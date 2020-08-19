Cắn răng lấy người đáng tuổi chú để trừ nợ 600 triệu, ai ngờ đêm tân hôn cô dâu chết sững với màn ‘lộ mặt’

Tâm sự gia đình 19/08/2020 04:37

Đến đêm tân hôn, Lý rụt rè nép mình sát vào tường, cô chẳng mong điều gì ngọt ngào lãng mạn trong hôm nay. Thấy vợ mới cưới như thế, Thức đột nhiên nói…

Ngày cưới của mình, Lý không nở được một nụ cười. Hỏi sao không buồn cho được khi cô lấy chồng chỉ để trả ơn sinh thành cho cha mẹ.

Thời gian nửa năm gần đây, gia đình Lý khốn đốn vì bố làm ăn thua lỗ, mẹ cô thì mắc  bệnh ung thư giai đoạn đầu. Tiền bạc trong nhà cõng nhau ra đi dần dần, thậm chí gia đình cô phải bán nhà rồi ở thuê. Chưa kể, cô nghe nói bố cô nợ một người tên Thức 600 triệu. Quả thật giờ gia đình cô đã trụ không nổi, mẹ cô còn cần tiền để trị bệnh. Cô nghe bác sĩ nói giai đoạn đầu ung thư nếu chịu khó chữa thì có cơ hội sống khá cao.

Rồi Lý nghe đâu chủ nợ tên Thức kia mất vợ từ lâu, giờ muốn tìm người phù hợp để đi thêm bước nữa. Thấy thế cô liền nói với bố mẹ gả mình đi để trừ nợ. Cô chẳng trách bố mẹ nửa lời, chỉ nguyện ý muốn lấy chồng để báo hiếu. Vậy là Lý lên xe hoa về nhà chồng.

dem tan hon 1
Cô chẳng trách bố mẹ nửa lời, chỉ nguyện ý muốn lấy chồng để báo hiếu. Vậy là Lý lên xe hoa về nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi lấy chồng Lý còn nghe cô họ hàng nói: “Sao con dại thế, nghe đâu vợ cũ của ông Thức đó bị chồng bức chết đấy”. Nhưng lại có người quen khác nói với cô: “Chú Thức ấy chẳng xấu tính gì đâu, lần nào cũng gửi tiền từ thiện để xây trường cho tụi nhỏ”.

Lý nghe cũng không biết tin lời ai, chồng cô thì cứ im im chẳng nói năng gì. Đến đêm tân hôn, cô vẫn khẽ run người khi phải ngủ chung với người đàn ông mình không hề yêu. Bỗng chốc tủi thân ập đến, cô rơi nước mắt lúc nào không hay, cũng chẳng để ý Thức đang chè chén ở ngoài.

Giây phút động phòng cũng đến, Lý cứ nghĩ Thức sẽ say khướt nhưng lại thấy anh tỉnh táo đến lạ khi đi vào.

Thức nhìn thấy Lý lúng túng ngồi sát vào tường. Thấy vợ khép nép sợ sệt như thế, Thức nhẹ giọng:

“Tôi có làm gì em đâu, sao sợ tôi thế? Giờ em là vợ tôi thì nhà này là của em, sống thoải mái đi”.

Nghe chồng nói thế Lý thở phào nhẹ nhõm. Trước kia vì Thức là chỗ quen biết của cha mẹ nên cô mới gọi bằng chú, nhưng anh cũng chỉ hơn cô 10 tuổi. Dù sao thì cũng đã thành vợ chồng, Lý phải làm tròn trách nhiệm của mình.

dem tan hon 2
“Tôi có làm gì em đâu, sao sợ tôi thế? Giờ em là vợ tôi thì nhà này là của em, sống thoải mái đi" - Ảnh minh họa: Internet

11 giờ đêm đó, Lý rụt rè ngồi trên giường, chẳng nghĩ gì đến chuyện tân hôn ngọt ngào, nồng cháy. Thức nhìn vợ rồi nói:

“Em thả lỏng đi, tôi không làm gì em tối nay đâu. Người ta yêu trước rồi cưới, tôi với em thì ngược lại thôi. Em là vợ tôi thì tôi sẽ không làm em khó xử hay thiệt thòi, hiểu không?”.

Rồi Lý nghe chất giọng đều đều của Thức kể một câu chuyện sau đó. Hóa ra vợ của Thức ngày trước mắc bệnh tim nhưng vẫn cố sinh cho anh một đứa con. Sức khỏe không tốt, cô ấy sẩy thai mấy lần. Đến lần mang thai cuối cùng thì bị suy tim mà cả hai mẹ con cùng mất. Vì thế mà anh mới mang tiếng bức chết vợ.

“Tôi biết em từ lúc em mới học cấp 3, cũng là tôi để ý em trước. Bố em thấy tôi hay nhìn em nên mới thúc tôi làm quen với em. Tôi biết em thấy miễn cưỡng khi lấy chồng lớn tuổi lại từng có vợ như tôi. Nhưng em hãy tin tôi, tôi sẽ để em thấy mình đã chọn đúng người”. Nói rồi, Thức nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tay của Lý khiến cô đỏ cả mặt.

dem tan hon 3
Cô thấy nhẹ lòng hơn với những lời tâm sự của chồng, cô tin bố mẹ cũng có mắt nhìn chọn chồng cho con gái - Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lý chỉ là một giấc ngủ nhẹ nhàng đến sáng. Cô thấy nhẹ lòng hơn với những lời tâm sự của chồng, cô tin bố mẹ cũng có mắt nhìn chọn chồng cho con gái.

Chặng đường làm vợ chồng còn dài, nhưng Lý tin Thức sẽ không tổn thương cô. Và cô cũng sẽ một lòng chăm sóc anh.

Gái ế làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Gái ế làm mình làm mẩy khi bị ép đi xem mắt, nhưng vừa thấy đối tượng mai mối thì đỏ mặt ‘đứng hình’

Tới quán cà phê, Hoa dáo dác kiếm đối tượng đi xem mắt mà mẹ cô đã gửi hình trước đó. Chưa gì thì cô đã nghe một giọng nói phía sau...

Xem thêm
Từ khóa:   lấy chồng để báo hiếu lời tâm sự của chồng lấy chồng già

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 48 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 37 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 56 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?