Cô gái 34 tuổi bị ruồng bỏ vì vô sinh, một bước 'đổi đời' khi lấy bác sĩ Tây, lại còn sinh con lai khiến chồng cũ hối hận không kịp

Năm 34 tuổi, chị Linh chết đứng khi nhận được kết quả vô sinh thứ phát, chồng cũ lập tức đòi ly hôn. Cứ ngỡ là dấu chấm hết nhưng khi gặp, nên duyên cùng bác sĩ người Đức, chị Linh đã "một bước thay đổi cuộc đời".

Chị Linh 38 tuổi, sống tại Đà Nẵng ánh mắt hạnh phúc, dịu dàng nhìn cậu con trai 4 tuổi. Ít ai biết để có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại, đã có lúc cuộc đời chị Linh rơi vào bế tắc tưởng chừng không lối thoát. Chị LInh với cậu con trai Aaron - Ảnh:NVCC Năm 19 tuổi, chị mang thai con gái đầu lòng nhưng người yêu chưa kịp cưới đã qua đời vì tai nạn giao thông. Chị tạm gác việc học đại học, chấp nhận tai tiếng, một mình sinh con, làm mẹ đơn thân. Khi con gái được 1 tuổi chị bắt đầu nỗ lực đi học lại.

Mãi cho tới khi con gái được 12 tuổi chị mới dám mở lòng đón nhận hạnh phúc riêng. Những tưởng đã gặp được người đàn ông để cả đời có thể nương tựa, là người bù đắp cho những thiệt thòi mà số phận đã lấy đi của người phụ nữ. Thế nhưng oan nghiệt thay, sau khi kết hôn được hai năm mà vẫn chưa có con, chị bắt đầu đi khám thì được chuẩn đoán chị bị vô sinh thứ phát. Chưa kịp định thần, chồng chị hay tin liền quyết định chấm dứt quan hệ. Hôn nhân tan vỡ, chị Linh chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách bản thân kém may mắn. Ở tuổi 34 chị lại trở lại cuộc sống của mẹ đơn thân. Sự xuất hiện của Aaron đã khiến cuộc đời chị Linh trở nên rực rỡ - Ảnh: NVCC Dù vậy, chị Linh vẫn không thể chấp nhận thực tế. Chị liên hệ nhờ bạn bè giới thiệu bác sĩ nước ngoài tư vấn giúp. Người bạn này đã kết nối chị Linh với vị bác sĩ Khoa Sản Dezso, người Hungary đang làm việc ở Đức. Thỉnh thoảng vị bác sĩ vẫn qua lại Việt Nam công tác và làm việc. Chị Linh quyết định gửi mail trao đổi với vị bác sĩ. Suốt thời gian sau đó hai người thường xuyên trao đổi mail qua lại. Sau đó 2 tháng, Dezso qua Việt Nam công tác, dù khá bận rộng nhưng anh sắp xếp công việc để ra Đà Nẵng. Cả hai gặp nhau với tư cách bạn bè. Cầm kết quả chụp chiếu của chị Linh, vị bác sĩ khẳng định chị không hề bị vô sinh.

Chị Linh hạnh phúc bên anh Dezso - hiện là bác sĩ Khoa Sản - Ảnh: NVCC Sau khi Dezso trở về nước, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và trở nên thân thiết hơn. Nhiều tháng sau, Dezso quay lại Việt Nam công tác, anh quyết định thay đổi lịch trình để ra Đà Nẵng thăm chị Linh. Từ đây, cả hai bắt đầu chớm nở tình cảm với đối phương. Đền lần về Việt Nam tiếp theo thì anh, chị mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Con trai là liều thuốc chữa chữa lành những nỗi đau trong quá khứ của chị Linh - Ảnh: NVCC Cả chị Linh và anh Dezso đều từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Vì vậy cả hai có tâm niệm, đám cưới lớn đến đâu cũng không thể giữ hôn nhân lâu dài. Vì vậy, anh chị quyết định kết hôn với sự chứng kiến của người thân trong gia đình. Mặc dù ở xa nhưng bác sĩ Dezso luôn quan tâm, lo lắng cho vợ và con trai - Ảnh: NVCC Tuy nhiên ở thời điểm 2008, khi cả hai chưa kết hôn thì chị Linh phát hiện mình đã mang thai. Mặc dù Dezso lúc ấy đang ở Đức, nhưng vị bác sĩ hồi tưởng lại giây phút hạnh phúc: "Tôi đã bật khóc vì quá vui mừng và chưa lúc nào cảm giác cuộc họp lại dài như một thế kỷ vậy. Ngay sau đó tôi quyết định tạm ngừng công việc tại Đức để thu xếp công việc về Việt Nam chia sẻ niềm vui cùng vợ". Bác sĩ Denso hạnh phúc bên vợ và con trai Aaron - Ảnh: NVCC Chị Linh sinh thường ở tuần thai thứ 38, nặng 3kg. Lúc đó chồng đang có công việc tại Phú Quốc nên không thể ở bên cạnh. Nhưng chị Linh không vì thế mà thấy tủi thân bởi vì chị biết Dezso luôn quan tâm, yêu thương và lo lắng cho mình. Sự xuất hiện của cậu con trai 2 tuổi cũng đập tan tin đồn chị bị vô sinh, không thể sinh con. Cậu bé Aaron khi vừa chào đời - Ảnh: NVCC Đến nay, khi con trai đã cứng cáp, chị Linh lại tất bật hoàn thành những khâu cuối cùng của dự án phòng khám thân thiện cùng các đồng nghiệp. Trong khi đó, chồng chị - bác sĩ Dezso Molnar đang công tác tại Đức, anh tình nguyện đi tiêm vắc xin COVID - 19 với mục đích nhanh chóng kết thúc hợp đồng để trở về Việt Nam với vợ con. Vậy là, sau nhiều thăng trầm, cuối cùng chị Linh cũng đã có bến đỗ hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương, quan tâm mình. Nhiều người vui mừng cho chị vì cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-34-tuoi-bi-ruong-bo-vi-vo-sinh-mot-buoc-doi-doi-khi-lay-bac-si-tay-lai-con-sinh-con-lai-khien-chong-cu-hoi-han-khong-kip-401888.html