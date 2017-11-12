Bác sỹ vừa báo điện tim vợ thẳng vạch, chồng hí hửng gọi điện giục bồ mua quan tài đến ai ngờ lúc quay lại nhìn vợ thì choáng váng

Tâm sự gia đình 12/11/2017 07:51

Cưng à? Con vợ anh chết rồi. Từ giờ khỏi ai ngăn cấm mình nữa. Em mua cho anh loại quan tài tốt nhất rồi ship đến bệnh viện cho anh nhé. Coi như đó là món quà cuối cùng mà anh dành cho cô ta.

Hạnh và Huy kết hôn đến nay đã được hơn 2 năm, vậy nhưng trong cuộc hôn nhân của mình thì Hạnh không được chồng coi trọng. Huy và Hạnh vốn không phải yêu nhau say đắm mới nên nghĩa vợ chồng mà ngày đó Huy cưới Hạnh vì bị bố mẹ ép buộc. Hiểu rõ chồng không thích mình nhưng Hạnh vẫn không từ bỏ hi vọng, cô luôn cố gắng trở thành vợ hiền dâu đảm để một ngày Huy sẽ hiểu ra tấm lòng của cô.

Với Hạnh thì cô cũng cảm thấy may mắn vì ít ra còn có bố mẹ chông yêu thương chăm sóc. Nhất là mẹ chồng Hạnh thì hiểu rõ được nổi khổ thầm kín của con dâu, nhiều đêm bà ôm Hạnh bật khóc vì hối hận đã kéo cô vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Thế nhưng Hạnh chưa bao giờ hận bà, hơn ai hết cô coi bà như mẹ đẻ của mình.

- Mẹ đừng tự trách bản thân mình, được làm vợ anh Huy, được làm con dâu của gia đình mình là phúc của con.

- Trời đất ơi, con ngoan ngoãn lại hiếu thảo thế này mà thằng Huy còn lạnh nhạt. Nó đúng là không có mắt mà, để mẹ dạy bảo nó. Mà hai vợ chồng con cũng kết hôn được thời gian rồi, hay là con có bầu đi. Có khi sinh con rồi thăng Huy lại thay đổi, đàn ông cứ có con vào cái là khác ngay.

Bác sỹ vừa báo điện tim vợ thẳng vạch, chồng hí hửng gọi điện giục bồ mua quan tài đến ai ngờ lúc quay lại nhìn vợ thì choáng váng - Ảnh 1
À...thế thì chị cũng chưa biết rồi. Tôi cũng đang mang thai con của anh Huy....và đứa bé là con trai nhé.Ảnh minh họa: Internet

- Có thật không hả mẹ? Nhưng mà đêm nào anh Huy cũng không gần gũi con mẹ ạ.

- Được rồi, chuyện này con cứ để mẹ lo.

Quả thật có câu nói của mẹ nên Huy cũng đành phải thực hiện nghĩa vụ với vợ, sau 1 tháng thì Hạnh báo tin có thai. Khỏi phải nói ai cũng vui mừng như nào, hơn hết Hạnh mong muốn từ nay chồng sẽ yêu thương mình, ấy thế nhưng sự thật ngược lại. Dù Hạnh bụng mang dạ chửa nhưng Huy vẫn coi cô không ra gì, và rồi Hạnh phát hiện ra chồng mình có bồ bên ngoài. Đó là lý do vì sao lâu nay Huy lạnh nhạt với Hạnh.

Khỏi phải nói Hạnh đau đớn như nào, không cam tâm nên cô tìm đến tận nơi cô bồ ở để nói chuyện mong cô ta tránh xa chồng mình ra. Ấy thế nhưng không những cô bồ không nghe còn vênh váo.

- Tại sao tôi phải trả chồng chị, là chồng chị tự tìm đến tôi mà. Nghe nói anh Huy cưới chị là vì bố mẹ anh ý ép buộc...chứ anh ấy không hề yêu chị. Vậy nên chị không có tư cách bắt tôi buông tha anh ấy đâu.

