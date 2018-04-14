Chán vì chồng lười “yêu” và chiêu cao tay “cải tạo” của người vợ

Tâm sự gia đình 14/04/2018 20:57

Chồng người ta lười rửa bát, quét nhà, nấu cơm… nhưng chồng em lại mắc căn bệnh lạ lười “yêu”. Nhiều khi gạ gẫm, mồi chài đủ kiểu mà chồng không buồn ngó đến, em cảm thấy tổn thương lắm. Lâu dần, em đâm ra chán chồng lười “yêu”. Nhưng em đang tuổi phơi phới rạo rực thế này, làm sao mà nhịn hẳn cho được.

Vợ chồng em mới kết hôn được 3 năm, cưới xong là em dính bầu luôn. Hai vợ chồng kiêng cữ kĩ, nên trong thời gian thai kỳ em cấm tiệt chồng không được sờ mó lung tung. Em cũng sợ ảnh hưởng đến con nên nhiều khi muốn xin xỏ nhưng em không cho. Với khi mang bầu em mệt nên từ cũng từ chối hẳn luôn.

Khi có bầu em không cho chồng quan hệ nữa
Khi có bầu em không cho chồng quan hệ nữa. Ảnh internet

Nhưng kì lạ, sau khi em sinh xong cả 4 đến 5 tháng rồi mà chồng vẫn cứ như thế. Ngại “yêu” vợ. Nhưng sinh xong nhu cầu của em lại cao nên em muốn gần chồng nhiều hơn. Thế là ngày nào em cũng gợi ý, mà anh cứ tỉnh như không, bơ luôn như chưa nghe thấy chuyện gì. Em cũng không biết nguyên nhân tại sao.

Hay là do trong thời gian mang thai em “cấm” nên giờ chồng mất cảm giác luôn rồi. Em nghĩ chắc không phải do thân hình em sinh xong sồ sề đâu. Bởi sinh xong em chỉ tăng có hơn 3 kg thôi, vẫn rất thon gọn. Em nghĩ chồng bị bệnh nên có khuyên đi khám nam khoa. Nhưng chồng nói anh bình thường có yếu gì đâu.

Em cũng chẳng biết lý do vì sao mà anh lại như vậy. Nhiều đêm em thèm chồng ngủ không được mà anh cũng chẳng buồn ngó ngang để ý xem em ra sao. Cứ thế này, em sẽ bức bối và sinh ra ngoại tình mất.

Ngày kia, lớp em họp nhóm, em muốn đi, nên phải năn nỉ chồng trông con giúp. Hôm đó em mặc chiếc váy trễ vai, chồng khen em đẹp, rồi dặn dò đủ kiểu nào là đi về sớm cho con bú, đừng có mà uống nhiều quá anh không thích đâu… rồi mới tha cho em đi. Vậy là em biết chồng còn thương mình lắm.

Chồng lười
Chồng lười "yêu" sau khi sinh, làm em rất tủi thân. Ảnh internet

Em về sớm nhưng em gọi điện nói dối chồng là mấy người bạn rủ rê nên em về hơi muộn. Tuy nhiên, sợ con khóc nên em có ghé về nhà xem tình hình thế nào, về đến nơi em nghe tiếng chồng nên nói chuyện với người bạn nào đó. Anh nói: “Kế hoạch của anh thành công rồi, vợ gạ gẫm cũng không “yêu”, khi nào năn nỉ lắm mới cho, để cho em biết được cảm giác bức bách khó chịu của anh khi phải nhịn trong lúc em mang bầu”. Em không ngờ ông chồng của em nhỏ nhen như thế. Tức quá, em đi chơi tiếp với bạn bè tiếp đến 11 giờ tối mới về.

Khi về đến nhà, em phải trị chồng. Thế là từ hôm đó, ngày nào em cũng ăn mặc đẹp, hơi hở một tý, chồng suốt ngày lườm nguýt cứ hỏi em đi đâu mà mặc đẹp thế. Em nói là:

- “Đi khách”.

- Em như thế khách nào thèm.

- Chỉ có anh không thèm thôi, chứ thiên hạ thèm đầy ra đấy. Hôm nay em gửi con sang ngoại, anh nhớ về sớm đón con nha.

- Em đi đâu?

- Em nói “Đi khách” rồi mà.

- Anh không có tin đâu. Em bớt giỡn đi nha.

Làm theo kế hoạch, tối anh về nhà không thấy em liền gọi điện, cả chục cuộc nhưng em không thèm bắt máy.

Sang ngày thứ 2 em cũng dùng chiêu này. Lúc này chồng mới sinh nghi. Sang đến ngày kia là anh ở nhà hẳn với em luôn, không cho đi đâu nữa.

Nhờ chiêu trị chồng cao tay mà em đã thay đổi được chồng, hai đứa hạnh phúc viên mãn hơn
Nhờ chiêu trị chồng cao tay mà em đã thay đổi được chồng, hai đứa hạnh phúc viên mãn hơn. Ảnh internet

Lần này, em ngồi nói chuyện với anh. Em nói: Anh không muốn “yêu” vợ thì để người khác yêu giùm. Vừa nói chuyện em vừa đưa cốc nước có bỏ thuốc kích dục cho anh.

Được một lúc sau, người anh nóng ran, đòi “yêu” vợ. Lần này vừa nói em vừa giỡn, không phải anh không muốn “yêu” vợ à. Kệ anh chứ. Thế giờ anh muốn sao.

Thôi vợ cho anh ứng tạm tí đi. Vừa nói chưa dứt câu anh đã lao vào em. Xong việc anh mới hỏi, thế em “Đi khách” thật hả vợ. Em bảo anh điên hả. Thế lần này còn giận vợ giai nữa không. Thôi đi! Thèm vợ mà còn bày đặt giận dỗi. Dám cho vợ nhịn này.

Đúng là ông chồng trẻ con. Vợ mệt bầu mệt nhọc không chịu hiểu mà còn giận ngược lại vợ. Thế là từ ngày đó, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng hòa hợp hơn. Cứ khi nào chồng giận, không muốn “yêu” lại cho thuốc kích dục vào nước để anh uống. Vậy là vợ chồng làm chuyện ấy là sẽ hòa, cơm lành và canh ngọt ngay. 

Chán chồng ở bẩn – Tôi ngại không muốn gần gũi chồng lại sinh nghi ngoại tình

Chán chồng ở bẩn – Tôi ngại không muốn gần gũi chồng lại sinh nghi ngoại tình

Không biết kiếp trước tu kiểu gì, mà kiếp này tôi gặp được anh chồng đúng chất “bẩn bựa và cực lầy”. Tôi có nói như thế nào anh cũng không chịu thay đổi, chán chồng ở bẩn, nhưng tôi không biết làm sao để cải thiện tình hình này đây.

Xem thêm
Từ khóa:   chán vì chồng lười

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 55 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm