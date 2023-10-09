Cô thư ký trẻ đẹp, nóng bỏng nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ ‘tâm sự’, vợ bí mật theo dõi thấy chồng ra gặp mặt thật nhưng lại có hành động bất ngờ khiến vợ vô cùng hả hê

Tâm sự gia đình 09/10/2023 01:11

Tuần trước Nhung bất ngờ phát hiện ra tin nhắn của cô thư ký mới gửi đến cho chồng mình. Trong lúc anh đang tắm, Nhung nhận được tin đó mà sốc nặng. Cô ta còn dám ngang nhiên rủ anh ra nhà nghỉ nói là muốn bàn công việc.

Làm vợ Huy đã được 3 năm, Nhung chưa bao giờ cảm thấy sai lầm khi lấy anh. Trong cuộc sống, Huy luôn chăm lo cho gia đình, mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng bất đắc dĩ lắm anh mới bỏ cơm nhà 1 bữa.

Là giám đốc của 1 công ty, Huy vừa tài giỏi, đẹp trai, giàu có, lại là 1 điều khiến Nhung luôn luôn phải lo lắng vì xung quanh anh lúc nào cũng có những cô gái nóng bỏng chân dài sẵn sang lao vào dâng hiến. Nhiều người nói rằng Nhung phải hết sức cảnh giác, nhưng cô cho rằng quan trọng là ở người chồng, nếu chồng mình không có ý định xấu thì không thể xảy ra chuyện gì. Còn 1 khi người chồng đã muốn phản bội thì dù có cảnh giác thế nào cũng là vô ích.

Đúng là như vậy, tuần trước Nhung bất ngờ phát hiện ra tin nhắn của cô thư ký mới gửi đến cho chồng mình. Trong lúc anh đang tắm, Nhung nhận được tin đó mà sốc nặng. Cô ta còn dám ngang nhiên rủ anh ra nhà nghỉ nói là muốn bàn công việc. Nhung chép miệng:

- Thời bây giờ, đúng là lắm loại đàn bà trơ trẽn.

 

Nhưng cô tảng lờ như không biết để xem thái độ của chồng thế nào. Anh bước ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại lên sau đó sắc mặt bỗng thay đổi. Anh vội vàng thay quần áo và bước ra ngoài. Nhung giả vờ hỏi:

- Anh đi đâu giờ này?

Huy liền mỉm cười:

- À, anh đi gặp đối tác đột xuất 1 chút, lát anh về ngay.

Nhung trong lòng cảm thấy vô cùng suy sụp và đau đớn nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng, Huy vừa bước ra thì Nhung cũng lén đi theo từ bao giờ.

Đến nhà nghỉ, Huy bước vào trong, nhìn thấy cô thư ký đang lả lơi trong bộ đồ sexy, còn bày biện cả rượu vang lãng mạn. Huy hỏi:

- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?

Cô thư ký ôm eo Huy rồi lẳng lơ:

- Anh cứ ngồi xuống đi đã, uống 1 chút rượu nhé.

Trong đi khó, Nhung đã thuê 1 phòng bên cạnh để nghe ngóng. Cô thư ký lại nói:

Cô thư ký trẻ đẹp, nóng bỏng nhắn tin rủ chồng ra nhà nghỉ ‘tâm sự’, vợ bí mật theo dõi thấy chồng ra gặp mặt thật nhưng lại có hành động bất ngờ khiến vợ vô cùng hả hê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Anh thừa biết em muốn gì mà, ở công ty em đã tỏ rõ thái độ thế rồi mà anh cứ né. Chắc anh sợ người ta soi mói nên em hẹn anh đến đây cho tiện.

Bỗng dưng Huy cười khẩy rồi đẩy cô ta ra xa:

- Cô giỏi lắm, từ mai cô bị đuổi việc.

Cô thư ký trợn ngược mắt ngạc nhiên:

- Anh..anh nói gì?

Huy liền lôi trong ví ra tấm hình của 2 vợ chồng anh và nói:

- Cô mở to mắt ra mà xem, đây là vợ tôi, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc và tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy dù chỉ là 1 lần. Đừng giở mấy cái trò mèo của cô ra để dụ dỗ tôi. Đi làm không tập trung làm việc chỉ lo trưng diện quyến rũ đàn ông. Cô bị đuổi việc từ bây giờ.

Nói rồi, Huy bỏ đi thẳng để lại cô thư ký 1 mình trong phòng vừa tức giận vừa xấu hổ nhục nhã. Lúc đó, Nhung vội vàng chạy theo chồng.

Huy về nhà trước không thấy vợ đâu, định gọi điện thì Nhung mở cửa rồi mỉm cười thật tươi:

- Em vừa đi mua thêm ít bia, tối nay 2 vợ chồng mình làm 1 chút nha.

Nói rồi, Nhung nháy mắt với chồng. Tối hôm đó, 2 vợ chồng Nhung đã có 1 đêm thật ngọt ngào. Cuộc sống hôn nhân, cần những lúc ta phải tỉnh táo, cần những lúc nghe những giả vờ như không nghe, thấy mà làm như không thấy, quan trọng là tin tưởng vào người bạn đời của mình. Có như thế, sự khôn khóe đó mới dẫn ta đến hạnh phúc.

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Và không ngoài dự đoán của cô, dù trước đó Tuấn đã nghiến răng từ chối nhưng 3 tháng sau khi vợ sinh, Tuấn không chịu đựng được nữa nên  ngày nào cũng phải “tăng ca” với thư ký.

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