Từng thất bại trong hai cuộc hôn nhân, từ tuổi 22 đến tuổi 28, người phụ nữ ấy đã trải qua những cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời.

Trong hôn nhân, nhất định phải tìm đúng người, nếu không thì chúng ta tự đưa mình vào vòng khổ cực mà không hề hay biết. Giờ đây, Nga xác định cô sẽ sống một mình, đối với cô, cô đã không còn bất cứ niềm tin nào với hôn nhân. Nhưng trải qua hai lần đổ vỡ, cô đã kịp rút ra ba bài học quý giá, những cô gái chuẩn bị bước chân vào hôn nhân nhất định phải xem qua một lần.

Nhất định phải kiểm tra bản chất người đàn ông, không cần biết anh ta đẹp trai hay không Hai cuộc hôn nhân của Nga đều kéo dài chỉ được không đến 3 năm. Người chồng đầu tiên của cô không được đẹp trai, nhưng nhìn tổng thể anh này có vẻ trung hậu, thật thà. Khi yêu, anh ta luôn chiều chuộng Nga, nhưng khi kết hôn chưa được 1 năm, anh này bắt đầu có những hành vi bạo lực gia đình. Người chồng thứ 2 của Nga nhìn rất đẹp trai, khi yêu, anh ta luôn miệng nói yêu và không muốn rời xa cô giây phút nào. Nhưng thật không ngờ, kết hôn chưa đến 1 năm, người chồng thứ hai ngoại tình. Chính vì vậy, trước khi kết hôn, phụ nữ phải tìm hiểu bản chất người đàn ông mà mình định lấy làm chồng. Một khi xuất hiện bạo lực trong hôn nhân thì không thể tha thứ Người chồng đầu tiên của Nga là một người đàn ông thuộc gia đình trung lưu, nếu so sánh thì gia đình hai bên đều có nhiều điểm tương đồng. Nhưng, người đàn ông này có tính ghen, chỉ cần Nga đi cùng hoặc gọi điện cho bạn khác giới là anh ta cảm thấy không thoải mái, cho dù đó chỉ là vì công việc. Từ đây, tính bạo lực của anh ta càng ngày càng quá quắt. Ban đầu, vì gia đình, Nga cố gắng chịu đựng những giày vò về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng đến năm thứ ba của cuộc hôn nhân, Nga quyết định li hôn vì không thể tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi của chồng nữa. Lúc này trên người cô có rất nhiều vết thương chưa lành.

Không nên lấy người bất hiếu với bố mẹ Người chồng thứ 2 của Nga là một công tử nhà giàu, khi theo đuổi cô, anh ta từng nói không quan tâm đến việc cô đã từng có một đời chồng. Lúc đó, Nga vô cùng cảm động trước những hành động và lời nói của anh ta nên đã gật đầu đồng ý làm đám cưới. Điều làm Nga không hài lòng về người chồng thứ hai của mình đó là sự bất kính với bố mẹ. Mỗi lần về nhà, anh ta đều không mua trái cây, không mua sữa cho bố mẹ. Hơn nữa, một khi đã về đến nơi còn giống như “ông tướng”, không làm gì cả. Có một lần, anh ta cãi nhau gay gắt với bố mẹ, chút nữa thôi là động chân động tay. Điều này khiến Nga vô cùng thất vọng, cô có một cái nhìn khác về người chồng thứ hai. Đến một ngày, Nga phát hiện chồng ngoại tình, không cần giải thích, Nga li hôn ngay lập tức. Chính vì vậy, khi phụ nữ kết hôn nhất định phải biết, người đàn ông bên cạnh có xứng đáng để mình dành cả cuộc đời chăm sóc, bảo vệ hay không? Đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều là kẻ thất bại, từng nếm trải rất nhiều tủi hờn trong hôn nhân, Nga đã rút được bài học đắt giá và muốn những bạn gái trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân hãy xem những gì cô gặp phải như một bài học để tránh khỏi vết xe đổ đó.

Đàn bà có ba ‘tử huyệt’, đàn ông hãy nhớ nhé! Phụ nữ rất đáng yêu và cũng dễ tha thứ, nhưng có ba “tử huyệt” mà đàn ông tuyệt đối không được động vào.

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