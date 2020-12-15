Đàn bà làm tiểu tam có 4 kiểu: Kiểu đầu tiên đáng thương nhất, kiểu thứ 4 ‘cao thủ’ nhất

Phụ nữ yêu 15/12/2020 21:30

Làm kẻ thứ ba nhưng mỗi người đàn bà lại có tâm cơ riêng, kẻ quyết cướp cho bằng được chồng thiên hạ, người vờ dửng dưng lại khiến đàn ông muốn dứt cũng không được.

Đàn bà làm kẻ thứ ba có 4 kiểu này, chị em hãy nghiên cứu thật cẩn thận để có thể ứng phó, khiến tiểu tam sợ hãi mà buông tay, chồng ngoại tình chừa đến già, quyết không tái phạm. 

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Bị lừa tình, bị người đàn ông mình hết lòng tin yêu qua mặt nên kiểu người thứ ba này đáng thương vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngây thơ bị lừa gạt

Một người đàn bà thơ ngây dốc cạn chân tình để yêu, nguyện trao hết mà chẳng giữ lại chút gì cho riêng mình nhưng sau cùng lại phát hiện mình đang bị lừa dối chính là nỗi đau khó có thể hình dung. Chính vì quá ngây thơ tin vào người tình, quá tự tin vào tình yêu của mình nên đàn bà khờ dại bị đàn ông trăng hoa lừa gạt mà không hề hay biết.

Chờ đến khi phát hiện chân tướng, biết bấy lâu nay mình đã vô tình trở thành người thứ ba, chen ngang vào hôn nhân của người khác thì những khổ đau đã chất chứa ngổn ngang. Bị lừa tình, bị người đàn ông mình hết lòng tin yêu qua mặt nên kiểu người thứ ba này đáng thương vô cùng. 

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Đàn bà nông cạn đã biến bản thân trở thành kiểu người mà mình khinh thường nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngoại tình để trả thù chồng

Khi phát hiện chồng ngoại tình, nếu đàn bà khôn ngoan ngồi xuống nói chuyện phải trái đúng sai, cùng đưa ra phương hướng giải quyết để có thể hàn gắn mối quan hệ hoặc chia tay êm đẹp thì đàn bà nông cạn không làm được như thế.

Họ khát khao trả thù chồng, muốn chồng phải nếm trải cảm giác bị phản bội nên đã tự biến mình thành đàn bà ngoại tình, vụng trộm với đàn ông khác. Đáng thương thay, đàn bà dại khờ đã biến bản thân trở thành kiểu người mà mình khinh thường nhất. 

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Khi đối phương không còn giá trị lợi dụng ả sẽ nhanh chóng kiếm cớ chia tay để săn tìm con mồi khác béo bở hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ham vật chất

Rất nhiều cô gái có nhan sắc, thanh xuân sẵn sàng dùng thân xác ra làm miếng mồi ngon để dụ dỗ đàn ông có vợ. Chỉ cần được chu cấp tiền bạc, được nhân tình cung phụng đàn bà thực dụng sẽ chấp nhận làm người thứ ba ngay lập tức.

Chính vì thực dụng nên họ chẳng hề yêu thương người tình thật lòng thật dạ. Khi đối phương không còn giá trị lợi dụng ả sẽ nhanh chóng kiếm cớ chia tay để săn tìm con mồi khác béo bở hơn. 

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Yêu không vụ lợi, chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối nên kiểu người thứ ba này khiến đàn ông khó dứt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tình nguyện làm kẻ thứ ba

Nếu kiểu người thứ ba đầu tiên bị đàn ông có gia đình qua mặt, kiểu thứ hai chỉ muốn trả thù chồng, kiểu thứ ba chỉ vì tiền thì kiểu đàn bà dành tình cảm chân thành cho đàn ông có vợ mới là kiểu cao thủ nhất.

Yêu không vụ lợi, chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối, không đòi hỏi thân phận, càng không đưa ra yêu sách buộc đàn ông bỏ vợ nên kiểu người thứ ba này khiến đàn ông khó dứt nhất. Những người chồng trăng hoa bị sự chân thành của họ làm cho mê mệt, bị tình yêu cuồng nhiệt làm cho đắm đuối mà quên đường về.

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