Chồng qua đời, mẹ chồng liền đuổi con dâu khỏi nhà, chỉ ném cho chiếc ấm nước cũ nhưng khi mở ra thì con dâu choáng ngất vì...

Tâm sự gia đình 06/12/2017 07:49

Người ta hay nói mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Thế nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó, chúng ta hãy thử sống khoan dung, độ lượng, đặt mình vào vị trí của nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Lúc đầu khi yêu Hoàng, Nga bị nhà chồng phản đối dữ dội, nhất là mẹ chồng không hề ưng ý cô tý nào. Nhưng rồi, sau khi về làm dâu, Nga vẫn vô cùng tôn trọng, đối xử với mẹ chồng như mẹ ruột, vì thế mẹ chồng từng bước yêu thương Nga như con gái ruột.

Làm dâu mới được 2 năm mà mẹ chồng với Nga giờ như 2 mẹ con ruột, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được làm dâu của 1 người tâm lý như bà.

Ngay lúc mọi thứ vừa ổn định, Nga chuẩn bị lên kế hoạch sinh con thì đột nhiên chồng cô xảy ra chuyện.

Do bị tai nạn lao động Hoàng đã qua đời ngay ở công trường khiến cả gia đình anh đau đớn không ngôn từ nào diễn tả được, đặc biệt là vợ anh.

Nghe được tin đó, Nga chỉ muốn chết theo chồng nhưng mẹ chồng thì tuyệt nhiên không nói câu nào. Bà tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Sau khi chôn cất con trai xong, mẹ chồng bỗng gọi con dâu vào phòng rồi nói:

- Con hãy đi khỏi nhà này đi, đi lấy chồng khác đi.

Nga ngơ ngác:

- Không..mẹ ơi mẹ nói gì thế, con đã thề cả đời chỉ yêu mình anh Long, con xin mẹ đừng đuổi con mà.

Mẹ chồng Nga giận quá quát lên:

- Mày đi ngay, đừng có điên nữa, thằng Long đã chết rồi còn thề thốt cả đời cái gì, đi đi.

Nga nhất quyết quỳ xuống cầu xin mẹ:

- Mẹ..dù sao con cũng vẫn là con dâu mẹ, mẹ hãy cho con được ở lại đây chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, con sẽ không đi đâu, để bố mẹ lại cho ai cơ chứ.

Mẹ chồng đẩy con dâu:

- Chúng tôi không cần cô chăm sóc, giờ cô và gia đình tôi không còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Xin cô đi cho.

Chồng qua đời, mẹ chồng liền đuổi con dâu khỏi nhà, chỉ ném cho chiếc ấm nước cũ nhưng khi mở ra thì con dâu choáng ngất vì... - Ảnh 1
Cô còn không đi là tôi sai người đuổi cô đi đấy - Ảnh: Internet

Nghe câu đó, Nga như bị dao đâm vào tìm, cô òa khóc nghẹn. Mẹ chồng vô cùng cương quyết, bà lôi quần áo của con dâu vứt ra ngoài rồi ra lệnh:

- Cô còn không đi là tôi sai người đuổi cô đi đấy.

Nga không ngờ mẹ chồng lại đối xử với cô như vậy, giây phút đó, Nga đã nghĩ rút cục thì đúng là khác máu tanh lòng, mẹ chồng nàng dâu mãi mãi không bao giờ hòa hợp được.

Cô xách vali gạt nước mắt đứng lên, bỗng mẹ chồng ném cho cái ấm nước cũ rồi nói:

- Mang luôn cái này đi đi, cái này cô mua, tôi cũng không cần dùng đến.

Nga tức quá hét lên:

- Sao mẹ có thể tuyệt tình như vậy? Mẹ..thật là quá quắt.

Mẹ chồng không nói gì quay ngoắt vào trong còn Nga bỏ đi thuê nhà trọ.

Nào ngờ lúc soạn đồ, cô mở chiếc ấm sắt cũ ra thì sốc ngất khi thấy bên trong là cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng kèm theo lời nhắn của mẹ chồng:

- Con hãy đi tìm 1 người đàn ông tốt để có thể dựa vào, con phải sống thật hạnh phúc. Đây là khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ, bố mẹ tặng con.

 Nga bật khóc như mưa trước tình cảm của mẹ chồng. Sau đó, cô không trở về vội mà dùng số tiền đó kinh doanh, lãi mẹ đẻ lãi con tới lúc cô đã trở thành tổng giám đốc 1 công ty thời trang lớn, Nga mới quay về trả lại số tiền 1 tỷ cho bố mẹ rồi nói:

- Con sẽ chăm sóc bố mẹ cả đời, con không đi đâu hết.

Đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình

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Duyên hết phận cùng, người ta cố mấy cũng không gian hạn nổi. Lòng dạ đàn ông hết hạn, sắc son cạn kiệt, cũng là hết cách. Giữ mãi những thứ hết hạn, vốn chỉ có hại mình, được gì đâu.

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