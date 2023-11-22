Có 2 con gái, chồng muốn có thêm con trai, lần siêu âm thứ 3 vẫn là con gái, chồng bỏ về đi uống rượu giải đen với bạn đến sáng về nhà thì chết đứng khi gặp cảnh này

Tâm sự gia đình 22/11/2023 15:09

Đến tận nửa đêm, nhìn thấy số chị hiện lên anh lập tức tắt máy mà không hề hay biết chị đã gặp chuyện. Trở về nhà anh thấy mẹ mình vợ anh đang gào khóc thảm thiết....

Có nhiều người oán trách tại sao người ta cứ nhất định phải đòi vợ mình sinh con trai bằng được. Tại sao nhất định phải ép vợ mình sinh con trai trong khi bản thân người có thể khiến vợ sinh con trai được hay không lại chính là mình.

Cuộc sống của mỗi người khác nhau và cuộc sống của anh cũng vậy. Trách người chồng đó 1 phần thì có lẽ nên trách cái xã hội cổ hủ, bảo thủ và vẫn còn phong kiến này đến 10 lần, 100 lần hay thậm chí là nhiều hơn thế. 

Vợ anh sinh cho anh được 2 cô con gái sau gần 6 năm kết hôn. Gia đình nhỏ của anh không quá giàu có nhưng hòa thuận và mỗi ngày đi làm về bất cứ lúc nào anh cũng cảm thấy hài lòng với tiếng nói chuyện của hai cô con gái và sự quan tâm của hai đứa nhỏ dành cho mình.

Về đến nhà, hình ảnh hai con đang chơi ngoan ngoãn ở phòng khách, vợ anh ở trong nhà bếp nấu bữa tối cho cả nhà. Gia đình đó hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ cho đến cái ngày anh đưa cả nhà về quê để ăn giỗ.

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên về ăn giỗ. Mỗi lần về anh chị đều cãi nhau nhưng phận làm con không thể không về. Có lẽ, cũng chính vì lần ăn cỗ này đã khiến cho anh vô cùng tức giận. Đáng ra anh cũng là con nhà bác, anh được ngồi ở trên với mấy người đàn ông. Nào ngờ, anh bị đẩy xuống dưới khi người họ hàng nói:

- Nhà cậu chỉ có con gái không có con trai nên tôi không thể để cậu ngồi ở trên được.

- Anh, anh nói cái gì vậy?

- Anh đừng thấy có gì lạ, thật ra chuyện này khá là dễ hiểu mà. Anh cũng biết rồi đấy, phép vua thua lệ làng mà. Nhà nào không có con trai thì không có con nối dõi. Anh lại còn là cháu đích tôn còn không có con trai thì ngồi mâm dưới là đúng rồi.

Có 2 con gái, chồng muốn có thêm con trai, lần siêu âm thứ 3 vẫn là con gái, chồng bỏ về đi uống rượu giải đen với bạn đến sáng về nhà thì chết đứng khi gặp cảnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đứng dậy giận dữ. Ăn xong bữa cơm, anh cùng vợ con trở lại thành phố luôn. Đêm đó, lần đầu tiên anh chị cãi nhau to đến thế. Anh hét vào mặt chị:

-Thấy chưa, giờ không có con trai người ta coi thường tôi, khinh tôi không ra gì.

- Em, em biết làm sao được.

- Đẻ thêm đi.

- Anh thật sự muốn co thêm con sao. Nếu đứa sau vẫn là con gái thì anh định làm thế nào?

- Không cần biết. Anh muốn sinh thêm con.

- Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, nếu anh thật sự muốn có thêm con em sẽ sinh cho anh và cùng nhau chăm sóc chúng. Nhưng hứa với em nếu có là con gái cũng đừng ghét bỏ con bé. Con bé không có tội. Có được không anh?

Anh không trả lời vợ mà lờ đi. Sau đó khoảng 4 tháng thì chị có bầu. Anh mừng lắm khi vợ có bầu và ngày nào cũng chỉ mong ngóng đủ thời gian để siêu âm giới tính của con. Chờ đợi mãi cũng đến ngày siêu âm. Anh hồi hộp không dám vào phòng siêu âm cùng chị mà đợi chị ở ngoài. Chị trở ra gương mặt trầm ngâm lắc đầu:

- Là con gái rồi anh à!

- Em đùa anh sao, sao lại có thể là con gái được chứ?

- Em xin lỗi.

- Đây em cầm tiền tự bắt xe về đi, anh muốn ra ngoài. 

Anh đưa cho chị 100 ngàn rồi đi mất. Anh bỏ đi uống rượu giải đen với bạn để vợ mình tự về nhà. Đến tận nửa đêm, nhìn thấy số chị hiện lên anh lập tức tắt máy mà không hề hay biết chị đã gặp chuyện. Trở về nhà anh thấy mẹ mình vợ anh đang gào khóc thảm thiết:

- Con ơi, sao số con tôi lại khổ thế này hả trời? – bố mẹ anh cũng đứng đó khóc, còn anh người chồng của chị giờ mới trở về.

- Sao mày còn về đây làm gì, sao lại để vợ con mày ra nông nỗi này hả con? – mẹ anh đánh tới tấp lên cơ thể anh.

Vợ anh về nhà đợi đến tối muộn chưa thấy anh về. Vì quá lo lắng nên mới ra ngoài tìm để rồi xảy ra tai tạn. Cùng một lúc hai tang một người vợ, một đứa con còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Anh là kẻ tội đồ để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ không mẹ từ ngày hôm nay. Anh phải làm sao, anh còn có thể làm gì để cứu vãn khi mọi thứ đã quá muộn, khi mà nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của một người đàn ông như anh đây.

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