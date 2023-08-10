Gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người phát hiện ra quá khứ của chồng và sự thật về đứa con gái mà tôi yêu thương bấy lâu nay

Tâm sự Eva 10/08/2023 07:12

Cho đến một ngày, tôi gặp lại người bạn cũ cùng học chung cấp 3. Tôi khoe với cô bạn hình cô con gái xinh xắn của mình. Cô ấy nhìn chăm chăm rồi bỗng nghiêm túc hỏi tôi:

Tôi và chồng lấy nhau đã tròn 12 năm. Lúc mới lấy anh, tôi mang hy vọng có một mái nhà với những đứa con đáng yêu cùng anh. Nhưng hai rồi ba năm trôi qua, chúng tôi vẫn không có tin tức con cái. Xét nghiệm rất nhiều lần, thăm khám nhiều bệnh viện, cuối cùng đến năm thứ 4 thì tôi mang thai.

Những ngày đầu mang thai, tôi ốm nghén sụt cân liên tục. Đến một hôm thì tôi bị đau bụng rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì tôi mới biết mình không giữ được con. Tinh thần của tôi suy sụp khi nghe bác sĩ nói tôi không thể mang thai được nữa.

Gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người phát hiện ra quá khứ của chồng và sự thật về đứa con gái mà tôi yêu thương bấy lâu nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau, tôi dần bình tĩnh lại sau cú sốc lớn. Tôi bàn với chồng sẽ nhận con nuôi. Tôi biết chồng tôi không còn yêu tôi như trước nhưng vì nghĩa tình anh vẫn gật đầu đồng ý. Chúng tôi đón một cô con gái xinh xắn một tuổi về nuôi. Con gái của tôi có một vết bớt ở đùi phải.

Từ khi có tiếng nói cười của con nít trong nhà, vợ chồng tôi dần hòa thuận, gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi rất yêu thương con gái, xem con chẳng khác gì con ruột của mình.

Cho đến một ngày, tôi gặp lại người bạn cũ cùng học chung cấp 3. Tôi khoe với cô bạn hình cô con gái xinh xắn của mình. Cô ấy nhìn chăm chăm rồi bỗng nghiêm túc hỏi tôi:

“Con gái của bà có phải 8 tuổi rồi không?”.

“Đúng rồi, con bé học lớp 2 rồi”.

“Sao lại trùng hợp như vậy được…”.

Cô bạn của tôi kể về chuyện một người bạn khác tên Linh cùng quê. Linh mang thai với một người đàn ông từ 9 năm trước. Dù biết anh ta đã có vợ rồi nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Rồi cô ấy sinh một cô con gái cũng cỡ tuổi tôi, cũng có vết bớt ở đùi phải giống hệt con gái tôi. Linh muốn người đàn ông này bỏ vợ để lấy mình, nhưng anh ta không đồng ý. Linh không chịu được cảnh nuôi con một mình nên bỏ con, đi tìm hạnh phúc khác.

Gặp lại bạn học cấp 3, tôi điếng người phát hiện ra quá khứ của chồng và sự thật về đứa con gái mà tôi yêu thương bấy lâu nay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn của tôi còn có tấm hình của Linh, quả thật trông cô ấy có rất nhiều nét giống với con gái của tôi. Mọi thứ trước mặt tôi như sụp đổ, tôi đau đớn vô cùng với quá khứ của chồng. Tôi âm thầm đi xét nghiệm ADN thì đúng là chồng tôi và con gái có quan hệ cha con. Sự thật dù khiến tôi bẽ bàng, tổn thương nhưng tôi rất yêu đứa con gái này. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự phản bội, lừa dối bao năm nay của chồng. Tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   Tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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