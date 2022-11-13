Chở em về trong ngày mưa lạnh, tôi thấy em ôm mình rồi bật khóc, khi biết được bí mật sau những giọt nước mắt, tôi lập tức nói lời chia tay

Tâm sự gia đình 13/11/2022 08:36

Đến khi tôi muốn giải thoát cho cả hai thì em khóc lóc, xin lỗi, nói em lầm lỡ, ân hận, cầu xin tôi bỏ qua mọi lỗi lầm để quay lại như ngày xưa.

Còn tôi là cảnh sát, ngoại hình bình thường, không biết thể hiện sự ngọt ngào dù rất yêu em và em cũng biết điều này. Trong công việc tôi luôn cố gắng phấn đấu để sau này có tương lai tốt đẹp với em, do đặc thù công việc nên tuần tôi chỉ gặp em đôi lần, hoặc có khi cả tháng mới gặp; dù vậy ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau.

Từ trước đến nay cũng có nhiều cám dỗ về tình ái nhưng tôi chưa một lần làm điều gì có lỗi với người yêu. Tôi hoàn toàn tin tưởng em cho đến khi phát hiện em lén lút quen người đồng nghiệp được 4 tháng. Tôi thực sự không dám tin vào điều ấy, em biện minh rằng do tôi thiếu quan tâm chăm sóc, rồi người kia mang lại sự ngọt ngào, mới mẻ cho em. Tôi cảm nhận em đã yêu người kia, tình cảm của chúng tôi không còn nguyên vẹn. Hai người họ thường xuyên đi du lịch, em còn hay qua nhà người kia ngủ qua đêm. Trước lúc tôi phát hiện ra chuyện này, đi bên tôi em rất hời hợt, em lừa dối tôi, nói bận việc này việc kia để có thời gian ở bên đồng nghiệp đó. 

Chở em về trong ngày mưa lạnh, tôi thấy em ôm mình rồi bật khóc, khi biết được bí mật sau những giọt nước mắt, tôi lập tức nói lời chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi tôi muốn giải thoát cho cả hai thì em khóc lóc, xin lỗi, nói em lầm lỡ, ân hận, cầu xin tôi bỏ qua mọi lỗi lầm để quay lại như ngày xưa. Em cũng gặp người kia để nói lời chia tay, chấm dứt mọi chuyện. Tôi đau khổ nhưng còn yêu em nhiều, nuối tiếc những kỷ niệm, những thứ mà cả hai đã trải qua suốt 10 năm. Có điều tôi chẳng thể quên được ký ức đau khổ này, sợ mình nghĩ tới cảnh tượng hai người họ ăn nằm với nhau, lừa dối tôi. Liệu tôi có thể tha thứ cho em, đưa mọi chuyện về như chưa bao giờ có gì xảy ra không? Có cách nào để tôi có thể quên đi ký ức này? Cảm ơn mọi người.

"Tâm thư" bồ của vợ: Chị không biết quý trọng những gì mình có, em không thua chị nhưng em thua anh ấy

"Tâm thư" bồ của vợ: Chị không biết quý trọng những gì mình có, em không thua chị nhưng em thua anh ấy

Anh ấy xin lỗi em, cả đời này người anh ấy mắc nợ chỉ có mình em. Nhưng người anh ấy cả đời này muốn ở bên, lại chỉ có chị. Em không thua chị, tình yêu của em dành cho anh ấy lớn hơn.

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