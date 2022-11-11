Cao có 1m55 chàng trai xấu hổ chẳng dám yêu ai, nào ngờ 1 ngày được hotgirl "chân dài tới nách" gửi lời mời kết bạn và...

Tâm sự Eva 11/11/2022 17:07

Cô gái nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nghe đến 1 tháng sau đó thì cô đến đứng trước mặt anh rồi hét lên:

Tự tin về công việc của mình bao nhiêu thì anh lại tự ti về ngoại hình của mình bất nhiêu. Anh là chàng trai có gương mặt khá ưa nhìn. Trời sinh chân ngắn đáng yêu, nhưng câu nói ấy chỉ phù hợp với những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà thôi. Còn anh, một chàng trai lại sở hữu chiều cao khiêm tốn thật sự vô cùng khó nói.

Cũng từng có những người đã chê bai thẳng thừng với anh rằng: “Gương mặt anh trông cũng được mỗi lùn quá thôi, kể mà cao được thêm chục phân thì tốt nhỉ?”. Thử hỏi nếu là bạn bạn sẽ nghĩ gì về điều ấy. Chỉ cần nghe đến thế thôi đối với bất cứ ai chắc chắn cũng sẽ có chút chạnh lòng. Không hẳn là người ta xấu tính, dù chỉ là lời nói vô tình thôi cũng khiến anh thấy tổn thương.

Cao có 1m55 chàng trai xấu hổ chẳng dám yêu ai, nào ngờ 1 ngày được hotgirl 'chân dài tới nách' gửi lời mời kết bạn và... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cao thì làm sao mà cải thiện được khi anh đã gần 27 tuổi cái tuổi hết mà cao rồi. Ngày bé, anh cũng không quá thấp. Nhưng rồi đến khi lên cấp 3 chúng bạn cao vổng lên, những cô gái cũng cao hơn anh mà anh lại chẳng có bước tiến triển nào về chiều cao của mình. Ý thức được việc mình lùn anh chăm chỉ lắm. Ngày nào cũng đi bơi, ngày nào cũng tập tành điều độ. Nhưng không khả thi là bao.

Hiện tại 27 tuổi, cái chiều cao của anh cán mốc 1m55 và dừng lại ở đó khi anh đã quá mệt mỏi. Anh không muốn cố gắng về nó nữa. Bởi vậy, mọi chuyện bắt đầu thay đổi anh chẳng dám quen một ai.

Ngày xưa anh cũng thích, cũng có tình yêu đơn phương không dám nói. Lớn hơn chút anh thích người khác có ngỏ lời mà người ta thẳng thừng từ chối còn buông lời chê bai: “Anh nhìn lại mình đi, em lùn rồi thì em phải lấy người cao chút mới cải thiện được nòi giống chứ lấy anh về để rồi con còn lùn hơn cả mình à?”. Câu nói đó khiến anh tổn thương đến tận giờ.

Thời điểm hiện tại anh chẳng còn đủ tự tin để mở lời và yêu thương ai đó. Anh nghĩ rằng ngoại hình của mình đã thất bại. Lao vào công việc, kiếm nhiều tiền giữ lại gửi cho bố mẹ rồi anh tiêu mỗi ngày. Cuộc sống của anh anh thấy mình nhạt nhẽo quá.

Nào ngờ có một ngày được hotgirl kết bạn. Định hình một lúc anh cũng đồng ý. Xác nhận xong nhìn ảnh anh thấy người này quen quá. Nói chuyện một hồi anh nhận ra đó là bạn từ hồi học cấp 3 của mình.

Cô ấy nói lấy được số anh từ người bạn nhưng không dám nhắn tin nên kết bạn trên mạng. Gặp lại nhau anh và cô cùng kể về những câu chuyện cũ, những câu chuyện mới. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn yêu trở lại sau ngần ấy năm. Nhưng rồi, anh sợ lần này lại giống lần trước nên trốn chạy.

Cao có 1m55 chàng trai xấu hổ chẳng dám yêu ai, nào ngờ 1 ngày được hotgirl 'chân dài tới nách' gửi lời mời kết bạn và... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô gái nhắn tin anh không trả lời, gọi anh không nghe đến 1 tháng sau đó thì cô đến đứng trước mặt anh rồi hét lên:

- Em yêu anh, em yêu anh thật mà sao anh không tin em, sao trốn chạy như thế? – mặt anh đỏ bừng, nóng ran và thấy mình vô dụng quá, anh lắp bắp:

- Anh xin lỗi, nhưng anh không xứng đáng với em. Anh...

- Anh không xứng đáng chỗ nào?

- Anh lùn, anh... với cả em lại xinh đẹp thế kia anh thật sự thấy mình không phù hợp.

- Em đã bao giờ chê anh chưa? Em thích anh từ hồi học cấp 3 đến giờ rồi anh cho em một cơ hội cũng không được à? Lùn thì sao, lùn là không được yêu à? Em yêu anh, dù anh có lùn hơn cả thế này đi chăng nữa. Anh phải có niềm tin ở tình yêu chứ.

- Anh...

Anh chẳng biết nói gì ôm chầm lấy người con gái ấy. Có phải anh đang nằm mơ có được hạnh phúc không ngờ thế này. Cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa trở lại. Giờ phút này anh thật sự thấy mình vô cùng hạnh phúc. Hóa ra, lùn không phải là khuyết điểm khiến anh không có người yêu. Tự ti mới chính là điểm yếu. Sinh ra có thế nào hãy nhận lấy như vậy, chỉ cần đủ chân thành chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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