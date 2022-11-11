Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha

Không muốn bị đá thêm lần nữa nên khi tán tỉnh Chi thì Kiên giấu hết thân phận giàu có của mình. Anh ở nhà trọ đi xe số, nói làm công nhân lương 3 triệu để thử lòng Chi xem cô có phải như nhiều người con gái hám tiền khác không. Nếu như Chi chấp nhận con người nghèo khó của Kiên thì anh thề rằng cả đời này không bao giờ phụ cô. Và rồi tính đến nay đã được hơn 4 tháng Kiên nói dối bạn gái mình về mọi thứ.

Chi là mối tình thứ 3 của Kiên, trước Chi thì Kiên từng yêu say đắm một cô gái. Thế nhưng sau hơn 2 năm gắn bó khi Kiên nói đùa rằng mình chỉ là trai nghèo thì cô gái đó lập tức đá Kiên. Khỏi phải nói lúc đó anh choáng váng như nào, hóa ra ở cái thời buổi đồng tiền quan trọng nhất thì tình cảm của con người không còn quan trọng nữa. Con gái bây giờ thực dụng, chỉ yêu vì tiền dù cho người đó có 60, 70 tuổi đi chăng nữa.

Mỗi lần đi ăn thì Kiên đều mặc quần đùi, đi dép tổ ong đến đón bạn gái. Tất nhiên là Kiên chỉ chở Chi đến mấy chỗ vỉa hè ăn món bình dân, mấy lần quan sát thì Kiên thấy rõ Chi vui vẻ mà không hề có chút gì trách móc mình cả. Thậm chí những ngày lễ thì Kiên cũng chẳng thèm mua quà gì luôn mà Chi vẫn yêu anh say đắm. Giây phút đó thì Kiên tin chắc rằng mình đã tìm được đúng người con gái cần tìm. Ấy thế nhưng 4 tháng vẫn chưa chắc chắn nên Kiên quyết định thử lòng tiếp.

Có một lần công ty Chi tổ chức tiệc, cô không nghĩ gì nhiều mà kéo luôn cả Kiên đi cùng mình. Đến nơi đồng nghiệp thấy Chi xinh đẹp mà đi yêu gã nhếch nhác thì cười khẩy.

- Bạn trai cậu đây á hả Chi? Nhìn cũng bảnh trai đấy...nhưng chắc nghèo kiết xác nhỉ?

- Đúng là anh ấy nghèo, anh ấy chỉ làm công nhân thôi nhưng tớ yêu anh ấy.

- Thôi tớ xin...nghèo thì có mà khổ. Cậu xinh thế này thiếu gì đại gia trồng cây si mà đeo bám gã nghèo đó cho phí thanh xuân.

- Nghèo thì đâu phải là cái tội...chỉ cần cố gắng thì rồi tiền bạc sẽ kiếm ra.

Nghe được những câu nói ấy của bạn gái mà Kiên cảm động đến rơi nước mắt, anh ôm cô vào lòng thầm cảm ơn cô vì đã hiểu hoàn cảnh cho mình. Và rồi sau mấy đêm suy nghĩ thì Kiên biết rõ việc mình lên kế hoạch thử lòng là không đúng với Chi, nên anh quyết định dịp Noel này sẽ làm một kế hoạch nhỏ để thú nhận tất cả với Chi. Tất nhiên là Kiên sẽ vẫn thử lòng thêm lần cuối này rồi cầu hôn cô luôn.

Ngày hôm đó Kiên đi mua một món quà rẻ tiền đến tặng cho Chi. Đúng lúc đó thì anh thấy bạn gái mình đang có mấy người đàn ông chờ tặng qua cô, thế nhưng khi thấy Kiên thì Chi ngay lập tức chạy đến. Thấy anh ôm hộp quà thì Chi cười tủm tỉm.



Hả? Anh mua quà tặng em ngày giáng sinh 50 ngàn á - Ảnh minh họa: Internet

- Anh chuẩn bị quà Noel cho em nữa hả?

- Ừ...nhưng mà quà của anh rẻ tiền lắm...chỉ có 50 ngàn thôi. Anh mua ngoài chợ chứ không phải hàng hiệu như mấy gã đại gia đang 'săn' đón em đâu.

- Hả? 50 ngán á?

- Rẻ quá đúng không? Anh biết em sẽ chê mà.

- Ai bảo anh là em chê. Em thấy 50 ngàn là quá đắt ấy... - Vừa nói Chi vừa đánh yêu Kiên.

- 50 ngàn mà em chê đắt á?

- Chứ còn sao nữa. Em chỉ cần có anh ở bên cạnh thôi...Yêu nhau bao lâu em đâu có đòi hỏi gì...Người ta có tặng em quà đắt tiền thế nào thì em cũng mặc kệ...em chỉ yêu anh thôi. Anh đừng bao giờ tự ti nữa nhé.

Nghe đến đó thì Kiên ôm lấy Chi rồi quỳ xuống cầu hôn trong sự kinh ngạc của Chi. Sau đó anh thú nhận tất cả về thân phận của mình cho Chi biết, lúc đó Chi giận lắm nhưng rồi cô hiểu vì sao bạn trai làm vậy nên tha thứ cho anh.