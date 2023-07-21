Bụng mang dạ chửa trước khi cưới, ngày ra mắt, mẹ chồng chỉ im lặng dẫn tôi lên lầu rồi đẩy tôi ngã xuống cầu thang trước ánh mắt bàng hoàng của gia đình hai bên 

Ngày đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ anh đã không thích chị vì nhà chị nghèo, ba mẹ lại ly dị. Lý lịch gia đình không có gì là sáng sủa, chừng đó thôi cũng đủ khiến bà ghét chị. Thấy anh thương chị mù quáng, bà đành thuê thám tử tìm hiểu rõ thêm về gia đình chị. Bà hy vọng kiếm được điểm xấu nào đó để cả hai chia tay.

Mẹ chồng vốn không ưa chị nên chị làm gì, nói gì bà cũng cho là chống đối và hỗn hào với bà. Để gia đình trong ấm ngoài êm nên chị đành nhẫn nhịn. Nhưng nào ngờ mẹ chồng lại rắp tâm hãm hại chị thê thảm đến mức này.

Bà có dịp kể xấu về chị trước mặt anh và trông chờ thái độ của anh. Nhưng không ngờ anh vẫn một mực bảo vệ tình yêu của mình. Anh còn nói nếu không cho cưới chị, anh sẽ bỏ nhà đi. Bà tức giận lên mặt thách thức nào ngờ anh lại làm thật. Trong suốt khoảng thời gian anh bỏ nhà theo chị, bà khóc sưng mắt vì nhớ đứa con trai vàng ngọc.

Đúng như những gì bà dự liệu, mẹ chị từng làm gái và chị chính là sản phẩm của một lần trót dại với người đàn ông khác. Ba chị cũng vì vậy mà bỏ rơi hai mẹ con đi theo người đàn bà giàu có. Gia cảnh trái ngang nhưng chị cũng là phận đàn bà, cũng muốn có được hạnh phúc vẹn tròn.

Không chịu được nữa, bà đành gọi anh về để giải quyết chuyện này. Anh hớn hở thông báo cho bà biết rằng chị đã có thai và cả hai nhất định sẽ cưới nhau. Họ hàng đều khuyên mẹ anh nên đồng ý, không chấp nhận dâu thì cũng phải nhận cháu. Không thể để đứa bé ở ngoài được, làm vậy tội lỗi chỉ gia đình bà chịu. Mẹ anh cũng lo sợ nên đành chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Đám cưới được diễn ra, sau bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi vẹn tròn như vậy nào ngờ mẹ chồng vẫn chưa buông tha cho chị. Hằng ngày, chị phải làm việc quần quật từ sáng đến chiều rồi còn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc của bà. Chị đang mang thai mà phải còng lưng làm việc, không có được lời hỏi han của mẹ chồng.

Một hôm, thấy con dâu đang khệ nệ bưng chén đĩa úp vào tủ bà liền lén lút đi từ phía sau rồi đẩy mạnh chị. Chị quờ quạng ngã người về phía trước, bỗng anh chạy đến dùng người chống đỡ cho chị. Thì ra anh vẫn chưa đi làm khiến bà hốt hoảng vô cùng. Cả hai ngã sóng soài ra đất. Đầu anh bị đập xuống đất đau điếng. Chị ôm bụng kêu la đau đớn, dưới quần chảy rất nhiều máu. Đầu óc còn tỉnh táo, anh thều thào.

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- Mẹ gọi cấp cứu, cứu vợ con…

Mẹ anh giả vờ chạy ngược chạy xuôi để tìm điện thoại. Nhưng trong lòng bà mừng thầm, nghĩ con trai chỉ trầy xước nên đợi cho con dâu sảy thai hẳn rồi mới gọi điện cho cấp cứu. Anh và chị đều đã ngất. Mãi một lúc sau, cả hai mới được đưa đi bệnh viện.

Trong lòng bà vẫn đinh ninh một điều con dâu đã bị sảy thai. Con trai chỉ bị thương nhẹ. Lần này về bà phải bắt anh bỏ chị để cưới người khác. Bác sĩ bước ra, bà liền chạy lại hỏi han tình hình của anh và chị. Bác sĩ lắc đầu.

- Người phụ nữ thì đã bị sảy thai nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng người đàn ông thì bị xuất huyết não, do đưa đi cấp cứu trễ quá nên không qua khỏi.

Nói xong bác sĩ rời đi. Mẹ anh chết điếng. Chỉ vì hành động ngu xuẩn của bà mà khiến anh phải chết thê thảm như vậy. Đây là quả báo mà bà phải mang chứ sao lại bắt anh phải gánh chịu. Đúng là làm điều ác sẽ không bao giờ gặp được kết quả tốt.

Bà khóc ngất bên quan tài của anh. Còn chị thì chỉ lặng im nhìn di ảnh của chồng, lâu lâu lại lấy tay quẹt đi dòng nước mắt chảy ra. Trong cùng một thời điểm nhưng chị phải chịu đựng đến hai nỗi đau mất người thân là đứa con chưa thành hình và người chồng của mình. Mai táng chồng đàng hoàng, chị dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà đó để mặc mẹ anh một mình cô đơn. Đó là hậu quả mà bà phải gánh chịu suốt cuộc đời này.