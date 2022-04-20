16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta

Tâm sự gia đình 20/04/2022 17:41

Vì ngày càng có nhiều người làm việc tại nhà, nên nhiều thành viên trong gia đình hiện đang dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho nhau.

Một cuộc khảo sát cho thấy 68% các ông bố hiện tại thực sự cảm thấy gần gũi với con cái hơn, sau khi chủ động tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của con cái họ. Được ở bên cạnh người thân của chúng ta là một điều rất tuyệt vời và quý giá vì những tiếng cười và khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng ta chia sẻ với họ giống như những báu vật quý giá mà chúng ta có thể lưu giữ trong ký ức của mình.

Vì muốn lan tỏa thêm những ánh nắng hạnh phúc cho ngày dài của bạn, ở đây có 16 bức ảnh của những con người tràn ngập yêu thương cùng với gia đình của họ bằng những tiếng cười khúc khích và những hành động đáng kinh ngạc.

  1. “Đây là lần đầu tiên ông nội nhìn thấy tôi vào ngày cưới của tôi lúc trước khi dẫn tôi xuống lối đi. Và tôi luôn cười hạnh phúc môi lần nhìn lại tấm ảnh này!"
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 1
  1. “Cùng địa điểm, và 16 năm sau”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 2
  1. “Sau hơn 10 năm cố gắng, 4 lần sảy thai và nhiều nước mắt, cuối cùng thì ước mơ của mình cũng đã thành hiện thực. Trái tim tôi hoàn toàn được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc này”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 3
  1. “Các con tôi hóa thân thành các nhân vật trong Street Fighter. Và mẹ chúng là cái điều khiển”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 4

 

  1. “Bà tôi và tôi đã phối đồ ngẫu nhiên. Đó là một khoảnh khắc vô cùng thú vị trong cuộc đời tôi”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 5
  1. “Chồng tôi hoàn thành xong việc chuẩn bị cho buổi trưa trong khi tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 6

 

  1. “Lần đầu tiên trong đời được gặp bố tôi sau 18 20 năm. Tôi chưa từng biết rằng một cái ôm tình cảm có thể chữa lành rất nhiều thứ”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 7

 

  1. “Cứ mỗi 5 năm, em họ tôi và tôi lại chụp một tấm ảnh. Tất cả chúng tôi đều cùng nhau cứ như vậy mà trưởng thành chẳng khác gì anh chị em ruột của nhau.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 8

 

  1. “Cô bé muốn được xăm như bố mình.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 9
  1. “Cả mẹ và bố tôi đều ngủ quên trong lúc xem TV.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 10
  1. “Con gái tôi đã tặng cho tôi một chiếc áo thun nhân dịp Ngày của Bố. Tôi yêu chiếc áo này.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 11

Dòng chữ trên áo nói rằng “Bố, con yêu bố rất nhiều.”

  1. “Vợ và tôi cùng làm việc ở một trường cấp 3. Giảng viên và nhân viên được quyền thỏa sức vui vẻ trong những tấm kỷ yếu của họ. Và đó là những gì tôi đã làm.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 12
  1. “Mẹ chồng tôi nghe được tâm trạng của tôi không được tốt. Bà ấy còn biết màu tím là một trong số những màu tôi yêu, và bà ấy đã tặng cho những bông hoa như thế này.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 13

 

  1. “Bố mẹ tôi đã thực hiện một Renaissance Fair cho các con trong sân nhà tôi. Bởi vì sự kiện này năm nay đã bị hủy bỏ.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 14

 

“Chúng tôi đã làm chân gà turkey và bánh hình phễu, trò Bobbing Apples, âm nhạc. Họ là những người ông và vô cùng tuyệt vời và vĩ đại. "

  1. “Lần đầu tiên làm bố ở tuổi 37. Tôi đã đợi chờ khoảnh khắc này cả đời. Và đây là khi thằng bé được 5 tháng tuổi.”
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 15
  1. “Tôi đã để dành con gấu Winnie the Pooh này mà tôi có được vào năm 1992 cho đứa con tương lai của mình. Đây là con bé lúc 5 tháng tuổi, con bé yêu quý con gấu như cha nó đã từng. "
16 bức ảnh cho thấy gia đình là tài sản quý báu nhất của chúng ta - Ảnh 16

Bạn có tấm ảnh nào về gia đình mà khiến cho bạn phải cười lên hạnh phúc mỗi khi nhìn lại không?

Nửa đêm tỉnh dậy, vợ sững người trước hai bóng hình quấn quýt nhau ở phòng bên

Nửa đêm tỉnh dậy, vợ sững người trước hai bóng hình quấn quýt nhau ở phòng bên

Quá quý mến, tin tưởng cô nhân viên trong cửa hàng, tôi không ngờ cô ta lại chính là người thứ ba khiến gia đình tôi tan nát.

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