3 dấu hiệu đàn bà đã CẠN TÌNH đến CHẾT TÂM, đàn ông càng nên đọc

Phụ nữ yêu 15/12/2020 22:20

Một khi đàn bà chết tâm họ sẽ chẳng cần chồng, thậm chí dù chưa ly hôn nhưng thâm tâm đã xem chồng như người dưng nước lã.

Khi đã vượt ngưỡng thương đau, chịu quá nhiều uất hận thì đàn bà lụy tình đến mấy cũng sẽ tỉnh ngộ. Dưới đây là những biểu hiện đàn bà chết tâm, không còn cần đàn ông…  

3 dấu hiệu đàn bà đã CẠN TÌNH đến CHẾT TÂM, đàn ông càng nên đọc - Ảnh 1
Khi đàn bà chết tâm, cạn tình cạn nghĩa thì ngay đến việc nói chuyện với chồng họ cũng lười nhác - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn nói chuyện với chồng

Đàn bà còn yêu sẽ luôn cố gắng vun đắp cho mối quan hệ vợ chồng, luôn chấp nhận mang tiếng lắm lời để khuyên can khi chồng làm điều sai trái để đối phương hoàn thiện bản thân. Thế nên, đàn bà càng yêu chồng càng nói nhiều, càng quan tâm chồng.

Ngược lại, khi đàn bà chết tâm, cạn tình cạn nghĩa thì ngay đến việc nói chuyện với chồng họ cũng lười nhác. Đàn bà chán chồng sẽ lạnh lùng thờ ơ, chỉ chờ ngày rời khỏi cuộc hôn nhân thất bại và không hề có ý định cho đàn ông cơ hội bù đắp cho mình. 

3 dấu hiệu đàn bà đã CẠN TÌNH đến CHẾT TÂM, đàn ông càng nên đọc - Ảnh 2
Khi đàn bà cự tuyệt gần gũi, thậm chí xách gối ra phòng khách ngủ riêng thì chứng tỏ cô ấy đã chán ghét chồng đến tận xương tủy - Ảnh minh họa: Internet

Không muốn ngủ cùng chồng

Ông bà ta vẫn nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Dù giận hờn, mâu thuẫn đến mấy thì chỉ cần vợ chồng vẫn ngủ chung giường, đắp chung chăn vẫn sẽ nhanh chóng làm lành với nhau. Chỉ cần vợ còn cho chồng chạm vào cơ thể mình đàn ông vẫn có cơ hội được xí xóa lỗi lầm.

Thế nên, khi đàn bà cự tuyệt gần gũi, thậm chí xách gối ra phòng khách ngủ riêng thì chứng tỏ cô ấy đã chán ghét chồng đến tận xương tủy. 

3 dấu hiệu đàn bà đã CẠN TÌNH đến CHẾT TÂM, đàn ông càng nên đọc - Ảnh 3
Bỏ mặc chồng uống rượu say xỉn cũng chẳng bận tâm, ốm đau không đoái hoài chính là biểu hiện đàn bà chết tâm - Ảnh minh họa: Internet

Làm ngơ trước chồng

Khi yêu đàn bà sẽ luôn quan tâm, chăm sóc người đàn ông của mình hết lòng. Bận bịu đến mấy thì sau giờ tan sở đàn bà yêu thật lòng sẽ chẳng ngần ngại xắn tay áo nấu những món chồng thích, sẵn sàng ôm hết việc nhà vào người để chồng có thời gian nghỉ ngơi.

Tất nhiên, khi đàn bà hết yêu họ sẽ chẳng phí tâm sức cho những việc vô nghĩa ấy. Bỏ mặc chồng uống rượu say xỉn cũng chẳng bận tâm, ốm đau không đoái hoài chính là sự tàn nhẫn đến mức xem chồng như người dưng xa lạ của đàn bà chết tâm.

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Làm kẻ thứ ba nhưng mỗi người đàn bà lại có tâm cơ riêng, kẻ quyết cướp cho bằng được chồng thiên hạ, người vờ dửng dưng lại khiến đàn ông muốn dứt cũng không được.

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