Tôi đã lỡ ‘qua đêm’ với bạn gái của đàn anh vào 20 năm trước, cô ấy đã lấy chồng, nhưng sau khi ly dị cô ấy bắt tôi chịu trách nhiệm với đứa trẻ

Câu chuyện về một người đàn ông đã “qua đêm” với bạn gái của đàn anh trong lúc say rượu và đúng 20 năm sau anh đã bị kiện đòi tiền cấp dưỡng con cái.

Cụ thể là trong một chương trình của Đài YTN, đã đưa tin về câu chuyện của anh A, cha của một đứa trẻ “20 năm trước”. Theo lời kể, vào 20 năm trước, khi anh A còn là sinh viên đại học, anh đã lỡ qua một đêm với bạn gái của đàn anh là cô B của mình trong lúc say rượu.

Ảnh minh họa: Internet Cả hai sau khi tỉnh dậy đều rất bàng hoàng, nhưng nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn và quyết định quên ngày đó đi. Kể từ đó, anh A không hề qua lại với cô B nên cũng không biết rõ về tình hình của cô, có tin tức cho rằng cô đã kết hôn với đàn anh của anh A và đang sống hạnh phúc sau khi sinh con. Nhưng vào một ngày nọ, anh A nghe tin đàn anh của mình ly hôn với cô B. Và ngay sau đó anh A đã nhận được một cuộc gọi từ cô B.

Cô B khẳng định con mình là con của ông A chứ không phải con của đàn anh. Anh A cho biết: “Tôi vô cùng bất ngờ và không thể tin nổi nhưng khi gặp trực tiếp đứa trẻ, tôi đã linh tính đó nhất định là con mình. Tuy nhiên, vợ cũ của đàn anh nói rằng tôi hãy cứ như chưa biết và tôi cũng đồng ý" Ảnh minh họa: Internet Anh A đã giấu kín câu chuyện đó vào sâu đáy lòng. Anh A lúc này đây đã kết hôn và sinh con và trở thành trụ cột gia đình. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong, thì một hôm anh A đã nhận được đơn khiếu nại từ cô B về 'yêu cầu công nhận và yêu cầu hỗ trợ nuôi con trong quá khứ'. Cô B đã yêu cầu anh A ghi tên con của mình vào hộ khẩu và đòi 1 tỷ 8 VND tiền chu cấp nuôi con trong quá khứ. Ảnh minh họa: Internet Anh A nhờ tư vấn: "Tôi có nên nhập hộ khẩu cho con hay không? Tôi đang băn khoăn không biết có nên cấp dưỡng nuôi con theo yêu cầu hay không". Anh A tiếp tục nói: “Tôi đã kết hôn, sinh con và đang sống rất tốt, nhưng đột nhiên nếu vợ tôi nghe tin tôi có một đứa con riêng thì cô ấy sẽ rất sốc.” Ảnh minh họa: Internet Theo Insight

Nhân tình có thai, chồng muối mặt xin vợ 500 triệu để bồi thường cho cô ta, tôi nói một câu khiến anh ta tái mặt Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa.

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