3 thứ phụ nữ càng ‘keo kiệt’ chồng càng trân trọng, nghiện cả đời

Phụ nữ lấy chồng, bước vào cuộc sống hôn nhân cần phải thay đổi rất nhiều điều để có thể thích ứng với cuộc sống mới. Thuở đang yêu khác rất xa với khi đã cưới, những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống khiến các cặp đôi gặp rất nhiều vấn đề.

Nếu phụ nữ khờ dại cực hào phóng 3 thứ này với chồng thì phụ nữ thông minh lại vô cùng keo kiệt. Nhờ thế, cô ấy chẳng cần tìm cách giữ chồng thì bạn đời cũng nghiện vợ như sam.

Họ đòi hỏi chồng phải tôn trọng niềm vui của vợ, không xen vào những cuộc hẹn của họ với bạn bè hay không được quyền ý kiến việc vợ đi khiêu vũ, học đàn…

Thế nhưng, dù nỗ lực vun đắp mái ấm, dù yêu chồng đến mấy phụ nữ khôn ngoan cũng sẽ không từ bỏ sở thích cá nhân chỉ vì đã lấy chồng.

Một khi ở nhà ngửa tay xin tiền chồng bạn ắt sẽ yếm thế, đánh mất sự hấp dẫn, trân trọng từ bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Không nghỉ làm ở nhà chồng nuôi

Công việc không chỉ là công cụ kiếm tiền, mà còn là đam mê, là niềm vui sống và cả phương tiện để phụ nữ làm chủ đời mình. Phụ nữ có thể kiếm không nhiều tiền bằng chồng, nhưng đừng bao giờ chấp nhận ở nhà chồng nuôi.

Bởi lẽ, khi còn làm ra tiền bạn sẽ còn độc lập tài chính, tự chủ đời mình. Một khi ở nhà ngửa tay xin tiền chồng bạn ắt sẽ yếm thế, đánh mất sự hấp dẫn, trân trọng từ bạn đời.

Vậy nên, phụ nữ khờ dại hay thông minh cũng đừng bao giờ từ bỏ sự nghiệp vì chồng. Đấy chính là sai lầm khiến đời bạn trầm luân, khốn khó đủ đường.

Dù bận rộn đến mấy, cuộc sống bừa bộn đến đâu phụ nữ bản lĩnh cũng không quên việc chăm sóc cha mẹ ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Không phụng dưỡng cha mẹ đẻ

Phụ nữ lấy chồng theo chồng nhưng không đồng nghĩa với việc cô ấy phải chối bỏ gia đình, cha mẹ ruột để cung phụng nhà chồng. Khi đối đãi với hai bên gia đình, cần nhất chính là sự công bằng. Giữa nhà nội và nhà ngoại, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chấp nhận tình trạng “nhất bên trọng, nhất bên khinh”.

Thế nên, dù bận rộn đến mấy, cuộc sống bừa bộn đến đâu phụ nữ bản lĩnh cũng không quên việc chăm sóc cha mẹ ruột của mình.

Gọi điện thoại hỏi thăm, về nhà mẹ đẻ vào ngày lễ Tết, mua tặng bố mẹ những món quà nhỏ chính là những việc làm khiến cha mẹ vui vẻ, hạnh phúc.