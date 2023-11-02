Đưa con đi xét nghiệm huyết thống, chồng nhìn kết quả ADN khóc thét, mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động còn tôi thì... đơ người

Tâm sự Eva 02/11/2023 04:20

Mẹ chồng nhìn con dâu ôm con khóc ngất, bà không thể đứng yên nhìn gia đình con trai đổ vỡ. Bà quỳ gối trước mặt chồng rồi nói...

Hoàng có vẻ thư sinh, dù là con trai nhưng da dẻ trắng trẻo, lại tài năng giỏi kiếm tiền. Hoàng gặp Hạnh qua mai mối. Vừa gặp mặt Hạnh, Hoàng đã đổ gục trước dáng vẻ dịu dàng, trong sáng của Hạnh.

Sau một năm tìm hiểu, cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Không lâu sau đó, gia đình hai bên vui mừng đón chào cháu trai kháu khỉnh. Từ ngày có con, Hoàng vui vẻ vô cùng. Anh luôn cố gắng về nhà sớm để ôm ấp, hun hít con trai.

Đưa con đi xét nghiệm huyết thống, chồng nhìn kết quả ADN khóc thét, mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động còn tôi thì... đơ người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, con trai càng lớn lên càng không giống mình khiến Hoàng bắt đầu để ý. Láng giềng, hàng xóm ai cũng nhận ra vì thằng bé có mái tóc xoăn và làn da đen chẳng giống Hoàng. Thằng bé cũng chẳng giống ai trong nhà hai bên nội ngoại. Anh nghĩ chẳng lẽ con mình bị trao lầm, hay tệ hơn là Hạnh lừa dối chồng?

Anh bắt đầu nghi nghi ngờ vợ, dần dần có thái độ bóng gió chì chiết vợ. Đến khi không còn chịu nổi thái độ quá đáng của chồng, Hạnh gằn giọng bảo:

“Anh không tin thì đi xét nghiệm ADN đi, đừng bóng gió như thế nữa”.

Hoàng đem tóc của con trai đi xét nghiệm thật trong ánh mắt đầy thất vọng của vợ. Nhưng tới khi thấy kết quả xét nghiệm ADN là quan hệ cha con thì Hoàng lại trợn mắt không tin:

“Sao con tôi mà lại tóc xoăn da đen?”.

Anh thậm chí còn lớn tiếng kiếm chuyện với bác sĩ làm xét nghiệm. Khi về nhà, anh một mực khẳng định Hạnh thông đồng với bác sĩ kia để lừa gạt chồng. Hai vợ chồng lớn tiếng làm bố mẹ chồng cũng biết chuyện. Hoàng đành kể lại chuyện, đưa kết quả xét nghiệm ADN cho bố mẹ con. Mẹ của Hoàng nhìn con dâu ôm con khóc ngất, bà không thể đứng yên nhìn gia đình con trai đổ vỡ. Bà quỳ gối trước mặt chồng rồi nói:

Đưa con đi xét nghiệm huyết thống, chồng nhìn kết quả ADN khóc thét, mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động còn tôi thì... đơ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Tôi xin lỗi ông vì đến giờ mới thú tội. Thật rằng Hoàng không phải là con trai của ông. Ngày trước, ông đi công tác thường xuyên, tôi lỡ xiêu lòng với tình cũ rồi sinh ra nó. Người đó có tóc xoăn, da ngăm đen. Tôi xin ông tha tội cho tôi, con cái không có lỗi gì hết”.

Bố của Hoàng nghe thế thì bần thần không tin vào sự thật. Còn Hoàng sững người nhìn mẹ mình đang khóc nức nở, rồi nhìn sang vợ tủi thân ôm con bỏ vào phòng. Sự thật này đến quá bất ngờ khiến Hoàng không biết phải làm sao. Vì nghi ngờ vợ, anh đã tổn thương gia đình nhỏ của mình. Nhưng giờ anh lại phải đối mặt với sự thật mình không phải là con trai ruột của bố. Anh phải làm sao đây?

Vừa đi làm về thấy nóc nhà bị khoét một lỗ to, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời viết luôn đơn ly hôn

Vừa đi làm về thấy nóc nhà bị khoét một lỗ to, thấy bóng hình trong camera ghi lại tôi tức nghẹn lời viết luôn đơn ly hôn

Để tiện trông nom con khi ở xa, tôi đã lắp camera trong nhà. Tôi cay đắng vô cùng khi bản thân lại có một người chồng cạn tình cạn nghĩa như thế.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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