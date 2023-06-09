Vừa đi làm về, con gái 10 tuổi chạy lại nói: “Mẹ ơi, bố cùng cô hàng xóm đang làm gì trên giường mà có nhiều tư thế lạ lắm, cô còn la rất to nữa”

Hàng ngày đi làm về là phải lao vào bếp nấu nướng, nhiều khi mệt quá Phúc có bàn với vợ là thuê ô sin nhưng Linh một mực phản đối. Vì thời đại giờ ô sin chẳng còn ai tin tưởng được cả, cứ hở tý là cướp chồng ngay. Thay vào đó là linh phân chia công việc nhà cho chồng giúp đỡ mình.

Vợ chồng Phúc và Linh kết hôn đến nay đã được hơn 10 năm, dù qua cái thời vợ chồng son nhưng ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của Linh khi có ông chồng chiều vợ con hết sảy. Thế nhưng chẳng mấy ai biết được rằng để có được như ngày hôm nay thì Linh đã phải rất vất vả trong việc "dạy chồng" cùng mình chăm sóc con cái và gia đình Như nhiều phụ nữ sau khi kết hôn thì sẽ nghỉ làm ở nhà nội trợ cơm nước cho chồng con. Nhưng với Linh thì cô kiên quyết phải đi làm bằng được vì Linh cho rằng đàn bà ở nhà không khác gì khiến mình xấu xí đi và dâng chồng cho người khác. Cứ phải đi làm ăn mặc đẹp để chồng còn sợ mà lo giữ vợ bên cạnh.

Cứ vậy sáng Linh chịu trách nhiệm dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đưa con đi học, tối Phúc về sớm hơn thì đón con, tắm rửa cho con còn vợ thì lo đi chợ rồi về cơm nước. Rồi dọn dẹp và cho con đi ngủ. Vợ chồng cùng nhau làm việc nên công việc cũng xong sớm, có thời gian chơi với con nên gia đình nhỏ của vợ chồng Linh càng thêm ấm cúng. Mọi người nhìn vào ai cũng ghen tỵ với cô về cách quản chồng, nhất là hội chị em bỉm sữa đều xách sách vợ sang nhờ Linh chỉ giáo cho.

- Ơ hay...giúp vợ mà anh gọi là mất mặt à? Đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng nhé...em cũng đi làm, anh cũng đi làm...vậy nên chúng mình phải cùng nhau san sẻ công việc nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ Linh sẽ vẫn tự hào về gia đình nhỏ của mình nếu như chuyện đó không xảy ra. Ngày hôm đó đi chợ về thì Linh thấy cô con gái cứ nhìn lén vào trong nhà và không bước vào.

- Sao con không vào nhà đi mà lại cứ lén lút thế này. Hay là nhà mình có khách - Linh hỏi con gái.

- Không có đâu mẹ ạ. Là bố bảo con đợi ngoài này vì ở trong nhà bố đang đuổi con chuột to lắm...con thấy bố hì hục dưới gầm giường cả tiếng đồng hồ rồi.

- Chuột á? Bình thường nhà mình làm gì có chuột bao giờ nhỉ? Thôi thế con vào bếp phụ mẹ nấu cơm tối nhé, ăn cơm xong thì tý mẹ dắt sang nhà cô Hoa bảo cô ấy may cho con mấy bộ váy thật đẹp.

- Mẹ hứa rồi đấy nhé. Nhưng chỉ 2 mẹ con mình đi được không ạ? Con sợ nếu bố biết sẽ không đồng ý đâu.

- Sao bố lại không đồng ý được?

Nghe Linh hỏi câu đó thì cô con gái kéo cô xuống rồi thì thầm....

- Con nói cho mẹ bí mật này...nhưng mẹ đừng mách bố nhé không thì con bị ăn mắng đấy. Hình như cô Hoa hàng xóm nhà mình có mỗi con và mẹ quý cô ấy thôi. Còn bố ghét cô ấy lắm thì phải mẹ ạ.

- Bố ghét cô Hoa á? Cô ấy vừa hiền lại tốt với nhà mình nữa...sao bố con lại ghét cô ấy được. Không phải như con nghĩ đâu.

- Con nói thật mà. Mấy hôm trước con thấy rõ bố kéo cô Hoa vào phòng rồi đánh cô ấy đau lắm. Bố đánh từng nào cô ấy cứ rên ư ử ấy....thậm chí bố còn cởi đồ cô ấy đánh đến chảy cả máu cơ. Con sợ lắm...

- Con có chắc không?

- Tận mắt con nhìn thấy mẹ ạ.

Nghe con gái nói câu đó mà Linh điếng người, cô lao vào phòng thì thấy chồng hì hục đến vã mồ hôi với con chuột mà anh đang tìm. Tối hôm đó Linh không đưa con sang nhà cô hàng xóm may váy nữa thì cô con gái cứ bảo là do bố ghét cô Hoa nên giờ mẹ mình cũng ghét. Nghĩ đến việc chồng kéo cô hàng xóm vào nhà là Linh đã điên tiết lắm rồi. Tất nhiên là Linh nghĩ ngay chồng mình và cô hàng xóm có vấn đề gì đó. Linh biết rõ Hoa mất chồng đến cả mấy năm rồi...nhưng cô không ngờ chồng mình lại làm cái trò hèn hạ đó sau lưng cô mà lại với cô hàng xóm thân thiết của nhà mình.

Ảnh minh họa: Internet

Linh quyết định bắt quả tang tại chỗ để ba mặt một lời nếu không cả chồng và cô hàng xóm sẽ chối bay hết. Tối hôm đó Linh cố tình ăn mặc đẹp rồi gạ chồng ân ái nhưng ngay lập tức Phúc kêu mệt nên không thể làm chuyện ấy được. Sáng ôm sau Linh cố tình nói mình phải đi công tác gấp, lúc đó Phúc hí hửng lắm. Linh bước lên xe nhưng 10 phút sau cô lập tức quay về nhà. Đứng ngoài của Linh đã thấy đôi dép của cô hàng xóm ở đó..

Linh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến lại phòng ngủ thì thấy chồng và cô hàng xóm đang khỏa thân hì hục đến sập cả giường. Đến lúc này cô mới nhớ ra vì sao chồng đòi dọn giường còn nói dối là bắt chuột, hóa ra chồng giấu bao cao su ở đó sợ Linh biết nên mới phải dọn đi. Chẳng thể chịu đựng thêm nữa, Linh mở toang cửa rồi tri hô làng nước, gọi cả bố mẹ chồng tới xem đôi gian phu dâm phụ trong tư thế không mảnh vải che thân. Ngay tối hôm đó Linh viết đơn ly hôn rồi ôm con ngay về nhà ngoại, dù cho Phúc có cầu xin thì Linh không bao giờ tha thứ cho người chồng khốn nạn của mình.