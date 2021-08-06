Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ em mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay

Tâm sự gia đình 06/08/2021 04:20

Ngày chị gái của em nói dẫn người yêu về nhà ra mắt, mẹ em cười vui cả ngày. Nhưng khi thấy mặt con rể tương lai thì bà chết sững.

Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Chị em từ nhỏ đã làm bố mẹ em hài lòng. Chị ngoan ngoãn, học hành luôn đứng đầu, lớn lên thì giỏi kiếm tiền. Chị luôn nghe lời bố mẹ em, đến cả việc chọn nghề nghiệp tương lai chị cũng nghe theo bố mẹ. Chị làm trong công ty lớn, tiền lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Có thể nói, chị là niềm tự hào của cả gia đình em. Chị còn là người cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ em mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay - Ảnh 1
Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà - Ảnh minh họa: Internet 

Chỉ duy có chuyện lấy chồng là chị khiến bố mẹ em lo lắng. Giờ đã 30 tuổi mà chị vẫn một mình không cặp kè với ai. Ai dè chị bỗng thông báo với gia đình sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.

Bố mẹ em vui ra mắt, háo hức đi mua sắm để chuẩn bị đón tiếp con rể. Nhưng khi gặp mặt con rể tương lai thì mẹ em lại chết sững. Người yêu của chị gái em là một ông chú bụng bự, đầu hói, chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa.

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ em mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay - Ảnh 2
Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa - Ảnh minh họa: Internet 

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách. Chị thương người ta thật lòng, sao bố mẹ lại kì thị tuổi tác? 

Em thấy chị nói cũng đúng khi bố mẹ em tỏ vẻ không lịch sự với khách.Nhưng bố mẹ em làm sao chấp nhận để chị lấy người yêu lớn tuổi như thế. Hai người nói chị gái em xuất sắc, sao lại chọn người như thế làm chồng? Em cũng hiểu bố mẹ kỳ vọng vào chị nhiều thế nào. Hai người chỉ sợ chị lấy lầm người rồi hối hận cả đời.

Chị gái 30 nói dẫn người yêu về nhà, mẹ em mừng vui cả ngày, đến khi thấy con rể tương lai thì tái mặt bắt chia tay ngay - Ảnh 3
Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái - Ảnh minh họa: Internet  

Bố mẹ em chưa nguôi ngoai thì chị em đã thông báo sẽ lấy anh người yêu lớn tuổi kia, chị sẽ không chia tay. Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái. Giờ em ở giữa, phải làm sao đây mọi người?

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