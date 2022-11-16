Vợ vừa sinh con nhưng mỗi ngày thấy hộp "ba con sói" mất 1 chiếc, tưởng chồng ngoại tình vợ lén lắp camera thì tá hỏa khi thấy..

Tâm sự Eva 16/11/2022 14:13

Cô ô sin giật nảy mình đỏ mặt chạy vội vào nhà trong, Trung không biết chuyện gì cứ hoang mang nhìn vợ. Còn Linh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lén lút lắp rồi lại lén lút tháo chiếc camera ra trong âm thầm.

Thế nhưng, cũng chính vì chồng quá hoàn hảo, lúc nào Linh cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người cướp mất anh. Đặc biệt là sau khi sinh đứa con đầu lòng, Linh không còn được xinh đẹp như trước kia mà thay vào đó là cả người sồ sề, lúc nào cũng tỏa ra mùi sữa nồng nặc.

Biết vợ tự ti, Trung tối nào cũng ôm vợ nói:

- Không sao đâu, anh yêu em thì lúc nào cũng yêu hết, kể cả em có già có xấu, anh vẫn yêu em.

Linh lườm chồng:

-Lời hứa của đàn ông hình như không đáng tin cho lắm.

Trung mỉm cười:

- Em phải tin anh chứ, anh sẽ không bao giờ phản bội vợ cả.

Yên tâm là như vậy, nhưng từ khi Linh đi làm trở lại, phải thuê ô sin giúp việc. Một mối lo mới lại đến.

Vợ vừa sinh con nhưng mỗi ngày thấy hộp 'ba con sói' mất 1 chiếc, tưởng chồng ngoại tình vợ lén lắp camera thì tá hỏa khi thấy.. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả tuần nay, Linh phát hiện bao cao su của 2 vợ chồng để trong hốc tủ mỗi ngày mất đi 1 chiếc. Cô nổi giận đùng đùng, chắc 100 phần trăm là chồng và ô sin có gian díu. Nhưng vì muốn bắt tận tay day tận trán nên Linh đã lén lắp camera theo dõi.

Hôm đó, thấy chồng về nhà với vẻ mệt mỏi, anh nói:

- Cho anh ôm em 1 cái đi ngủ, để anh nạp lại năng lượng nhé.

Linh liền đẩy chồng Ra:

- Thôi đi, anh đi mà ôm người khác, tôi già tôi xấu anh đừng đụng vào người tôi.

Trung ngớ người:

- Em làm sao đấy? Lại ghen bóng ghen gió gì à? Anh mệt quá đừng làm anh khổ thêm nữa.

Linh lườm chồng:

- Không có gì, mệt thì ngủ đi.

Nói rồi cô đắp chăn lên giường. Sáng hôm sau cô chuẩn bị đi làm, vừa nhìn thấy ô sin gọi ông chủ ra ăn sáng, Linh liền:

Vợ vừa sinh con nhưng mỗi ngày thấy hộp 'ba con sói' mất 1 chiếc, tưởng chồng ngoại tình vợ lén lắp camera thì tá hỏa khi thấy.. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- E hèm.

Không thấy ai có biểu hiện gì, cô càng tức mình hậm hực đi tới. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Linh quát lên:

- Nấu nướng thế này à? Đồ ăn thì mặn chát, không có tý chất dinh dưỡng nào cả, cô định hại tôi không có sữa cho con bú phải không?

Cô ô sin ngơ ngác:

- Ơ...em vẫn nấu như mọi khi mà chị.

Linh đạp chiếc ghế rồi bỏ đi. Tối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô..á khẩu.

Hóa ra cô ô sin hôm nào cũng lén rủ anh bơm xe đầu ngõ về nhà ân ái, vì không dám ra ngoài mua bao cao su nên đã lấy cắp của vợ chồng Linh. Hoàn toàn không thấy chồng cô xuất hiện ở trong câu chuyện này.

Biết mình nghi ngờ nhầm chồng, tối đó Linh liền tự tay nấu 1 bữa cơm thật thịnh soạn chờ chồng về ăn khiến anh vô cùng bất ngờ còn cô ô sin thì cứ tủm tỉm cười:

- Đúng là đàn bà, sáng nắng chiều mưa giữa trưa mọc sương mù.

Linh lườm cô ô sin:

- Cô cứ liệu cái thân cô, yêu ai thì nói để tôi còn gả cho, đừng lén lút như vậy.

Cô ô sin giật nảy mình đỏ mặt chạy vội vào nhà trong, Trung không biết chuyện gì cứ hoang mang nhìn vợ. Còn Linh thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lén lút lắp rồi lại lén lút tháo chiếc camera ra trong âm thầm.

Cả năm lén lút ngoại tình, nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt: 'Vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà'

Cả năm lén lút ngoại tình, nghĩ vợ không biết gì nhưng đến khi đòi bồ sinh con trai thì cô ta thảng thốt: 'Vợ anh nói cả đời này anh sẽ không sinh con được mà'

Được bồ thỏa mãn nên Tuấn chán chê vợ, cứ vậy cả năm thoải mái bên cô bồ chẳng thấy vợ đi đánh ghen thì Tuấn quyết định gạ bồ sinh cho mình đứa con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 0 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm