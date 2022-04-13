Nữ nhân viên với ngoại hình giống hệt người vợ đã mất bỗng tỏ tình với tôi

Anh A đã hỏi ý kiến của cư dân mạng: "Tôi không biết là do người bạn đó (nữ nhân viên) tốt hay là do người bạn đó và vợ tôi giống nhau nữa".

Anh A vẫn luôn nhớ đến vợ của mình. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên nữ, anh A không nhớ đến người vợ đã mất nữa mà còn cảm thấy thoải mái.

Theo lời kể, tác giả A 36 tuổi đã mất vợ được 5 năm. Vợ của anh A đã qua đời sau hai năm kết hôn do tai nạn giao thông.

Cụ thể là trên cộng đồng trực tuyến Bobae Dream đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Hình ảnh của người cấp dưới trong công ty cứ liên tục bị chồng chéo lên hình ảnh của người vợ đã mất".

Vào thời điểm đó, vì quá nhớ vợ nên anh A đêm nào cũng rượu chè và khóc lóc. Lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy và thậm chí có lúc anh đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Anh A kể về tâm trạng của mình vào thời điểm đó: "Khi nghe tin về vụ tai nạn, tôi thực sự rất hoảng loạn. Tôi đã khóc đến nỗi không thở được và đến mức tôi thậm chí không nhớ lúc đấy đã mình đã chịu tang như thế nào.“ Anh nói thêm: "Chịu tang xong tôi phải đến công tay, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc rồi sau đó cứ ru rú ở trong phòng".

Sau 6 tháng mông lung, cuối cùng anh A đã quay trở lại công ty. Trong lúc anh A đang trải qua thời gian khó khăn như vậy, thì một nhân viên cấp dưới ở công ty là cô B đã tiếp cận anh A. Cô B đã chăm sóc anh A rất chu đáo.

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Anh A chia sẻ: "B là một người bạn cách tôi 3 tuổi và là một người đang làm vị trí trợ lý đào tạo công việc văn phòng. Người bạn này đã chỉ dạy tôi làm việc rất niềm nở, cô ấy đã chăm sóc tôi vì thấy tôi có gì đó không ổn".

Tiếp đó, anh nói thêm: "Tôi vừa cảm thấy tự hào nhưng cũng vừa cảm thấy day dứt vì người đồng nghiệp cấp dưới của tôi (cô B) đã phải tự mình làm tất cả mọi thứ cho mọi người, chứ không phải là chỉ học cho bản thân dù cô đã học được nhiều kinh nghiệm từ người phụ trách đào tạo công việc văn phòng".

Cảm thấy biết ơn cô B nên anh A đã đã đi ăn cơm với cô, và cũng là lần đầu tiên sau hai năm vợ anh qua đời. Kể từ đó, hai người đã tiến tới với nhau từng chút một.

Tuy nhiên, gần đây cô B đã thổ lộ tình cảm của mình với anh A: "Thật ra em thích tiền bối".

Ảnh minh họa

Anh A đã kiên quyết từ chối tình cảm của cô và nói rằng "Anh sẽ làm như không nghe thấy gì cả". Bởi vì anh A không thể chắc chắn về tình cảm của bản thân.

Sau một thời gian, anh A đã nói với cô B rằng: "Hãy cho anh thời gian để suy nghĩ". Hiện tại, cô B đang chờ câu trả lời của anh A.

Anh A tiếp tục chia sẻ: “Lúc đầu khi nhìn thấy người bạn đó, tôi liền nghĩ ngay đến người vợ đã mất của mình”. Anh nói thêm: “Khi người bạn đó cười, tôi nghĩ đến nụ cười của vợ, và khi tôi nhìn thấy người bạn đó ăn, tôi lại có ảo giác rằng vợ mình đang ăn.”

Tiếp đó anh A đã hỏi suy nghĩ của cư dân mạng, anh nói rằng:”Tôi vẫn nhớ vợ, nhưng lạ thay, bây giờ khi gặp người bạn đó, tôi không nghĩ đến vợ nữa và cảm thấy thoải mái. Anh lo lắng: “Thực ra tôi không biết là do người bạn đó tốt hay vì do người bạn đó giống vợ mình nên tôi mới như vậy nữa."