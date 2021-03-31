Trend bây giờ là làm 'ĐÁM CƯỚI ONLINE', bất chấp 'Cô Vi' Covid ngăn cản

Tâm sự Eva 31/03/2021 15:27

Không chịu thua trước đại dịch Covid-19, đôi bạn trẻ đang sống tại Hàn Quốc đã được gia đình tổ chức đám hỏi qua livestream. Câu chuyện hi hữu này đang nhận được sự quan tâm, yêu mến và đồng cảm của cộng đồng mạng bởi rất nhiều cặp đôi cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Được biết, cặp đôi đều là người Việt Nam nhưng hiện đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Trong những hình ảnh được chia sẻ, "chủ thớt" cho biết vì đại dịch Covid-19 bên đó vẫn còn đang tiến triển rất mạnh, nên cả hai không có điều kiện để về Việt Nam. Sau thời gian trao đổi, thống nhất của gia đình, họ hàng hai bên đã quyết định cho hai bạn trẻ thực hiện đám hỏi online, có mặt quan viên hai họ thông qua hình thức livestream.

Trend bây giờ là làm 'ĐÁM CƯỚI ONLINE', bất chấp 'Cô Vi' Covid ngăn cản - Ảnh 1

Trend bây giờ là làm 'ĐÁM CƯỚI ONLINE', bất chấp 'Cô Vi' Covid ngăn cản - Ảnh 2

Sau khi hình ảnh về đám hỏi được đăng tải lên facebook, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số bình luận tỏ ra thích thú và còn chúc phúc cặp đôi này hạnh phúc.

"Ui, chắc mình phải làm theo thế này thôi, muốn về nước mà cũng không về được"

"Chúc anh chị hạnh phúc nhé, nhìn mà vui lây ạ"

"Quan viên hai họ đông đủ nhỉ, chứ không hề sơ sài luôn á"

"Thương anh chị, mong anh chị còn được về nước tổ chức đám cưới cho vui"

Trend bây giờ là làm 'ĐÁM CƯỚI ONLINE', bất chấp 'Cô Vi' Covid ngăn cản - Ảnh 3

Chuyện tổ chức đám hỏi, đám cưới thông qua hình thức online trong tâm bão đại dịch Covid-19 đã không còn quá lạ lẫm đối với nhiều gia đình, đặc biệt trong thời đại mạng Internet 4.0 như ngày nay. Qua đó, cho thấy sự cởi mở trong quan điểm của người cao tuổi, cùng tình yêu bất chấp thời đại. 

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Từ khóa:   Đám hỏi livestream Đám hỏi online Dịch bệnh Covid-19

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