Tôi và vợ yêu nhau 10 năm, kết hôn 7 năm và có một bé gái 6 tuổi. Vợ là mối tình đầu của tôi. Khi kết hôn chúng tôi không có tiền, không có xe cũng không có nhà, đến chiếc nhẫn cưới cho ra hồn cũng không có nữa. Vợ chồng tôi đã từng thề nguyền với nhau sẽ tôn trọng và tuyệt đối trung thành với hôn nhân

Sự thành công của cô ấy gây cho tôi rất nhiều áp lực, tôi cảm thấy mình không là gì hết. Có thể tất cả đàn ông đều mắc phải sai lầm giống tôi, 3 năm trước tôi đã ngoại tình với một cô đồng nghiệp. Sự việc kéo dài 1 năm, tình cảm cũng không sâu đậm gì. Đó chỉ là dục vọng, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ly hôn.

Về tính cách tôi là một người rất đơn giản, mục tiêu cuộc sống không cao còn vợ tôi là một người cực kỳ tham vọng. Cô ấy tự mở công ty, càng làm càng lớn, tiền kiếm được ngày càng nhiều. Khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn dần. Chúng tôi không có gì để nói chuyện với nhau, đến thời gian gặp nhau cũng càng ngày càng ít.

Sau khi vợ phát hiện, ngày nào cô ấy cũng nhiếc móc tôi. Tôi không muốn ly hôn nên chấp nhận sự đay nghiến của cô ấy. Có những lúc cô ấy nói quá khó nghe nên tôi phản kích, quan hệ của chúng tôi ngày càng căng thẳng. Tôi không chịu nổi nữa đành bỏ nhà ra đi. Cô ấy đi tìm tôi khắp nơi. Sau đó, chúng tôi gặp nói chuyện suốt một đêm và bắt đầu lại từ đầu. Một tháng sau khi sự việc này xảy ra mọi chuyện dường như trở về như trước. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng chuyện bất ngờ đã đến, tôi không thể nào tiếp tục cuộc hôn nhân này. Tôi phát hiện trong máy tính của cô ấy có rất nhiều bí mật, thì ra hai năm trước cô ấy đã ngoại tình rồi. Trong nhật ký nói chuyện, cô ấy ngoại tình với ba người. Cô ấy giải thích, người đầu tiên là do lúc đó cãi nhau với tôi. Cô ấy thấy tôi không quan tâm đến vợ nên ngoại tình với người đàn ông khác trong lúc cô đơn.

Người thứ hai cô ấy ngoại tình là do cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng sau đó vợ người đàn ông kia phát hiện ra nên họ kết thúc.

Người thứ ba là đối tác làm ăn với cô ấy, vì muốn công việc thuận lợi nên cô ấy đã vụng trộm với người này.

Cô ấy nói kể từ lúc tôi bỏ nhà ra đi, cô ấy đã cắt đứt quan hệ với những người đó. Cô ấy chỉ muốn sống với tôi và nói yêu tôi, chỉ cần tôi thôi. Cô ấy cũng đề nghị tôi hãy quên hết những chuyện này đi, muốn chúng tôi làm lại từ đầu.

Chuyện chúng tôi còn gay cấn hơn bất kỳ bộ phim truyền hình nào. Cũng có thể đây chính là báo ứng mà tôi phải gặp. Tôi không muốn ly hôn vì con gái nhưng trái tim tôi đã chết. Tôi đề nghị, vì cả hai đều ngoại tình nên chuyện của ai người đó cứ tiếp tục, cố gắng giấu đối phương và đừng quản lý đối phương nữa. Về tài sản thì cứ đi công chứng, nếu như cô ấy muốn ly hôn tất cả tài sản trong gia đình sẽ thuộc về cô ấy. Cô ấy không đồng ý mà muốn tôi quên đi tất cả và sau này không ai được có bồ bên ngoài nữa.

Nếu như không ly hôn tôi sẽ không thể nào quên chuyện cô ấy từng ngoại tình hoặc tôi sẽ tiếp tục ngoại tình. Còn nếu như ly hôn thì tôi không nỡ, ngoài ra tôi rất lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con. Bây giờ tôi không biết phải lựa chọn thế nào, nếu tiếp tục chắc chắn rằng cuộc sống sau này sẽ có rất nhiều điều khiến chúng tôi hoài nghi lẫn nhau. Nếu vậy thì làm sao có thể tiếp tục duy trì hôn nhân?