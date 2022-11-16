Trong mắt mọi người Quân là một người chồng mẫu mực. Mẹ anh qua đời sớm nên Loan không phải lo lắng mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu phức tạp. Những năm đầu mới cưới cuộc hôn nhân của hai vợ chồng Loan hạnh phúc đến không ngờ. Là một người chồng tốt, Quân thường san sẻ công việc nhà cùng vợ. Anh không bao giờ để Loan phải lo lắng hay muộn phiền. Hàng xóm, láng giềng chưa bao giờ thấy đôi vợ chồng trẻ phải to tiếng cãi cọ như những gia đình khác. Có thể nói cuộc sống sau hôn nhân của hai vợ chồng Loan là niềm khao khát của biết bao cặp vợ chồng.

Yêu nhau được 6 tháng, Loan quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Mọi người thắc mắc trẻ đẹp như Loan sao phải vội vàng kết hôn đến thế, phí hoài tuổi cả tuổi thanh xuân đang tươi đẹp. Loan chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, với cô được kết hôn với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô dâu, sự quan tâm ân cần của chú rể ai cũng mong đôi vợ chồng trẻ sẽ có được hạnh phúc dài lâu.

Bố chồng Loan sau khi về hưu quyết định về quê chung sống cùng vợ chồng người anh cả. Ngôi nhà rộng lớn trên thành phố trở thành thế giới riêng của hai người. Nhìn cuộc sống đáng ngưỡng mộ của đôi vợ chồng trẻ, ai cũng công nhận rằng Loan thật có mắt chọn chồng. Những người trước đây thấy tiếc cho tuổi thanh xuân của Loan cũng phải khẳng định rằng cô có số sướng khi được chồng yêu thương đến thế.

Cả Loan và Quân cùng làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài nên thu nhập cũng khá. Cuộc sống của hai người tuy không quá giàu có nhưng cũng dư dả về tiền bạc. Loan nghĩ hai vợ chồng chỉ cần sinh thêm một đứa con nữa là hạnh phúc đủ đầy.Ông trời không phụ lòng người, kết hôn được 2 năm vợ chồng Loan chào đón đứa con đầu lòng. Bế con gái bế bỏng trên tay, hai vợ chồng nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi sinh Loan quyết định nghỉ hẳn việc cơ quan, ở nhà làm nội trợ.

Cứ nghĩ có thêm thiên thần nhỏ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi, nhưng không ngờ cuộc sống của một bà nội trợ khiến Loan già đi nhanh chóng. Sinh con được 3 tháng Loan như biến thành một người khác. Vóc dáng thon thả ngày nào, trở nên mập mạp, béo tròn với vòng eo ngấn mỡ. Làn da trở nên nhăn nheo, thâm sạm, đâu còn vẻ đẹp mặn mà của thời còn con gái. Nhìn người đàn bà lạ lẫm trong gương Loan khổ sở vô cùng. Đời sống vợ chồng của hai người cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt hơn.

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Thế rồi Quân được thăng chức trở thành giám đốc kinh doanh. Từ ngày nhận công việc mới anh bắt đầu thay đổi. Bận bịu nhiều hơn, mỗi lần đi công tác cũng lâu hơn, anh chẳng còn thời gian để chăm sóc cho vợ con nữa. Nghĩ chồng đi vì công việc Loan cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhất là khi lần nào đi công tác về Quân cũng mua quà cho hai mẹ con cô.

Quân thường tặng vợ khi thì son phấn, mỹ phẩm đắt tiền, lúc thì quần áo, túi xách hàng hiệu. Thi thoảng anh lại đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng đôi ba lần hoặc đưa vợ đến Spa để trùng tu nhan sắc. Mỗi lần Loan phàn nàn tốn kém Quân lại nói: “Em là niềm tự hào của anh. Vì thế anh muốn em phải thật xinh đẹp”. Rồi anh lôi bức ảnh chụp chung của hai người lúc mới yêu ra và nói: “Xem này, ngày trước em thật đẹp, lông lẫy như một nàng công chúa vậy”.

Sự quan tâm của chồng khiến Loan chìm trong hạnh phúc mà khồng biết rằng anh đang dẫn thay đổi. Thời gian làm việc của Quân cũng không còn cố định nữa, bất cứ khi nào nhận được điện thoại anh lại đi, mặc kệ đó là nửa đêm hay sáng sớm. Có những đêm đang nằm cùng vợ, nhận được điện thoại là anh vội vàng đi mặc kệ Loan giận hờn, trách móc.

Quân đi công tác càng lúc càng nhiều, thời gian cũng lâu hơn trước. Loan thắc mắc thì anh bảo công việc quan trọng không thể làm khác được. Anh trở nên cáu bẳn, quan hệ vợ chồng trở nên nhạt nhẽo. Sếp cũng liên lạc với anh thường xuyên hơn. Những lần như thế Quân lại bỏ mặc vợ con, mặc kệ Loan khóc lóc, kể lể. Có lần con ốm nhưng nhận được điện thoại của sếp anh ta vẫn ra ngoài, bỏ mặc Loan cùng ánh mắt căm hận. Quá uất ức Loan hét lên:

- Sếp lại gọi à? Anh lại phải đi à? Con đang ốm sốt như thế anh cũng đi được sao? Anh có còn cần cái nhà này không hả?

- Em nói gì vậy anh phải đi vì công việc, sếp gọi không thể chối được.

- Công việc gì lúc đêm hôm thế này, anh đi với sếp hay với con nào hả?

- Cô một vừa hai phải thôi, cô làm như tôi muốn đi lắm không bằng ấy. Tôi làm việc là vì ai? Là vì cô, vì cái nhà này có hiểu không?

Nhận thấy sự thay đổi của chồng, ngay hôm sau Loan thuê người bí mật theo dõi anh để rồi phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Hóa ra sau khi Loan nghỉ việc công ty có nhiều thay đổi. Tổng giám đốc hiện tại là một người phụ nữ xinh đẹp. Trớ trêu thay cô ta lại có tình cảm với Quân. Để đổi lấy vị trí hiện tại Quân chấp nhận trở thành nhân tình của cô ta. Căn biệt thự sang trọng của Sếp cũng chính là nơi mà Quân thường xuyên đến công tác.

Mắt Loan như nhòe đi khi nhìn những tấm ảnh tình tứ của chồng bên người đàn bà khác. Hóa ra Loan bị chồng phản bội một cách trắng trợn bấy lâu nay. Những lời nói yêu thương, vài ba món quà anh tặng sau mỗi lần đi công tác chỉ là để che giấu những lần tội lỗi. Những lần bỏ bê vợ con để đi công tác của anh chỉ là lời nói dối hoàn hảo để che giấu hành vi bội bạc.

Đau đớn tột cùng Loan lao đi như một cơn gió, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ngôi nhà mình đang ở lại lạnh lẽo đến vậy. Loan không thể ngờ người chồng cô coi là mẫu mực lại ẩn giấu một bí mật kinh hoàng đến vậy. Cô không biết phải làm sao để đối mặt với gã chồng bội bạc đó. Tiếp tục yêu thương anh cô không thể làm được mà ly hôn Loan lại không đành lòng.