Bí quyết để chồng khó tính vẫn vui vẻ gửi tiền về nhà ngoại: Phụ nữ khôn ngoan nên học ngay

Tâm sự gia đình 24/02/2026 20:53

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục.

Gia đình tôi đông anh chị em, tôi là con thứ, lấy chồng xa nhà nên không ở gần để chăm sóc bố mẹ được. Bố mẹ tôi hiện đang sống chung với hai đứa em đang học đại học của tôi. Các em khá ngoan, chăm chỉ học tập nên hàng tháng đều có học bổng để trang trải. Nhờ vậy mà bố mẹ tôi không cần phải chạy vạy để lo cho các em ăn học.

Về phần bố mẹ tôi, tuy là có đông con nhưng các anh chị tôi cuộc sống cũng khó khăn nên không thể lo cho bố mẹ đủ đầy. Thành ra, tôi con thứ, lại là con gái đã lấy chồng nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm chính việc phụng dưỡng bố mẹ. Tôi biết đó là bổn phận làm con, phần thì cũng thương bố mẹ và các anh chị nên tôi luôn muốn cố gắng chăm sóc lo toan cho bố mẹ càng nhiều càng tốt.

Chồng tôi là một người khá khó tính. Lúc mới cưới, dù anh ấy chưa có ý kiến gì về việc tôi gửi tiền chăm sóc bố mẹ hàng tháng, nhưng tự tôi cảm thấy nếu không có hướng giải quyết thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn bạc với chồng về chuyện này.

Bí quyết để chồng khó tính vẫn vui vẻ gửi tiền về nhà ngoại: Phụ nữ khôn ngoan nên học ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trình bày rõ quan điểm của mình, rằng từ nay về sau tôi sẽ không giữ tiền lương và quản lý chi tiêu của chồng nữa. Anh ấy cũng hoàn toàn có thể tự gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ mình giống như tôi. Thay vào đó, hàng tháng, tôi và anh mỗi người sẽ đảm nhận những nhiệm vụ, những khoản phải chi trả riêng trong tổ ấm của mình. Chẳng hạn, anh lo tiền học cho con, tôi lo tiền cơm nước chợ búa… Ngoài ra, cả hai sẽ có chung một ngân quỹ, để cùng tiết kiệm phòng hờ lúc đau ốm hoặc lúc cần dùng đến. Còn lại, tiền của ai người nấy tự chi tiêu cho hợp lý.

Cách tính của tôi ngay lập tức được anh ủng hộ “hai chân hai tay”. Tôi cũng thấy khá nhẹ nhõm, không còn thấp thỏm lo bị gia đình chồng nói ra nói vào vì con gái đã lấy chồng vẫn gửi tiền biếu bố mẹ. Hàng tháng, tôi vẫn gửi tiền đều đều về nhà từ chính tiền tôi làm ra. Để tăng thêm thu nhập của riêng mình, tôi tìm thêm một vài việc làm tay trái như viết lách cho các blog nấu ăn - nội trợ. Ngẫm lại mới thấy, giữa vợ chồng có những việc không nên quá nóng vội, cũng không nên giấu giếm nhau, chỉ cần cùng nhau tìm ra cách giải quyết thì cuộc sống lúc nào cũng êm đềm.

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tôi "nổi trận lôi đình" tống khứ chồng và chiếc điện thoại ra khỏi cửa ngay trong đêm

Tôi mang chuyện này kể với mẹ chồng mong được bà cảm thông, chia sẻ, ai dè mẹ chồng tôi buông lời: “Nó đi làm cả ngày vất vả rồi phải để cho nó nghỉ ngơi và thư giãn chứ”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Tâm sự 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (1/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai (28/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng vàng', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp tăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 12h30 sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Liên tục từ ngày 26/2 đến 28/2/2026: 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ ngàng lý do nhà chồng tặng "quà khủng" rồi giữ khư khư sổ đỏ, bí mật lộ ra làm tôi lạnh sống lưng

Ngỡ ngàng lý do nhà chồng tặng "quà khủng" rồi giữ khư khư sổ đỏ, bí mật lộ ra làm tôi lạnh sống lưng

Bị mẹ chồng "lật mặt" bêu rếu trước họ hàng, tôi càng sốc hơn trước câu nói "đâm sau lưng" của chồng

Bị mẹ chồng "lật mặt" bêu rếu trước họ hàng, tôi càng sốc hơn trước câu nói "đâm sau lưng" của chồng

Mẹ chồng hoạnh hẹ chuyện tiền nong, con dâu chỉ đáp đúng 1 câu khiến bà "đứng hình" không dám nói thêm

Mẹ chồng hoạnh hẹ chuyện tiền nong, con dâu chỉ đáp đúng 1 câu khiến bà "đứng hình" không dám nói thêm

Ngỡ ngàng lý do bố mẹ chồng phân biệt đối xử, đuổi con trai - con dâu ra đường để dọn đường cho "người khác"

Ngỡ ngàng lý do bố mẹ chồng phân biệt đối xử, đuổi con trai - con dâu ra đường để dọn đường cho "người khác"

Ngỡ ngàng lý do bố mẹ chồng không dám lộ diện ngày đầy tháng cháu, sự thật khiến tôi "đứng hình" ngay giữa tiệc

Ngỡ ngàng lý do bố mẹ chồng không dám lộ diện ngày đầy tháng cháu, sự thật khiến tôi "đứng hình" ngay giữa tiệc

Thiệp cưới lần 2 vừa trao tay, tôi bàng hoàng hủy hôn vì một câu nói "vạch trần" về chồng sắp cưới

Thiệp cưới lần 2 vừa trao tay, tôi bàng hoàng hủy hôn vì một câu nói "vạch trần" về chồng sắp cưới