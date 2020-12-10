3 lý do khiến phụ nữ một khi ngoại tình thì dù tan cửa nát nhà cũng không hối hận!

Phụ nữ yêu 10/12/2020 17:03

Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình, vậy nhưng nếu phản bội chồng vì điều này chứng tỏ cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa, sống chết cũng không quay đầu, càng không hối tiếc.

Đây chính là lý do vì sao một khi phụ nữ ngoại tình thì sẽ không bao giờ quay đầu, càng không hối hận về những gì mình làm. 

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Dẫu biết sai nhưng phụ nữ ngoại tình vẫn dễ dàng ngã vào tay người đàn ông khiến con tim mình rung động - Ảnh minh họa: Internet

1. Hôn nhân không hạnh phúc

Có những người phụ nữ dù được chồng thương yêu, nuông chiều, dốc cạn lòng đối đãi thì họ cũng không có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Chính vì lấy nhầm người mình không yêu, yêu không đủ sâu đậm nên trong lòng họ luôn cảm thấy nuối tiếc.

Những khác biệt không thể dung hòa, những mâu thuẫn không thể tháo gỡ khiến phụ nữ chẳng có lấy một ngày hạnh phúc trong hôn nhân.

Thế nên, dẫu biết sai nhưng họ vẫn dễ dàng ngã vào tay người đàn ông khiến con tim mình rung động, sẵn sàng an ủi chở che và cho mình cảm giác an yên, viên mãn mà chẳng hề sợ hãi, càng không hối hận. 

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Chồng vô tâm, trút hết trách nhiệm lên đầu vợ thì việc phụ nữ chán chồng là điều dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

2. Chồng vô tâm

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong lấy được người đàn ông sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện, sẵn lòng bao dung với vợ, luôn mặn nồng như ngày đầu.

Nếu chồng dần lộ “bộ mặt thật” sau khi kết hôn, khác xa thuở cưa cẩm tán tỉnh tất nhiên phụ nữ sẽ hụt hẫng, cảm giác mình bị vỏ bọc hoàn hảo ngày trước lừa gạt.

Chồng vô tâm, trút hết trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái lên đầu vợ, sẵn sàng có mặt ở mọi cuộc vui mặc cho vợ chờ cơm cả đêm cũng mặc kệ thì việc phụ nữ chán chồng là điều dễ hiểu. 

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Cảm giác chồng bị cắm sừng khiến phụ nữ nông cạn phấn khích - Ảnh minh họa: Internet

3. Chồng tệ bạc

Phát hiện chồng ngoại tình phụ nữ dù mạnh mẽ, can trường đến mấy cũng đớn đau đoạn trường, cũng khóc cạn nước mắt.

Sau đó, nếu phụ nữ khôn ngoan bình tĩnh ngồi nói chuyện rõ ràng với chồng, cho chồng cơ hội sửa sai hoặc dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân dối lừa thì phụ nữ khờ dại lại chọn cách giải quyết khác.

Họ tìm kiếm niềm vui mới, cởi đồ ăn nằm với đàn ông khác để trả đũa chồng. Cảm giác chồng bị cắm sừng khiến phụ nữ nông cạn phấn khích, vui sướng mà quên mất rằng việc mình đang làm là trái với luân thường đạo lý.

Dẫu biết phụ nữ sẽ không bao giờ ngoại tình nếu lấy được người chồng tử tế, nếu có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng, nếu nhận thấy đã lấy nhầm chồng bạn hoàn toàn có thể ly hôn để trả tự do cho bản thân rồi đường đường chính chính tìm kiếm hạnh phúc mới. Đừng dại dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, tự hạ thấp danh dự, nhân phẩm của mình.

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3 điều phụ nữ dại dột nói ra sẽ khiến đàn ông dần rời xa, cố níu kéo cũng vô ích!

Nếu phụ nữ khờ dại ra rả mỗi ngày thì dù đánh chết phụ nữ thông minh không không bao giờ nói ra những lời độc hại này, dù chỉ một lần.

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