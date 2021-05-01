Đừng đùa với những anh chàng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”, chị em hãy nhanh chóng 'bắt bài' để còn... né

Tâm sự Eva 01/05/2021 08:44

Rất nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì người chồng thuộc dạng “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”. Chuyện tưởng như đùa nhưng đó là thực tế mà nhiều cô gái không lường trước được. Sống với một người chồng keo kiệt sẽ khiến hôn nhân tù túng và vô cùng bức bối.

Không khó để nhận ra một anh chàng có tính keo kiệt. Bạn chỉ cần để ý xem anh ta có một trong những dấu hiệu sau đây hay không:

Thường lảng tránh đi ăn

Anh ta thường tìm cách lảng tránh mỗi khi bạn đề cập đến chuyện ăn uống hoặc nếu có thì sẽ đưa bạn đến những quán cóc ven đường
Anh ta thường tìm cách lảng tránh mỗi khi bạn đề cập đến chuyện ăn uống hoặc nếu có thì sẽ đưa bạn đến những quán cóc ven đường - Ảnh: Internet 

Anh ta thường tìm cách lảng tránh mỗi khi bạn đề cập đến chuyện ăn uống hoặc nếu có thì sẽ đưa bạn đến những quán cóc ven đường. Đơn giản vì ở đó không có máy lạnh, giá cả lại thấp. Nếu anh ta thường xuyên dẫn bạn đến những quán loại này mà không hỏi bạn có muốn đến hay không thì khả năng cao là anh ta họ hàng nhà “keo” rồi đấy. Chả phải anh ta thích đơn giản hay không gian thoáng đãng gì gì đó đâu.

Thích “Soi” hóa đơn

Anh ta dẫn bạn đi mua sắm, ăn uống nhưng nhất định đòi giữ hóa đơn để soi cho kĩ. Những món đồ trên hóa đơn sẽ được anh ta so sánh với nơi này nơi kia hoặc càm ràm “đắt thế”, “chỗ kia rẻ hơn”, “Cái này sao những tầm này tiền”… Chỉ cần nhìn thái độ khi trả tiền của anh ta là bạn sẽ nhận ra liền thôi.

Ít khi tặng quà cho bạn hoặc có tặng cũng chỉ là những món quà tinh thần

Ít khi tặng quà cho bạn hoặc có tặng cũng chỉ là những món quà tinh thần
 Ít khi tặng quà cho bạn hoặc có tặng cũng chỉ là những món quà tinh thần - Ảnh: Internet

Dù anh ta giàu nhưng lại hầu như chẳng bao giờ tặng quà cho bạn, ngay cả trong những dịp lễ tết. Hoặc có tặng cũng chỉ là một bông hoa hoặc một cái khăn… chẳng có mấy giá trị gì. Bạn đừng nhầm lẫn với sự lãng mạn và tin rằng “tình yêu thì không quan trọng vật chất”. Có cô gái nào mà không muốn được người yêu tặng cho những vật có giá trị chứ! Anh chàng nào mà chả biết điều này. Chỉ có điều anh ta có muốn chi hay không mà thôi.

Từ chối đi ăn với bạn bè người yêu

Ai cũng biết, đàn ông khi đi chơi với hội bạn gái của người yêu thường đứng ra trả tiền để giữ sĩ diện. Vì vậy, nếu anh ta thường xuyên từ chối lời mời của bạn với bạn bè thì có nghĩa là anh ta đang sợ phải trả tiền cho bữa hẹn đó đấy. Bạn đừng tin anh ta nói là rất bận không có thời gian đi chơi gì đó. Hãy kéo anh ta đến bữa hẹn với bạn bè một lần và thăm dò thái độ của anh ta. Bạn sẽ dễ dàng nhận ra anh ta có phải là người keo kiệt hay không.

Thích “cưa đôi” khi đi ăn cùng người yêu

Thích “cưa đôi” khi đi ăn cùng người yêu
 Thích “cưa đôi” khi đi ăn cùng người yêu - Ảnh: Internet

Quan điểm đàn ông phải trả tiền cho bạn gái đi ăn dường như đã bị giới trẻ cho là “cổ hủ” rồi. Bây giờ nhiều bạn trẻ bắt chước người phương Tây, cho rằng chẳng ai có trách nhiệm phải trả tiền cho ai cả. Đồng ý là quan niệm này cũng có lý. Nhưng nếu chàng ngay buổi đầu đã đề nghị “cưa đôi” tiền thì hãy coi chừng đấy. Anh ta không phải dạng người phóng khoáng theo kiểu Tây đâu mà chính là kiểu người quá tính toán đấy.

Đàn ông tiết kiệm là tốt. Nhưng tiết kiệm đến mức keo kiệt thì bạn hãy coi chừng đó, cuộc sống hôn nhân của bạn sau này sẽ cực kì ngột ngạt.

Chồng đưa 1 triệu nhưng đòi sắm Tết tươm tất, vợ liền mua thứ này đặt trên bàn khiến gã keo kiệt tái mặt, lập tức rút ví đưa thêm 20 triệu

Chồng đưa 1 triệu nhưng đòi sắm Tết tươm tất, vợ liền mua thứ này đặt trên bàn khiến gã keo kiệt tái mặt, lập tức rút ví đưa thêm 20 triệu

Vừa đi liên hoan công ty về đến nhà, Tuấn thấy những thứ này trên bàn mà giận tím mặt, nhưng không dám ''bật'' vợ.

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Từ khóa:   chồng keo kiệt chuyện gia đình đàn ông keo kiệt

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