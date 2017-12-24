Xã hội, dư luận hay bất cứ ai cũng không thể chấp nhận ngoại tình. Thế nhưng vì sao ai cũng biết ngoại tình là sai nhưng người đời lại khinh phụ nữ mà lại bênh đàn ông?

Phụ nữ hay đàn ông đều biết rõ những hậu quả nghiêm trọng của ngoại tình nhưng họ vẫn lao vào. Bởi họ nghĩ rằng nếu mình làm thật khéo thì cũng không ai biết được. Mà nếu bị phát hiện thì sẽ tìm cách chối, chối mãi không được thì sẽ đổ lỗi cho người bạn đời là thờ ơ, không quan tâm hay vì quá ghen tuông nên mù quáng. Thậm chí nhiều người vì quá say đắm người tình mà sẵn sàng ly hôn với người bạn đời để đến với người khác. Phụ nữ hay đàn ông đều biết rõ những hậu quả nghiêm trọng của ngoại tình nhưng họ vẫn lao vào - Ảnh minh họa: Internet Chẳng ai trong xã hội có thể ủng hộ cho những hành vi ngoại tình. Nhưng điều đáng nói ở đây là cái cách mà xã hội nhìn nhận, đánh giá việc ngoại tình của đàn ông và phụ nữ lại hoàn toàn khác xa nhau.

Nếu như đàn ông ngoại tình người ta sẽ gọi là “đào hoa”, “đa tình”. Nhưng phụ nữ ngoại tình lại phải chịu những lời trách móc hết sức nặng nề như “đàn bà lăng loàn”, “thất tiết”. Để rồi đã là phụ nữ lại cùng chịu sự tổn thương, đọa đày của xã hội. Đàn ông có ngoại tình thì người đời lại cho rằng bản tính của đàn ông ai cũng vậy? Là đàn ông thì ai chả mê gái, ai chả mong ước được chinh phục thật nhiều phụ nữ mới thể hiện được đẳng cấp. Còn phụ nữ “xuất giá thì phải tòng phu”, một lòng một dạ với chồng, với gia đình chồng. Thế nên chính suy nghĩ, quan niệm này của người đời đã khiến phụ nữ luôn bị đối xử không công bằng với nam giới.

Để rồi đã là phụ nữ lại cùng chịu sự tổn thương, đọa đày của xã hội. - Ảnh minh họa: Internet Đó còn chưa kể cái quan niệm của người Á đông từ xa xưa vẫn còn đọng lại đâu đây trong tâm trí mỗi người “Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”. Hơn nữa việc trọng nam khinh nữ trong xã hội hiện đại vẫn còn. Vì thế mà phụ nữ luôn gánh những lời cay nghiệt từ xã hội khi bị phát hiện ngoại tình, còn đàn ông lại không. Thậm chí những cuộc đánh ghen cũng chỉ là phụ nữ gây ra cho phụ nữ chứ mấy ai chỉ trích đàn ông. Họ chửi những người phụ nữ cướp chồng là lăng loàn, là đàn bà mất nết. Còn chửi những người vợ đánh ghen là đàn bà ghê gớm, có chồng không biết giữ. Nhưng mấy ai thấy lên án, phê phán đàn ông – người ở giữa và cũng là nguyên nhân gây tổn thương cho cả hai người phụ nữ. Bản thân phụ nữ cũng không nhận thức được việc phải tôn trọng, yêu thương những người phụ nữ thì bảo sao họ luôn bị đối xử bất công với nam giới. Thế nên vì sao mới thấy dù ngoại tình là sai, là xấu xa nhưng phụ nữ lại luôn bị chỉ trích, lên án và coi khinh hơn đàn ông là vì thế!

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