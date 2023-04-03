Chịu cực khổ để nuôi vợ đẹp con thơ, một hôm về ăn cơm trưa, tôi chết sững khi thấy 'vật thể lạ' này dưới căn bếp của mình

Tâm sự gia đình 03/04/2023 17:39

Vì không muốn vợ chịu cực khổ và toàn tâm nuôi con, tôi sẵn sàng mỗi ngày chạy xe hàng chục cây số để đi làm. Nhưng không ngờ, sự cố gắng của tôi chỉ đem về cho mình toàn là dối trá.

Một người đàn ông như anh thật sự yêu thương vợ mình. Đã có biết bao nhiêu người phụ nữ thầm mong mình có được vị trí như chị. Chỉ  vì anh quá cưng chiều chị, thế nhưng khi con người ta có được những thứ đó thì lại không biết trân trọng chúng.

Chị với anh quen nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên đại học. Tình yêu của thời sinh viên, cái thời mà vẫn còn cùng nhau san sẻ từng bát cơm, từng miếng bánh mì hay gói mì tôm ấy khiến người ta gần nhau đến mức đấy. Thân thiết như một gia đình rồi yêu thương nhau và ở bên nhau sau này.

Suốt những 3 năm làm người yêu, chưa khi nào anh khiến chị phải phiền lòng, phải bận tâm lấy 1 lần. Chỉ vì anh lúc nào cũng khoe chị là người yêu mình. Anh học giỏi, chăm chỉ và yêu thương chị. Chị xinh đẹp, hồi ấy cả hai là thần tượng là mẫu hình và cặp đôi đẹp nhất nhì trong cái trường đó.

Chịu cực khổ để nuôi vợ đẹp con thơ, một hôm về ăn cơm trưa, tôi chết sững khi thấy 'vật thể lạ' này dưới căn bếp của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cứ thế rồi ra trường, ổn định công việc anh chị về chung 1 nhà bằng một đám cưới nhỏ dưới lời chúc phúc của bố mẹ, gia đình hai bên, bạn bè, đồng nghiệp và cả bà con làng xóm. Anh chị sống trọ trên thành phố, hồi ấy chị với anh đều đi làm. Mọi thứ diễn ra hạnh phúc với cặp vợ chồng son. Chẳng phải còn gì mơ mộng hơn một gia đình như thế đâu.

 

Thế rồi chị có bầu, chị ốm nghén nên không đi làm được. Anh bận việc, thường xuyên phải đi làm cả giữa đêm. Nhưng chưa khi nào anh thấy mình khiến chị tủi thân hay phải buồn vì anh không lo lắng cho chị cả. Anh lúc nào cũng cố gắng vì chị, vì bản thân nhiều hơn. Để lo cho tương lai của gia đình nhỏ ấy nên anh làm việc cật lực lắm.

Rồi anh cũng được thăng chức, có thăng tiến và có cơ hội phát triển hơn. Thế nhưng khi anh được phân công làm trưởng phòng thì anh lại phải đi làm xa nhà, xa nơi trọ của vợ chồng cả 30 cây số. Cũng vì sống quen ở đó, tiền thuê cũng khá rẻ, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy nên anh cố gắng đi làm xa. Vợ anh ở nhà nên anh nghĩ thế cũng không quá vất vả giờ chuyển đi cũng mệt.

Vậy là chị cũng sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, chị đã khiến anh sống ngập tràn trong hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời này như đang nở hoa với mình vậy. Cứ thế, từ ngày chị sinh anh ngày nào cũng tranh thủ về với chị. Dù chỉ là nửa tiếng với chị để ăn cùng chị bát cơm, rửa hộ vợ vài cái bát. Nhưng anh vẫn cố gắng về vì sợ vợ mình tủi thân. Bố mẹ hai bên đều ở quê, ông bà còn việc đồng áng nên chẳng lên chăm chị được. Thấy thế anh tự hiểu mình phải biết thương vợ mình nhiều hơn.

Hôm đó, anh phải họp nên không về trưa với vợ được. Nào ngờ họp xong thì sếp cho nhân viên về sớm, báo vợ không về ăn cơm trưa rồi nhưng cuối cùng lại về kịp giờ. Anh háo hức lắm vì muốn tặng cho vợ bất ngờ thậm chí anh còn mua cả hoa.

Chịu cực khổ để nuôi vợ đẹp con thơ, một hôm về ăn cơm trưa, tôi chết sững khi thấy 'vật thể lạ' này dưới căn bếp của mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế mà, vừa đến nhà anh đã thấy một đôi giày lạ. Mở cửa vào anh chết điếng khi thấy vợ mình đang ôm một người đàn ông lạ mặt trong bếp. Anh đánh rơi bó hoa xuống đất, vợ anh nhìn thấy thế vội vã chạy ra. Anh chỉ cần nhìn thế là đã quá đủ để anh hiểu. Anh run lên, căm phẫn giận dữ. Vợ anh quỳ xuống xin anh tha thứ trong khi người đàn ông kia đã lẻn đi từ lâu. Còn anh, anh như người mất hồn. Thậm chí anh không biết bản thân mình đang làm gì.

 

Anh đã cố gắng vì vợ con đến thế để rồi đổi lại là hình ảnh của người phụ nữ anh yêu thương nhất lại phản bội lại anh một cách đau đớn đến thế sao? Giờ thì anh nên làm gì đây, tha thứ hay ly hôn, anh cần một lời khuyên cho tâm trạng đang rối bời của mình.

Say đắm hàng đêm với tình trẻ đến mê muội, bỗng một ngày có người phụ nữ lạ tìm đến tận nơi rồi đặt lên má tôi một cái tát cháy bỏng cùng sự thật gai người

Say đắm hàng đêm với tình trẻ đến mê muội, bỗng một ngày có người phụ nữ lạ tìm đến tận nơi rồi đặt lên má tôi một cái tát cháy bỏng cùng sự thật gai người

Người ta thường nói khi yêu con người ta trở nên mù quáng, không còn để ý đến mọi chuyện xung quanh. Bởi vì vậy, tôi không ngờ người đàn ông của mình lại có một bí mật to lớn đến vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 38 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Sự thật về quá khứ của vợ bị lộ đêm tân hôn và phản ứng không ai ngờ của mẹ tôi

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Nỗi lòng người vợ khi biết nguồn gốc thực sự của chiếc giường cưới bị sập giữa đêm

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Sự thật sau buổi kiểm tra máu tương thích cho con khiến cả gia đình bàng hoàng

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý

Nỗi lòng người vợ làm trụ cột gia đình và những bài học rút ra từ cuộc hôn nhân không như ý