. Cô ấy đã từng rất xinh đẹp nhưng sinh con xong vì gia đình cô ấy phải ở nhà nội trợ. Anh xin lỗi em, nhưng nói thật, vợ anh ăn diện vào thì đẹp hơn em vạn lần..

- Anh...anh....

- Em không cùng anh đi lên từ số 0 thì sao em dám đòi cùng anh hưởng thụ cuộc sống giàu có chứ? Chỉ có vợ anh mới xứng...vậy nên em hãy tỉnh mộng đi. Đời này anh chỉ yêu mình vợ anh mà thôi.

Nói rồi Tùng lái xe vội về nhà vì vợ con anh đang chờ, còn cô thứ ký vì xấu hổ quá nên lập tức xin nghỉ việc luôn. Thế mới nói việc đàn ông muốn có hạnh phúc thì phải biết yê vợ thương con..vì chỉ có vợ con mới là nơi chào đón bạn dù bạn nghèo khó hay giàu sang đi chăng nữa....

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Từ khóa:   chồng thương vợ hôn nhân vợ chồng

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