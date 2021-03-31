Trend bây giờ là làm 'ĐÁM CƯỚI ONLINE', bất chấp 'Cô Vi' Covid ngăn cản

Không chịu thua trước đại dịch Covid-19, đôi bạn trẻ đang sống tại Hàn Quốc đã được gia đình tổ chức đám hỏi qua livestream. Câu chuyện hi hữu này đang nhận được sự quan tâm, yêu mến và đồng cảm của cộng đồng mạng bởi rất nhiều cặp đôi cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Được biết, cặp đôi đều là người Việt Nam nhưng hiện đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc. Trong những hình ảnh được chia sẻ, "chủ thớt" cho biết vì đại dịch Covid-19 bên đó vẫn còn đang tiến triển rất mạnh, nên cả hai không có điều kiện để về Việt Nam. Sau thời gian trao đổi, thống nhất của gia đình, họ hàng hai bên đã quyết định cho hai bạn trẻ thực hiện đám hỏi online, có mặt quan viên hai họ thông qua hình thức livestream.

Sau khi hình ảnh về đám hỏi được đăng tải lên facebook, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số bình luận tỏ ra thích thú và còn chúc phúc cặp đôi này hạnh phúc.

"Ui, chắc mình phải làm theo thế này thôi, muốn về nước mà cũng không về được"

"Chúc anh chị hạnh phúc nhé, nhìn mà vui lây ạ"

"Quan viên hai họ đông đủ nhỉ, chứ không hề sơ sài luôn á"

"Thương anh chị, mong anh chị còn được về nước tổ chức đám cưới cho vui"

Chuyện tổ chức đám hỏi, đám cưới thông qua hình thức online trong tâm bão đại dịch Covid-19 đã không còn quá lạ lẫm đối với nhiều gia đình, đặc biệt trong thời đại mạng Internet 4.0 như ngày nay. Qua đó, cho thấy sự cởi mở trong quan điểm của người cao tuổi, cùng tình yêu bất chấp thời đại.

Ghen tị với 'con nhà người ta', Á hậu Phương Anh tốt nghiệp bằng giỏi đại học RMIT Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học RMIT, không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ, cô đã chứng minh bản thân chuẩn "con nhà người ta" trong lễ tốt nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trend-bay-gio-la-lam-dam-cuoi-online-bat-chap-co-vi-covid-ngan-can-400379.html