Nếu nghĩ phụ nữ phải sở hữu chiều cao như hoa hậu với thân hình bốc lửa mới hấp dẫn trong mắt đàn ông thì bạn đã lầm to. Thực chất, những người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn mới là chân ái, khiến đàn ông chết mê chết mệt.

Phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi có 4 thứ này nhỏ nhắn, chị em hãy tự kiểm chứng.

Thế nên, nếu sở hữu thân hình thấp bé nhẹ cân chị em đừng tự ti bởi đấy chính là điểm hấp dẫn khó cưỡng mà không phải ai cũng có được.

Bởi lẽ, đứng trước người phụ nữ bé nhỏ đàn ông sẽ luôn muốn làm cây tùng cây bách để đối phương tựa nương. Chàng luôn ra sức bảo vệ, nuông chiều hết mực và hành xử vô cùng tử tế với mẫu phụ nữ cuốn hút này bất kể mới yêu hay đã kết hôn nhiều năm.

Phụ nữ cần cân bằng sự nghiệp và gia đình, đừng vì danh vọng mà quên đi trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

2. Tham vọng nhỏ

Ông bà ta có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, phụ nữ bên ngoài giỏi giang, tháo vát đến mấy thì khi về nhà đừng lên mặt với chồng hay hành xử không đúng mực. Một gia đình muốn ấm êm viên mãn ngoài tình yêu còn cần cả sự quan tâm, thấu hiểu.

Một bữa cơm với những món chồng thích, chăm sóc con cái chu toàn, cùng nhau làm việc nhà và san sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống chính là cách giữ chồng khôn ngoan nhất.

Phụ nữ cần cân bằng sự nghiệp và gia đình, đừng vì danh vọng mà quên đi trách nhiệm với gia đình, khiến chồng cô đơn lạc lõng, con cái thiếu hơi ấm của tình mẫu tử.

Chẳng cần khóc lóc ăn vạ thì chồng cũng tự khắc cúi đầu nhận sai, nói lời xin lỗi người vợ biết cương nhu đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

3. Cái tôi nhỏ

Nếu vẫn giữ quan điểm “tôi luôn đúng, cả thế giới đều sai” thì dù xinh đẹp, tài năng đến mấy bạn cũng sẽ khiến chồng chán ghét. Bởi chung sống với người vợ quá cố chấp, không nói lý lẽ sẽ khiến đàn ông bực dọc, mệt mỏi, không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn.

Trong khi đó, nếu biết “xuống nước” khi mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào để chồng nguôi ngoai, biết chờ đến khi cả hai bình tĩnh mới phân trái phải thì mọi chuyện sẽ khác.

Không lớn tiếng quát tháo, chẳng cần khóc lóc ăn vạ thì chồng cũng tự khắc cúi đầu nhận sai, nói lời xin lỗi người vợ biết cương nhu đúng lúc của mình.

Đàn ông dù bao dung đến mấy cũng chẳng thể thứ tha cho người vợ ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng - Ảnh minh họa: Internet

4. Trái tim nhỏ

Khi đã nên vợ thành chồng, phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ thèm để tâm đến đàn ông khác. Họ giữ lòng chung thủy với bạn đời, một lòng một dạ vì gia đình và không làm điều gì để bản thân phải cắn rứt lương tâm. Nhờ thế, họ được chồng cưng yêu chiều chuộng, cưng như bà hoàng.

Ngược lại, phụ nữ lẳng lơ, sẵn sàng đáp lại tình cảm của bất cứ ai đồng nghĩa với việc họ sẽ khiến bản thân trở nên rẻ tiền, đáng khinh miệt.

Tất nhiên, đàn ông dù bao dung đến mấy cũng chẳng thể thứ tha cho người vợ ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình trong tư tưởng.