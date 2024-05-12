Tặng “cân điện tử” cho bạn trai, tôi sốc nặng khi phát hiện người yêu lừa dối, phản bội nhiều năm

Tâm sự Eva 12/05/2024 16:32

Cô và bạn trai đang trong mối quan hệ yêu xa, để bắt được bằng chứng ngoại tình cô đã chia sẻ phương pháp này để hội chị em học hỏi.

Linh cảm của người phụ nữ là một điều gì đó không thể đùa được. Chỉ cần bạn trai ngoại tình, chắc chắn không sớm thì muộn cũng bị bạn gái phát giác.

Phương pháp đang gây sốc cõi mạng trong câu chuyện dưới đây được được một người phụ nữ chia sẻ, cô đã tìm thấy một những sợi 'tóc nghi vấn' tại nhà bạn trai. Vì cô và bạn trai đang trong mối quan hệ yêu xa, để bắt được bằng chứng ngoại tình cô đã chia sẻ phương pháp này để hội chị em học hỏi.

Cụ thể mới đây, trang mạng xã hội trực tuyến 'Tiin' đưa tin lý do bất ngờ khiến một người phụ nữ trực giác nhận ra bạn trai ngoại tình nên đưa đã đưa cho anh ta một cái 'cân điện tử' thay vì bị tra hỏi bạn trai. 

Theo câu chuyện, người phụ nữ giấu tên là A, cô và bạn trai đang yêu xa nên là không có thời gian gặp gỡ, hẹn hò thường xuyên.

Một ngày nọ, sau một khoảng thời gian dài cô A mới lại đến thăm nhà của người bạn trai, cô A đã nhanh chóng phát hiện thấy những sợi tóc đáng ngờ trong phòng trọ của bạn trai.

Nhìn những sợi tóc rơi xuống sàn, người phụ nữ theo bản năng tin rằng đó không phải là tóc của mình và bắt đầu nghi ngờ bạn trai của mình.

Tặng “cân điện tử” cho bạn trai, tôi sốc nặng khi phát hiện người yêu lừa dối, phản bội nhiều năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vì không có bằng chứng chính xác nên cô A không thể nói trước được điều gì.

 

Sau đó, cô A đã tặng bạn trai một chiếc 'cân điện tử' và đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong nhà.

Và không lâu sau, người phụ nữ phát hiện ra bạn trai của cô thật sự đang ngoại tình và cô đã thu thập được bằng chứng.

Thực tế, chiếc cân mà cô A tặng cho bạn trai là một chiếc 'cân điện tử thông minh' được kết nối với điện thoại di động của cô A và những chỉ số cân nặng đã được cô A ghi lại.

Cô A tin chắc rằng nếu một người phụ nữ khác đến thăm nhà bạn trai của mình, cô ấy sẽ không thể nào bỏ qua cái cân trước mặt mình. Cô A nghĩ rằng họ sẽ đo cân nặng như một thói quen. Cô đã chờ đợi và ghi nhận lại được cân nặng của người khác chứ không phải của bạn trai.

 

Thật đáng tiếc, trực giác của phụ nữ đã đúng và cô A có thể xác định chắc chắn rằng người bạn trai đang lừa dối cô.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện này đã để lại những bình luận ngạc nhiên: "Linh cảm của phụ nữ thật đáng sợ", "Không có thám tử nào bắt được việc ngoại tình hơn phụ nữ đâu", "Suy nghĩ tặng cân điện tử thật sự rất thông minh đấy".

Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện của cô A, và tự hào về khả năng quan sát, tiêu chuẩn làm thám tử tốt trong những việc liên quan đến bạn trai.

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