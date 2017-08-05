Đàn bà có ba ‘tử huyệt’, đàn ông hãy nhớ nhé!

Tâm sự gia đình 05/08/2017 21:34

Phụ nữ rất đáng yêu và cũng dễ tha thứ, nhưng có ba “tử huyệt” mà đàn ông tuyệt đối không được động vào.

Khen ngợi và đánh giá cao bạn hoặc bạn thân của cô ấy

Trong chuyện tình cảm, phụ nữ đều thích mình là người “độc nhất vô nhị” đối với một nửa còn lại. Nếu như bạn có biểu hiện khen ngợi hoặc đánh giá cao những cô gái bên cạnh cô ấy, điều này khiến cô ấy khó chịu, thậm chí vô tình hình thành sự đố kỵ trong lòng, ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai cô gái.

Nếu như bạn muốn bạn gái mình có thể học được nhiều điều từ những cô gái ưu tú khác, bạn hãy đứng trên lập trường và nhu cầu của bạn gái mình để đưa ra lời khuyên.

Đàn bà có ba ‘tử huyệt’, đàn ông hãy nhớ nhé! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như bạn nói rằng: “Cô bạn em rất được, cô ấy vừa thông minh, giỏi giang lại vô cùng xinh đẹp nữa” thì bạn gái của bạn sẽ cho rằng, bạn đang để ý đến cô bạn kia. Thay vì nói như vậy, đàn ông có thể chuyển thành: “Em yêu, để công việc hiện nay của em được thăng tiến hơn, anh thấy năng lực giải quyết công việc của cô bạn em rất tốt, em có thể học hỏi từ cô ấy rất nhiều kinh nghiệm, nó sẽ giúp ích cho công việc của em”.

Hãy nhớ rằng, mỗi một người phụ nữ, họ đều muốn trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của họ. Trong câu chuyện này chỉ có duy nhất một nữ diễn viên chính, người đó chính là cô ấy.

Phê bình dung nhan và vóc dáng của cô ấy

Khi bạn gái hỏi: “Em mặc đồ này có đẹp không?”, điều cô ấy cần là đáp án khẳng định từ bạn. Khi bạn gái nói: “Gần đây hình như em mập lên thì phải?”, câu trả lời cô ấy muốn là sự phủ định từ bạn. Khi người phụ nữ hỏi những câu này, là khi họ không cần đến những ý kiến thật lòng từ bạn, cái họ hần đó là một lời khẳng định và ngợi khen. Đối với phụ nữ, nếu ngay cả người đàn ông của mình cũng không vừa lòng với dung nhan của họ thì đó thực sự là một sự đả kích rất lớn.

Nếu như bạn cảm thấy cô ấy mặc đồ đó không đẹp, bạn cũng nên lựa chọn từ ngữ để tránh làm tổn thương đến cô ấy. Cũng một nội dung nhưng cách nói khác nhau sẽ mang đến hiệu quả khác nhau. Bạn có thể nói: “Bộ đầm đó em mặc khá đẹp, nhưng bộ đồ anh mặc hôm nay với chiếc đàm đó phối màu không ăn ý, anh nhớ là em có một chiếc váy màu hồng, cái đó đẹp hơn cái này”. Bạn chỉ cần nói vậy thôi, cô ấy sẽ ghi nhận ý kiến và đồng thời sẽ thay bộ trang phục khác.

Đàn bà có ba ‘tử huyệt’, đàn ông hãy nhớ nhé! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cười cợt cách nghĩ và phủ nhận giá trị của cô ấy

“Em đừng có nổ nữa, em có cố gắng trong công việc đến mấy cũng kiếm được mấy đồng?”, hoặc là “Anh đã nói với em nhiều lần rồi, đi làm cũng không đi, công việc nhà cũng làm không xong”. Đây là những câu nói điển hình gây tổn thương sâu sắc đến người phụ nữ, đó như một sự phủ nhận, sự khinh thường mà người đàn ông vô tình hay cố ý gây cho họ. Bất luận đang trong quá trình yêu đương hoặc là trong hôn nhân, phụ nữ đều khát khao nhận được sự đánh giá có tâm từ người mà họ yêu thương nhất.

Trong tình yêu, nếu như đàn ông luôn phủ nhận giá trị của người phụ nữ, thậm chí cười cợt với cách nghĩ của họ, coi thường nhân phẩm của họ thì người đàn ông đó không xứng để có được một người phụ nữ thương yêu họ thật lòng.

 

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