Biết bạn trai có bồ, cô gái dùng tuyệt chiêu khiến chàng 'cưa' lại từ đầu

Phát hiện bạn trai có bồ, cô gái trẻ với tuyệt chiêu trị người yêu khiến chàng phải tâm phục khẩu phục và tình nguyện cầm cưa đi “cưa” lại từ đầu thật cao tay.

Cô và anh quen nhau từ năm học lớp 10, ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã không có ấn tượng tốt về nhau và là cặp “oan gia ngõ hẹp”. Anh thì thấy cô thật chảnh chọe còn cô thì lại thấy anh thật là vô duyên vì suy nghĩ của anh về cô không được tốt. Thậm chí, chỉ cần nhắc tới tên nhau là đã không thể ưa nổi. Dường như ông trời đã an bài duyên phận cho hai người khi mà càng ghét nhau thì giữa hai người lại càng có sức hút với nhau. Anh cảm thấy tò mò và muốn tiếp cận cô nhiều hơn rồi dần già anh tìm cớ nói chuyện với cô. Từ đó, thái độ tiêu cực trở nên tích cực hơn.

Khi còn học cấp 3 tình cảm mới chỉ là trên mức tình bạn nên anh tỏ tình với cô theo kiểu con nít: “bà chịu làm bạn gái tôi không”. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa thích anh nên trả lời thẳng thừng làm anh hơi quê nhưng vẫn tìm cách tiếp tục tấn công nàng. Và điều gì đến rồi sẽ đến, năm tháng dần trôi, tình bạn đẹp ấy đã trở thành một tình yêu lúc nào không hay. Càng ghét lại càng có sức hút với nhau và dần dần trở thành tình yêu lúc nào không hay - Ảnh: Internet Sóng gió bắt đầu ập đến khi cả hai bắt đầu tốt nghiệp và đi làm. Sống và làm việc trong môi trường mới anh đã có những thay đổi nhất định và không còn dành nhiều sự quan tâm vun vén cho tình cảm của hai đứa như xưa nữa. Cô đã nhận ra điều đó và biết rằng anh đã có người mới.

Cô vô cùng tức giận và trong phút bốc đồng đã chủ động nói lời chia tay. Thật bất ngờ là anh lại đồng ý ngay lập tức. Vừa bực tức cộng với việc bị chạm đến lòng tự ái, cô quyết định phải làm gì đó để “dằn mặt” anh, để anh thấy rằng không có anh cô vẫn sống tốt và thậm chí là còn tốt hơn khi ở bên anh. Thời điểm đó cũng có một anh chàng thích cô và cô đồng ý để anh ta đưa đón. Tất nhiên những lần đưa đón đó đều trước sự chứng kiến của anh. Về phía anh, khi thấy bạn gái có người theo đuổi trong lòng rất bực tức và bắt đầu thấy ghen. Anh nhận ra rằng, còn ghen là bản thân vẫn còn yêu cô rất nhiều nên chủ động nhắn tin bày tỏ mong muốn được làm lại từ đầu. Biết anh đã cắn câu nhưng cô quyết định vẫn làm ngơ để dạy cho anh một bài học nhờ đời. Hành trình yêu và trải qua khó khăn đã giúp họ trân trọng đối phương hơn - Ảnh: Internet Suốt một thời gian dài, anh chăm sóc và săn đón cô rất nhiều. 5 giờ sáng đã có mặt đưa cô đi làm, đến giờ tan làm lại đón cô về nhà. Lúc nào cũng quan tâm hỏi han và dành cho cô những hành động ấm áp, chỉ sợ cô sẽ đồng ý theo người mới. Phải sau 6 tháng chính thức “cưa” lại từ đầu cô mới đồng ý quay lại với anh. 8 năm yêu nhau cả hai đã trải qua muôn vàn thử thách và gian nan thì mới có thể cập đến bến bờ hạnh phúc. Sau những giây phút bốc đồng thì cô cũng đã biết cách cương nhu đúng thời điểm để anh kịp nhận ra sai lầm của mình mà sửa chữa kịp thời. Hành trình vừa qua không dễ dàng nhưng cũng đã phần nào giúp hai người học được cách san sẻ và trân trọng lẫn nhau trong cuộc đời này.

Về nhà bạn trai ra mắt thì bị mẹ anh chê không cho cưới, cô gái tỉnh bơ nói: 'Nhưng...anh Tùng nhỡ làm cháu có bầu rồi' Nhưng cháu không thể làm vậy được....Anh Tùng lỡ làm cháu có bầu rồi bác ạ. Chẳng lẽ bác muốn mọi người xì xào bàn tán về chuyện con trai bác làm con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ ư?

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