- Cô...sao cô có thể hèn hạ như vậy chứ? Cô cũng xinh đẹp lại được học hành tử tế...tại sao không tìm một người đàn ông tốt hơn chứ? Coi như tôi xin cô...tôi đang mang thai con của anh ấy rồi. Xin cô đừng cướp bố của con tôi.

- À...thế thì chị cũng chưa biết rồi. Tôi cũng đang mang thai con của anh Huy....và đứa bé là con trai nhé. Chị nghĩ anh Huy sẽ bỏ mẹ con tôi để về với chị không. Anh Huy ngày nào cũng đến bên tôi và nói cầu mong chị chết sớm đi đấy.

Nghe những lời nói đó của cô bồ mà Hạnh chết đứng, cô không ngờ chồng mình lại máu lạnh đến mức đứa con trong bụng của cô cũng không quan tâm. Vậy nhưng Hạnh vẫn khong tin hoàn toàn vào lời bồ, cô quyết định sẽ làm một phép thử rồi quyết định ly hôn hay không.

Hạnh bạn kế hoạch thử lòng chồng với mẹ chồng thì được bà đồng ý. Hạnh có cô bạn làm bác sỹ nên cô cũng đã nhờ bạn phối hợp với mình. Ngày hôm đó khi Huy đang vui vẻ với bồ thì mẹ anh gọi điện báo vợ bị tai nạn nguy kịch. Lúc đó Huy lập tức đến bệnh viện nhưng không phải vì lo cho vợ và đứa con trong bụng của Hạnh mà anh ta muốn xác minh xem có đúng là vợ mình nằm viện thật không.

Bác sỹ vừa báo điện tim vợ thẳng vạch, chồng hí hửng gọi điện giục bồ mua quan tài đến ai ngờ lúc quay lại nhìn vợ thì choáng váng - Ảnh 2
Cô...chẳng phải cô chết rồi sao? Ảnh minh họa: Internet

Khi đến nơi thì Huy thấy mẹ mình khóc đau khổ còn vạch điện tim của vợ thẳng vạch nên lập tức Huy cười rồi gọi điện cho bồ.

- Cưng à? Con vợ anh chết rồi. Từ giờ khỏi ai ngăn cấm mình nữa. Em mua cho anh loại quan tài tốt nhất rồi ship đến bệnh viện cho anh nhé. Coi như đó là món quà cuối cùng mà anh dành cho cô ta và đứa con trong bụng.

- Thật sao? Vậy giờ anh cưới em chứ?

- Điều đó em còn phải hỏi ạ. Anh sẽ cưới em vào giỗ 3 ngày của con vợ anh.

Đang hí hửng là thế vì sắp cưới được bồ, vậy nhưng đến khi quay lại thì Huy choáng váng khi thấy vợ và mẹ mình đang đứng sừng sững trước mặt.

- Cô...chẳng phải cô chết rồi sao?

- Vậy ra mày muốn con Hạnh chết đến mức đó sao? Sao mày có thể độc ác như vậy hả? Nó là vợ mày, đang mang thai đứa con của mày cơ mà. Sao mày lại độc ác đến mức như vậy. Mày có còn là người không? Mày muốn ở với bồ chứ gì, vậy thì tao cắt đứt mọi quan hệ với mày. Tao chỉ có mình con Hạnh là con dâu...mày cút ra khỏi nhà đi -  Mẹ chồng Hạnh quát.

Nghe những lời nói đó của mẹ mà Huy mới ngớ người hiểu ra tất cả chỉ là màn kịch. Sau 9 tháng vợ sinh thì Huy có quay về xin tha thứ nhưng Hạnh một mực không đồng ý vì cô đã tổn thương quá nhiều....

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Từ khóa:   chồng có bồ chồng và nhân tình ngoại tình

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