Báo tin có thai, bạn trai ném cho địa chỉ phòng khám và ép phá, nhưng cô gái cười khẩy đáp 1 câu khiến anh chết ngất

Tâm sự gia đình 23/10/2017 07:49

Mai yêu Phong được 6 tháng thì phát hiện anh không tốt đẹp như những gì thường thể hiện với mọi người. Có thể, khi mới gặp anh ai cũng dễ có cảm tình nhưng rồi cách sống tôn thờ vật chất và giả tạo của Phong khiến Mai băn khoăn.

Không những thế, Phong còn là anh chàng siêng ăn nhác làm, chỉ muốn có sẵn để hưởng. Vậy nên khi biết người yêu cũng nghèo như mình, Phong tỏ ra khinh thường cô.

Trong lúc đang phân vân, bỗng nhiên Mai phát hiện mình có thai. Hôm qua, thấy Phong về đến nơi, Mai liền dơ que thử thai ra rồi nói:

- Anh ơi…2 vạch rồi.

Phong thấy vậy thì thản nhiên nói:

- Phá thai đi, tình hình bây giờ làm sao mà nuôi nổi.

Mai nhất quyết không chịu:

- Cưới nhau rồi 2 người cùng cố gắng là được mà, em không phá đâu, thất đức lắm.

Bỗng nhiên Phong trở mặt ngay:

- Cô nghĩ tôi sẽ cưới cô? Tôi quên chưa nói với cô, tôi sắp lấy vợ rồi, cô với tôi đến đây là chấm dứt thôi.

Mai nghe xong choáng váng suýt ngã:

- Anh..nói cái gì? Anh lấy vợ? Vậy còn mẹ con tôi?

Phong liền ném chiếc danh thiếp vào mặt Mai rồi nói:

- Đây, địa chỉ phòng phá thai đây, cô đến phá đi chứ còn làm sao nữa. Đừng hòng mong có cái thai đó thì trói buộc được tôi.

Mai vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Không ngờ anh lại là con người như vậy, trắng trợn.

Báo tin có thai, bạn trai ném cho địa chỉ phòng khám và ép phá, nhưng cô gái cười khẩy đáp 1 câu khiến anh chết ngất - Ảnh 1
May quá anh cho tôi biết bộ mặt thật sớm, nếu không cái tập đoàn của bố tôi mà giao vào tay anh thì chắc phá sản mất - Ảnh minh họa: Internet

Phong cười khẩy:

- Chả có gì lạ cả, cô gái tôi sắp cưới nhà mặt phố bố làm to, hà cớ gì không lấy mà lại đi lấy cô? Lấy cô về để nhìn nhau chết đói à? Yêu đương thì chỉ vớ vẩn thế thôi chứ tôi đâu có xác định gì mà tự cô cứ huyễn hoặc đấy chứ.

Bây giờ Mai mới ngộ ra rằng người yêu mình là 1 tên sở khanh, nhưng cô bỗng nhiên phá lên cười:

- May quá anh cho tôi biết bộ mặt thật sớm, nếu không cái tập đoàn của bố tôi mà giao vào tay anh thì chắc phá sản mất.

Phong ngớ người:

- Tập đoàn? Cô đang cố níu kéo tôi bằng những lời vớ vẩn đó à?

Mai bật cười rồi lôi cuốn sổ tiết kiệm 10 tỷ của mình ra rồi nói:

- Thế mà tôi đã định bao giờ cưới nhau sẽ giao hết số tiền này cho anh. Tôi đang đi tìm 1 người đàn ông không yêu tôi vì tiền của bố tôi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được, cứ ngỡ anh…

Phong vội vã nắm tay Mai:

- Anh chỉ đùa thôi mà. Em..anh vẫn còn rất yêu em, hơn nữa, chúng ta còn có con rồi, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con.

Báo tin có thai, bạn trai ném cho địa chỉ phòng khám và ép phá, nhưng cô gái cười khẩy đáp 1 câu khiến anh chết ngất - Ảnh 2
Anh chỉ đùa thôi mà. Em..anh vẫn còn rất yêu em, hơn nữa, chúng ta còn có con rồi, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con - Ảnh minh họa: Internet

Mai đẩy người yêu ra:

- Thôi đi, tôi thử lòng anh thôi, tôi đâu có ngu mà để dính bầu. Tạm biệt.

Nói rồi Mai bỏ đi thẳng còn Phòng thì tiếc đứt ruột. Nhưng anh vẫn nói với theo:

- Không có cô thì vẫn còn vợ sắp cưới của tôi nữa. Không thèm.

Thế nhưng, ngay ngày cưới thì bố mẹ vợ lên trao cho con gái đúng 1 chỉ vàng rồi tuyên bố:

- Con gái chỉ có bấy nhiêu của hồi môn thôi, còn lại chúng tôi để thừa kế cho thằng con trai hết rồi.

Phong chết điếng người không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Anh phải làm thế nào bây giờ? Hay là bỏ vợ để quay về quỳ gối cầu xin Mai tha thứ? Nếu cứ làm liều, biết đâu sẽ có được hạnh phúc nhỉ?

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