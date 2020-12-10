Khi đàn ông ngoại tình, họ sẵn sàng dâng hết những thứ đắt đỏ này cho kẻ thứ ba mà chẳng hề tiếc nuối, vợ đọc xong đừng quá đau lòng.

Dù không xinh đẹp, giỏi giang bằng vợ nhưng kẻ thứ ba vẫn dễ dàng có được những thứ đắt giá này từ đàn ông ngoại tình. Họ sẵn sàng nói dối vợ rằng mình đang bận tăng ca để có thể tạt sang hú hí với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Thời gian Chẳng đàn ông nào bận đến mức không có thời gian dành cho vợ con, chỉ là họ không muốn. Thế nên, với vợ con đàn ông ngoại tình luôn bận, vợ nhờ vả bất cứ điều gì họ cũng chối đây đẩy “anh bận lắm, em tự làm đi”.

Thế nhưng, đàn ông trăng hoa lại vô cùng hào phóng với kẻ thứ ba. Chở bồ nhí đi mua sắm, du lịch hay nằm ôm bồ cả ngày đàn ông cũng không tiếc thời gian. Thậm chí, họ sẵn sàng nói dối vợ rằng mình đang bận tăng ca để có thể tạt sang hú hí với nhân tình. Cách cư xử ngọt ngào chính là thứ chồng ngoại tình vô cùng keo kiệt với vợ nhưng lại cực hào phóng với bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet Sự dịu dàng Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền ắt sẽ khiến các cặp đôi dần mất đi sự lãng mạn như ngày đầu. Tuy nhiên, việc không còn lãng mạn khác hẳn với việc trở nên thô lỗ, cộc cằn, lớn tiếng quát tháo vợ dù cô ấy chẳng làm gì sai.

Sự dịu dàng, nhỏ nhẹ trong lời ăn tiếng nói, cách cư xử ngọt ngào chính là thứ chồng ngoại tình vô cùng keo kiệt với vợ nhưng lại cực hào phóng với bồ nhí. Chỉ cần phật ý đàn ông tệ bạc sẽ chẳng tiếc lời chửi bới, quát tháo dù vợ chẳng phạm phải sai lầm nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet Lòng bao dung Vì nghĩ rằng kẻ thứ ba thua thiệt khi đến với mình, phải chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối nên đàn ông trăng hoa nguyện dành cho cô ta vô vàn đặc quyền. Dù bồ nhí làm điều gì quá đáng họ cũng dễ dàng cho qua, đưa ra bất cứ yêu sách nào cũng được đàn ông đáp ứng, muốn bao nhiêu tiền cũng được cung phụng. Ấy thế mà, trước người phụ nữ đầu ấp tay gối, trước người vợ hết lòng yêu thương, chăm sóc mình đàn ông lại luôn xét nét, tính toán chi li. Chỉ cần phật ý đàn ông tệ bạc sẽ chẳng tiếc lời chửi bới, quát tháo dù vợ chẳng phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

3 lý do khiến phụ nữ một khi ngoại tình thì dù tan cửa nát nhà cũng không hối hận! Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình, vậy nhưng nếu phản bội chồng vì điều này chứng tỏ cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa, sống chết cũng không quay đầu, càng không hối tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thu-dat-gia-chong-ngoai-tinh-san-sang-dang-het-cho-bo-nhung-lai-vo-cung-keo-kiet-voi-vo-389750.html