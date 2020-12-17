5 điều đặc biệt ở phụ nữ thông minh khiến mọi đàn ông đều 'gục ngã' ngay từ cái nhìn đầu tiên

Phụ nữ thường cố gắng ăn diện thật lộng lẫy để gây sự chú ý với đàn ông nhưng đấy lại là điều phái mạnh vô cùng chán ghét. Thay vì điểm trang như đi trẩy hội bạn chỉ cần ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng đã dư sức “hớp hồn” đối phương.

Những điều đặc biệt này chính là chìa khóa vạn năng giúp phụ nữ thông minh mở cửa trái tim mọi đàn ông chỉ sau lần đầu chạm mặt.

Đừng nghĩ phải sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai mới có thể chiếm được trái tim đàn ông. Bởi lẽ, dù bạn không hoàn hảo nhưng khi biết hài lòng với bản thân, luôn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực thì ắt chàng sẽ bị hút chặt chỉ sau một vài câu chào hỏi.

Bởi lẽ, chính sự mộc mạc ấy sẽ tạo nên cảm giác gần gũi, dễ chịu. Ở bên người phụ nữ cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và bình yên chính là điều đàn ông ham thích nhất.

Hãy cứ dịu dàng ôn nhu, là người phụ nữ khí chất ngời ngời nhưng không đánh mất sự dịu dàng vốn có - Ảnh minh họa: Internet

3. Sự nữ tính

Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, nuông chiều nên hà cớ gì chị em phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cố ăn to nói lớn để thể hiện mình là nữ cường nhân? Hãy cứ dịu dàng ôn nhu, là người phụ nữ khí chất ngời ngời, không đánh mất sự dịu dàng vốn có.

Bởi lẽ, bạn càng trở nên gai góc sẽ càng khiến bản năng bảo vệ chở che của đàn ông không có cơ hội phát huy.

4. Tự lập

Đàn ông có thể thích ngắm những cô nàng xinh đẹp nhưng chỉ phụ nữ khôn ngoan, tự lập mới có thể chiếm được con tim họ.

Chẳng cần phải kiếm thật nhiều tiền nhưng phụ nữ nhất định phải tự kiếm ra tiền, có công việc ổn định và phấn đấu không ngừng để ngày càng thành công. Có như thế, bạn chẳng cần thả thính chàng cũng quyết đeo đuổi cho bằng được.

Bữa cơm gia đình, dù không ngon bằng sơn hào hải vị bên ngoài nhưng luôn là bữa cơm ấm áp tình thân nhất - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết nấu ăn

Đừng nghĩ đàn ông gia trưởng, bảo thủ khi thích một người phụ nữ biết nấu ăn để sau này có thể cung phụng mình. Bởi thực chất, đàn ông nghĩ rằng một người phụ nữ biết nấu ăn là người có thể tự chăm sóc bản thân, có kỹ năng chăm sóc gia đình và có thể cùng mình vun đắp mái ấm trong nay mai.

Bữa cơm gia đình, dù không ngon bằng sơn hào hải vị bên ngoài nhưng luôn là bữa cơm ấm áp tình thân nhất.