Lạ lùng khi thấy osin tươi trẻ hay tắm đêm, đến khi thấy chồng quỳ gối cầu xin điều nàytôi mới sốc ngất vỡ lẽ

Tâm sự Eva 18/10/2022 22:01

Chồng tôi sau đó quỳ gối van xin tôi tha lỗi, anh nói đây là lần đầu tiên. Anh còn nói vì Liên thường xuyên tắm khuya, nhiều lần anh đụng mặt nên kiềm lòng không nổi.

Tôi và chồng tình cờ quen biết nhau, tìm hiểu một thời gian thì đi đến hôn nhân. Ban đầu gia đình anh không thích tôi, vì tôi hơn chồng 3 tuổi. Nhưng anh kiên định muốn lấy tôi, đến cùng hai ông bà cũng đành xuôi theo.

Hai vợ chồng tôi được bố mẹ hai bên cho tiền để mua một căn chung cư. Sau đó chúng tôi hạnh phúc đón con gái đầu lòng. Lúc tôi mới sinh, chồng không thể ở nhà chăm sóc giúp tôi. Tôi cũng ngại ông bà hai bên lớn tuổi sang chăm nên quyết định thuê người giúp việc. Chồng tôi đồng ý ngay, anh còn giúp tôi tìm người phù hợp. Sau một thời gian tìm kiếm, chồng tôi đưa về một cô gái trẻ trông hiền lành, thật thà.

Lạ lùng khi thấy osin tươi trẻ hay tắm đêm, đến khi thấy chồng quỳ gối cầu xin điều nàytôi mới sốc ngất vỡ lẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái này tên Liên, mới 21 tuổi, nhưng đã có thời gian đi giúp việc vài năm rồi. Cô ấy còn có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên tôi càng thấy yên tâm. Nửa năm theo dõi, tôi thấy Liên rất biết thân biết phận, làm gì cũng gọn gàng chu đáo nên càng thấy mừng.

Chỉ có một việc tôi thấy lạ là Liên rất thường xuyên tắm đêm, nhà tôi cũng chỉ có một phòng tắm. Dù tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ ngại ngùng nói do thói quen từ khi ở quê đã vậy. Liên thật thà kể ở quê phải đợi mọi người tắm xong rồi cô ấy mới được tắm. Dần dà, thấy chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình mình nên tôi cũng không để ý nữa.

Nào ngờ, đến gần đây, tôi bắt tại trận chồng và người giúp việc tươi trẻ đang quấn lấy nhau ngay trong nhà tắm. Hôm đó nhà tôi có tiệc ăn uống với bạn bè và họ hàng. Tôi và chồng đều uống khá nhiều, tôi ngủ đến tận nửa đêm mới tỉnh dậy. Tôi muốn đi vệ sinh nhưng lại thấy phòng tắm đóng cửa sáng đèn, tôi cứ nghĩ chồng đang dùng nên đợi.

Đợi một hồi lâu, tôi thấy kì lạ nên gõ cửa phòng. Bên trong có tiếng của chồng tôi nhưng anh không chịu mở cửa. Tôi thấy nghi ngờ, lấy chìa khóa dự phòng mở ra. Tôi chết sững khi thấy bên trong chồng và người giúp việc đang quần áo xộc xệch như vừa mới mặc vào.

Chồng tôi sau đó quỳ gối van xin tôi tha lỗi, anh nói đây là lần đầu tiên. Anh còn nói vì Liên thường xuyên tắm khuya, nhiều lần anh đụng mặt nên kiềm lòng không nổi.

Tôi đau lòng quá, giờ tôi phải làm sao đây?

Thức giấc lúc 2 giờ sáng vì nghe tiếng nước chảy, vợ lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Thức giấc lúc 2 giờ sáng vì nghe tiếng nước chảy, vợ lọ mọ đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Đến giữa đêm khuya thì em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em nặng nề lọ mọ dậy đi xem có phải do mình quên tắt nước hay không. Chẳng ngờ, vừa mở cửa thì em thấy chồng đang lúi húi làm điều này...

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