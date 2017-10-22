Chỉ vì tin tưởng câu nói của cô bạn thân, mẹ chồng đã khiến vợ chồng tôi đi đến bước đường này

Tâm sự gia đình 22/10/2017 10:57

Tôi bị chồng và mẹ chồng lôi về trong sự tủi nhục và ánh nhìn thương hại của anh trưởng phòng.

Tôi về làm dâu nhà chồng trước sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng. Nhưng vì không ngăn cản được con trai nên mẹ chồng tôi đành ngậm ngùi làm đám cưới. Ngày tổ chức lễ cưới đáng ra phải là ngày vui của cả nhà, nhưng mẹ chồng tôi thì lầm lì, lúc nào cũng chỉ chực quát mắng người khác.

Lý do mẹ phản đối tôi cũng chẳng có gì to tát. Chẳng là mẹ chồng tôi có một cô bạn thân, gia cảnh cũng giàu có, gọi là môn đăng hộ đối với nhà chồng tôi. Họ có một cô cháu gái tuổi cũng cập kê nên muốn làm mối cho chồng tôi mà không thành. Còn tôi xuất thân đúng chất gái quê, không một mảnh đất cắm dùi trên thành phố, nên mẹ tôi tiếc cái mối đấy lắm. Cho đến khi tôi cưới chồng về rồi, cô bạn thân cũng không từ bỏ ý định cài cắm cô cháu gái vào nhà tôi và luôn xúi giục mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà.

Chỉ vì tin tưởng câu nói của cô bạn thân, mẹ chồng đã khiến vợ chồng tôi đi đến bước đường này - Ảnh 1
Vì không ưng tôi, nên tôi làm bất cứ việc gì mẹ chồng cũng không vừa mắt - Ảnh minh họa: Internet.

Từ ngày về làm dâu nhà chồng, tôi cực khổ đủ điều. Sáng nào cũng đúng 6 giờ sáng là tôi phải ra khỏi giường, dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ăn sáng cho cả nhà. 8 giờ thì sấp sấp ngửa ngửa đi làm, có khi quên cả chải đầu. Tối về may được cô em chồng nấu cơm sẵn cho, còn từ rửa bát, giặt quần áo các thể loại là vào tay tôi hết. Vậy mà mẹ chồng vẫn không ưng, bà không chê cái nọ, cũng chê cái kia, nhiều hôm đi làm về mệt rã rời mà tôi còn phải làm việc nhà đến tận 11 giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Cưới nhau được hơn 1 năm, mẹ chồng thấy tôi chưa có bầu thì bóng gió nọ kia, nói tôi là cau điếc, không hợp với nhà này. Rồi một hôm cô bạn đến chơi mẹ tôi lôi chuyện này kể với cô ấy, cô ta không hiểu thế nào đã la toáng lên: Thế này thì vứt, con dâu lấy về là để chửa đẻ, không chửa đẻ thì cho ở lại làm gì. Mà em bảo chị nghe, không cẩn thận nó thấy nhà chị giàu, nó cố bám vào để kiếm tài sản đấy.

Cô ta nói to như kiểu sợ tôi không thể nghe được lời cô ấy nói. Vì tin lời của cô bạn thân nên dù vợ chồng tôi xin ra mua nhà ở riêng bao nhiêu lần, mẹ chồng tôi vẫn không đồng ý. Bà sợ bỏ tiền ra mua nhà cho chúng tôi, nếu có ly hôn tài sản phải chia đôi thì con bà lỗ. Nhưng cứ ở mãi với mẹ chồng như thế, tôi bị stress đến sắp phát điên.

Chỉ vì tin tưởng câu nói của cô bạn thân, mẹ chồng đã khiến vợ chồng tôi đi đến bước đường này - Ảnh 2
Chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chồng đã lao vào tát tôi ngã dúi dụi. Ảnh internet.

Rồi đợt ấy công ty có dự án, tôi phải đi sớm về khuya để hoàn thành công việc. Các công việc ở nhà tôi không động tay vào khiến mẹ chồng tôi rất tức giận. Chẳng biết cô bạn thân của mẹ đến thủ thỉ điều gì mà bà tin tôi có bồ, bà ngay lập tức tiết lộ thông tin này cho chồng tôi. Thông tin chưa được kiểm chứng, đúng hôm tôi và sếp phải ở lại công ty để giải quyết nốt đống giấy tờ cho cuộc họp ngày mai thì mẹ và chồng tôi hùng hổ kéo vào.

Thấy cô nam quả nữ ở chung một phòng, chồng tôi không kịp hỏi một lơi mà lao vào tát tôi một phát ngã dúi, ngã dụi, sau đó anh quay sang hành hung giám đốc của tôi khiến tôi không kịp can ngăn. Trong khi ấy, mẹ chồng tôi thì không ngừng to tiếng mắng chửi tôi:

“Thật vô phúc khi nhà này rước phải cô vào nhà. Cô đúng là đồ con dâu mất nết, lăng loàn, cũng may cô Hà mách cho chứ không thì không biết cái nhà này còn bị cô lừa đến mức độ nào. Không có vợ chồng gì sất, thằng Thanh tối về viết ngay đơn ly hôn cho mẹ. Đẹp trai như mày thiếu gì gái theo mà phải chứa chấp loại vợ như thế này.”

Tôi bị chồng và mẹ chồng lôi về trong sự tủi nhục và ánh nhìn thương hại của anh trưởng phòng. Suốt quãng đường đi tôi không nói lời nào, tôi đã quá chán ngán với cái cảnh sống bí bách như thế này. Tôi cũng không muốn sống với một người chồng vũ phu, thiếu hiểu biết như anh. Tôi chấp nhận ly hôn, nhưng tôi thương cho số phận mình khi có một người mẹ chồng như thế. Chỉ vì tin vào lời nói vô cớ của cô bạn thân mà mẹ chông tôi đang tâm đẩy vợ chồng tôi đến cảnh ly tán ngày hôm nay.

'Sợ gì, chồng em liệt có còn làm gì được nữa đâu' và cái kết bàng hoàng khi ông chồng liệt nhổm người dậy làm điều này

'Sợ gì, chồng em liệt có còn làm gì được nữa đâu' và cái kết bàng hoàng khi ông chồng liệt nhổm người dậy làm điều này

Sinh ra ai cũng muốn mình có một cơ thể lành lặn, cũng từng có 1 cơ thể như thế cho đến khi bản thân bị tai nạn để rồi đến cả người vợ anh hết lòng yêu thương suýt bị hãm hại chỉ vì anh chẳng còn lành lặn.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng ghét con dâu chồng nhu nhược vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới