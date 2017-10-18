Biết mình có nhan sắc nên cả thanh xuân chỉ ngủ với đại gia đã có vợ để được chu cấp, nào ngờ 1 lần sốt cao gọi không ai nghe máy thì...

Tâm sự gia đình 18/10/2017 13:48

Phận con gái sinh ra có được nhan sắc hơn người đã là một loại may mắn. Thế nhưng việc sử dụng nhan sắc mà mình có được như thế nào lại phụ thuộc vào quyết định của mỗi người.

Cô là cô gái xinh đẹp, từ nhỏ vốn đã ý thức được vẻ đẹp của mình. Trước nay bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô cũng ngỏ lời muốn tiến tới 1 mối quan hệ nào đó. Học tập không được tốt lắm nên cô sớm nghỉ học ngay khi tốt nghiệp cấp 3. Sau đó đi làm cũng khá nhiều việc từ bán hàng mỹ phẩm cho đến thời trang đều được nhờ ngoại hình ưa nhìn của mình.

Vậy mà cuối cùng cô lại lựa chọn cho mình một con đường không mấy đẹp đẽ. Chẳng phải lúc nào con đường đi cũng được bằng phẳng. Chỉ có điều cái cách cô sử dụng nhan sắc của mình khiến chẳng ai cảm thấy cô đã làm đúng. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều phê phán, trách móc.

Chàng trai đầu tiên cô quen là 1 anh đại gia, anh ấy cũng còn khá trẻ. Cô cũng hết lòng yêu thương với hi vọng người đàn ông đó sẽ thuộc về mình. Nhưng chẳng được mấy mà người đàn ông đó đã rời xa cô. Dĩ nhiên vì một điều chưa bao giờ cô ngờ đến đó chính là chuyện người đàn ông đó có vợ. Anh ta quay trở về với vợ con mình.

Biết mình có nhan sắc nên cả thanh xuân chỉ ngủ với đại gia đã có vợ để được chu cấp, nào ngờ 1 lần sốt cao gọi không ai nghe máy thì... - Ảnh 1
Dĩ nhiên vì một điều chưa bao giờ cô ngờ đến đó chính là chuyện người đàn ông đó có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần bị lừa dối đó cô cũng chán nản hơn. Rồi cô quen với người đàn ông thứ hai. Anh nhiều tuổi hơn cô đến gần 20 tuổi. Có một điều không sai người đàn ông đó rất giàu có. Bất cứ thứ gì cô muốn ông ta đều đáp ứng. Dần dần quen với việc được sử dụng mọi thứ miễn phí nên cô chấp nhận làm người thứ 3 trong hạnh phúc của một gia đình khác.

Cùng lúc, cô quen với nhiều người đàn ông. Họ đến với cô vì nhu cầu của phái mạnh. Còn cô lựa chọn chấp nhận làm kẻ thứ 3 chỉ vì cô sẽ có tiền, cô được cung phụng, cưng chiều như một nàng công chúa. Điều mà chẳng có chàng trai nào ở cái tuổi của cô có thể đem đến cho cô được.

Chắc hẳn ai cũng trách cô là thứ đồ xấu xa. Cũng đúng thôi, đến cả bản thân cô cũng vậy. Từng bị vợ của nhân tình đánh ghen đến tơi tả. Ai rồi cũng cười khi thấy cô bị đánh ghen. Đúng rồi, đó chẳng phải cái kết xứng đáng cho kẻ đi phá hoại hạnh phúc của gia đình khác hay sao?

Nhưng rồi khoan hãy trách cô thêm nữa. Cô cũng là con gái, một người con gái muốn được yêu thương. Cả thanh xuân cô đã tự cho mình hư hỏng, buông thả bản thân để rồi giờ phút này cô ôm hối hận vào mình. Có những thứ xảy đến khiến cô không thể nào ngờ được. Đến cái độ tuổi này khi mà nhan sắc không thể nào chiến thắng được thời gian nữa thì cô mới nhận ra mình chẳng còn có ai ở bên cạnh.

Biết mình có nhan sắc nên cả thanh xuân chỉ ngủ với đại gia đã có vợ để được chu cấp, nào ngờ 1 lần sốt cao gọi không ai nghe máy thì... - Ảnh 2
Đến cái độ tuổi này khi mà nhan sắc không thể nào chiến thắng được thời gian nữa thì cô mới nhận ra mình chẳng còn có ai ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc cần họ vẫn gọi đến cô nhưng rồi chẳng ai nhớ đến một người con gái như cô, yêu thương cô thật lòng. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc ấy. Ngày mà cô bị sốt cao. Cô đã cố tình gọi cho tất cả những người đàn ông từng thề non hẹn biển, từng nói yêu cô hết lòng để rồi cay đắng nhận ra không có ai coi cô là một người quan trọng.

Tất cả bọn họ đều không bắt máy, người thì ở nhà với vợ con, người thì đi công tác xa và có cả tỷ những lý do khác khiến họ chẳng thể có mặt với cô lúc này.

Nằm mê man trong căn phòng cô nhận ra mình thê thảm quá. Suốt quãng thời gian qua cô đã cố gắng tìm kiếm cho mình 1 chàng đại gia là chồng người ưng ý vậy mà cuối cùng thì thứ cô nhận lại là thế này đây. Đánh đổi cả tuổi xuân bên những người đàn ông đã có gia đình để rồi khi cô đơn cô chẳng có nổi 1 người để bầu bạn. Bài học dành cho bất cứ người phụ nữ nào có ý định trở thành người thứ 3. Đừng như cô để rồi phải hối hận khi đã đánh mất cả một thời thanh xuân.

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