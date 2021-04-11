Lỡ có bầu, nhà gái thách cưới 3 triệu cho có lệ, đàng trai trở mặt ‘cho cưới là may lắm rồi, còn đòi hỏi’

Tâm sự Eva 11/04/2021 18:44

Nhà bạn gái đòi 3 triệu tiền thách cưới, "đàng trai" liền mỉa mai, khó chịu khiến người yêu khóc cạn nước mắt trước ngày về nhà chồng.

Mới đây, câu chuyện về tiền thách cưới 3 triệu của một cô gái “cưới chạy bầu” đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của cô gái, cô và bạn trai quen nhau 2 năm, vì cô lỡ có bầu nên hai nhà phải bàn đến chuyện cưới xin. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu nhà trai không bảo “cho cưới là may lắm rồi, là đẹp mặt bố mẹ em lắm rồi, là rộng lượng và cứu vớt em lắm rồi, mà gia đình em còn đòi 3 triệu tiền phong bì dẫn lễ”. Chưa về làm dâu, cô gái đã phải khóc cạn nước mắt vì bạn trai phũ phàng.

“Đấy là thủ tục của quê em, ở quê em người ta toàn thách 10 triệu, 20 triệu, nhà em vì thương con nên chỉ bảo 3 triệu thôi, nhưng nhà trai trở mặt ngay, và còn nói tiền lễ nạp tài cũng phải chia đôi, đặt 5 lễ hết 6 triệu, nhà em phải chịu 3 triệu, vì nhà em hưởng hết, họ đang còn chịu lỗ 3 triệu. Rồi tiền chụp ảnh cưới, thuê xe đón dâu, nhà em cũng phải chịu 1 nửa, họ còn nhấn mạnh là "cho đám cưới là may lắm rồi, còn đòi hỏi, đáng ra nhà em phải biết ơn và cảm ơn nhà trai đã cứu vớt danh dự nhà em".

Em buồn quá cứ khóc suốt, ngày nào cũng nằm trong phòng khóc, vừa thương bố mẹ, vừa thấy ngu nhục, giờ em chẳng còn muốn cưới xin gì nữa, chỉ muốn bỏ đi thật xa, các chị cho em lời khuyên với ạ." – tâm sự của cô gái đáng thương.

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Câu chuyện buồn của cô gái sắp đi làm dâu

Thách cưới là một phần trong tục cưới hỏi, thách cưới nhiều ít thế nào tùy vào mong muốn và điều kiện của mỗi gia đình. Không ít nhà thách cưới chục triệu đến trăm triệu. Nhưng ở trường hợp cô gái này, vì cô đã lỡ có bầu trước nên gia đình chỉ đòi thách cưới 3 triệu cho có lệ. Vậy mà đàng trai đã có pha ứng xử “đi vào lòng đất” làm dấy lên rất nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng. 

“Nói có sách, mách có chứng”, cô gái cũng công khai đoạn tin nhắn của bạn trai: “Anh nói cho em biết, nhà em đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đã có bầu trước còn đòi hỏi gì nữa. Em còn muốn cưới không. Nhà anh rất tử tế khi đồng ý đám cưới rồi nhé. Em còn đòi phong bì dẫn lễ. Cần gì phải phong bì, bán con à mà cần phong bì. Lại đòi những 3 triệu, khôn như em quê anh đầy. Tóm lại giờ như này, tiền lễ cưới nhà anh người ta làm 5 lễ hết 6 triệu, nhà em 3 triệu, nhà anh 3 triệu, thế là nhà em quá lời rồi. Vì nhà em được hưởng cả 5 lễ chứ nhà anh có được hưởng cái nào đâu. Còn phong bì dẫn lễ hay quỹ đen gì đó thì không có đâu. Ok thì cưới, không thì một mình tự đẻ mà nuôi, đừng trách bố nó cạn tình cạn nghĩa.”

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'Chàng trai vàng trong làng làm rể'
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Những 'lời hay ý đẹp' của chàng trai nói với vợ sắp cưới

Dưới bình luận, không ít cư dân mạng bức xúc: “Tao thà làm single mom chứ không lấy loại đàn ông này làm chồng, làm bố”, “Thôi. Làm mẹ một mình còn thoải mái hơn sống với những thành phần này”, “Tự nhiên mà người ta bầu chắc, không đáng mặt đàn ông”, “Có thằng con như vậy đúng là gia môn bất hạnh, nhà gái nên tránh ông rể này vẫn hơn”,…

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Cộng đồng mạng bức xúc về người đàn ông bội bạc

Câu chuyện đang rất được cộng đồng mạng quan tâm, không biết cô gái sẽ đưa ra sự lựa chọn nào cho cuộc đời mình. Cũng từ đây mà "nỗi sợ hôn nhân" của nhiều cô gái trẻ hiện nay lại càng tăng thêm.

*Ảnh: Internet

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Từ khóa:   chuyện thách cưới tiền thách cưới câu chuyện đám cưới

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