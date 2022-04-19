Thói quen ngủ sẽ tiết lộ mối quan hệ của bạn đang tiến triển thế nào?

Lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Giáo sư Richard Wiseman (Đại học Hertfordshire) và công trình của nhà tâm lý học Corinne Sweet, Bright Side đã quyết định hướng dẫn các bạn biết thêm về những thú vị về các tư thế ngủ cho các cặp vợ chồng, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ của mình.

Tư thế này cũng rất phổ biến ở các cặp vợ chồng đã kết hôn nếu cuộc sống gia đình của họ vẫn nồng nàn và đầy dịu dàng, yêu thương.

2. Tư thế " Đối thoại"

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế ngủ này rất phổ biến ở những cặp đôi có mối duy trì liên kết chặt chẽ giữa nhau nhưng vẫn cần dành nhiều thời gian hơn cho nhau và giao tiếp thường xuyên hơn.

3. Tư thế ngủ " ngắm sao"

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai người ngủ sẽ dựa vào nhau. Thông thường, một người nằm ngửa trong khi người kia tựa đầu vào vai bạn đời của họ, khiến họ trở thành người phụ thuộc nhiều hơn. Cặp đôi này có phản ứng hóa học tuyệt vời, nhưng đôi khi một trong hai người cảm thấy hơi khó chịu khi bị buộc phải theo ý kiến của người kia (và trong trường hợp này là tư thế nằm ngủ).

4. Tư thế nằm " trong lòng người yêu"

Ảnh minh họa: Internet

Cách nằm này rất giống với cái trước, mặc dù nó thân mật hơn nhiều. Điều này rất phổ biến ở các cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm của mình; họ rất dịu dàng và quan tâm đến nhau. Tư thế này thường cho biết là người đàn ông sẽ ra vẻ hơn và độc đoán hơn trong mối quan hệ.

5. Tư thế " trân trọng"

Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi này thường rất hạnh phúc và thực sự tận hưởng mối quan hệ của họ. Tư thế nằm ngủ phản ánh sự tôn trọng lẫn nhau về không gian cá nhân. Và những tấm lưng chạm vào nhau của họ càng là bằng chứng cho thấy việc họ cảm nhận được sự hiện diện của đối tác ở gần là vô cùng quan trọng.

6. Tư thế ngủ " tự do"

Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này có thể cho thấy rằng một cặp vợ chồng đã đi ngủ ngay sau khi họ có một cuộc cãi vã lớn tiếng với nhau. Tuy nhiên, có một cách giải thích thay thế: cả hai người có lẽ đều là những cá nhân rất độc lập, tự cho mình là trung tâm và yêu cầu nhiều về không gian cá nhân.

7. Tư thế nằm ngủ kiểu "ông vua"

Ảnh minh họa: Internet

Những cặp đôi yêu nhau mà có xu hướng nằm chiếm hết diện tích trên chiếc giường thường là những người cảm thấy cần phải khẳng định bản thân hơn là thể hiện cảm xúc của mình với bạn đời. Hành vi của họ trong các mối quan hệ thường rất ích kỷ, điều này được thể hiện qua thói quen ngủ nướng của họ.

8. Tư thế giống như " hình chiếc muỗng"

Ảnh minh họa: Internet

Cách nằm này chỉ ra các mối quan hệ hài hòa và đam mê đồng điệu cùng với nhau . Tư thế nằm này rất phổ biến trong vòng vài năm đầu tiên của hôn nhân. Người bạn đời nằm phía sau thường đóng vai trò chi phối trong các mối quan hệ. Ngược lại, đối phương còn lại thích cảm giác được che chở.

9.Tư thế ngủ "hình đôi muỗng rời ra"

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi chọn tư thế ngủ ‘úp thìa’ rất thoải mái cũng như cho nhau nhiều tự do hơn. Đây là một trong những tư thế phức tạp nhất với hai cách có thể hiểu như sau:

1.Nó phản ánh một mối quan hệ không có đam mê - ít nhất một trong số các đối phương cảm thấy như vậy. Anh ấy hoặc cô ấy cảm thấy không cần tiếp xúc cơ thể nữa hoặc chỉ đơn giản là không hài lòng với người yêu của mình.

2.Trong trường hợp thứ hai,họ quay lưng lại để khiêu khích cảm xúc của đối phương và mong được chú ý nhiều hơn.

10. Tư thế nằm ngủ " ôm chân"

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp đôi không muốn ngủ tiếp xúc gần với nhau, nhưng họ tình cờ chạm vào chân của nhau. Thông thường, những cặp vợ chồng ngủ như thế này có sự chia sẻ ,sự hòa thuận trong gia đình và tin tưởng lẫn nhau. Họ cho nhau sự tự do trong khi giữ cho nhau một "cây cầu nối" để chạm và cảm nhận nhau ngay cả khi đêm xuống.