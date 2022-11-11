Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha

Tâm sự Eva 11/11/2022 14:53

Ngày hôm đó Kiên đi mua một món quà rẻ tiền đến tặng cho Chi. Đúng lúc đó thì anh thấy bạn gái mình đang có mấy người đàn ông chờ tặng qua cô, thế nhưng khi thấy Kiên thì Chi ngay lập tức chạy đến. Thấy anh ôm hộp quà thì Chi cười tủm tỉm.

Chi là mối tình thứ 3 của Kiên, trước Chi thì Kiên từng yêu say đắm một cô gái. Thế nhưng sau hơn 2 năm gắn bó khi Kiên nói đùa rằng mình chỉ là trai nghèo thì cô gái đó lập tức đá Kiên. Khỏi phải nói lúc đó anh choáng váng như nào, hóa ra ở cái thời buổi đồng tiền quan trọng nhất thì tình cảm của con người không còn quan trọng nữa. Con gái bây giờ thực dụng, chỉ yêu vì tiền dù cho người đó có 60, 70 tuổi đi chăng nữa.

Không muốn bị đá thêm lần nữa nên khi tán tỉnh Chi thì Kiên giấu hết thân phận giàu có của mình. Anh ở nhà trọ đi xe số, nói làm công nhân lương 3 triệu để thử lòng Chi xem cô có phải như nhiều người con gái hám tiền khác không. Nếu như Chi chấp nhận con người nghèo khó của Kiên thì anh thề rằng cả đời này không bao giờ phụ cô. Và rồi tính đến nay đã được hơn 4 tháng Kiên nói dối bạn gái mình về mọi thứ.

 

Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần đi ăn thì Kiên đều mặc quần đùi, đi dép tổ ong đến đón bạn gái. Tất nhiên là Kiên chỉ chở Chi đến mấy chỗ vỉa hè ăn món bình dân, mấy lần quan sát thì Kiên thấy rõ Chi vui vẻ mà không hề có chút gì trách móc mình cả. Thậm chí những ngày lễ thì Kiên cũng chẳng thèm mua quà gì luôn mà Chi vẫn yêu anh say đắm. Giây phút đó thì Kiên tin chắc rằng mình đã tìm được đúng người con gái cần tìm. Ấy thế nhưng 4 tháng vẫn chưa chắc chắn nên Kiên quyết định thử lòng tiếp.

Có một lần công ty Chi tổ chức tiệc, cô không nghĩ gì nhiều mà kéo luôn cả Kiên đi cùng mình. Đến nơi đồng nghiệp thấy Chi xinh đẹp mà đi yêu gã nhếch nhác thì cười khẩy.

- Bạn trai cậu đây á hả Chi? Nhìn cũng bảnh trai đấy...nhưng chắc nghèo kiết xác nhỉ?

- Đúng là anh ấy nghèo, anh ấy chỉ làm công nhân thôi nhưng tớ yêu anh ấy.

- Thôi tớ xin...nghèo thì có mà khổ. Cậu xinh thế này thiếu gì đại gia trồng cây si mà đeo bám gã nghèo đó cho phí thanh xuân.

- Nghèo thì đâu phải là cái tội...chỉ cần cố gắng thì rồi tiền bạc sẽ kiếm ra.

Nghe được những câu nói ấy của bạn gái mà Kiên cảm động đến rơi nước mắt, anh ôm cô vào lòng thầm cảm ơn cô vì đã hiểu hoàn cảnh cho mình. Và rồi sau mấy đêm suy nghĩ thì Kiên biết rõ việc mình lên kế hoạch thử lòng là không đúng với Chi, nên anh quyết định dịp Noel này sẽ làm một kế hoạch nhỏ để thú nhận tất cả với Chi. Tất nhiên là Kiên sẽ vẫn thử lòng thêm lần cuối này rồi cầu hôn cô luôn.

Ngày hôm đó Kiên đi mua một món quà rẻ tiền đến tặng cho Chi. Đúng lúc đó thì anh thấy bạn gái mình đang có mấy người đàn ông chờ tặng qua cô, thế nhưng khi thấy Kiên thì Chi ngay lập tức chạy đến. Thấy anh ôm hộp quà thì Chi cười tủm tỉm.

Sau 2 năm yêu nhau, cố tình chỉ mua món quà 50 ngàn tặng bạn gái dịp Noel để thử lòng và phản ứng không ngờ của em khiến anh chàng quỳ gối xin tha - Ảnh 2
Hả? Anh mua quà tặng em ngày giáng sinh 50 ngàn á - Ảnh minh họa: Internet

- Anh chuẩn bị quà Noel cho em nữa hả?

- Ừ...nhưng mà quà của anh rẻ tiền lắm...chỉ có 50 ngàn thôi. Anh mua ngoài chợ chứ không phải hàng hiệu như mấy gã đại gia đang 'săn' đón em đâu.

- Hả? 50 ngán á?

- Rẻ quá đúng không? Anh biết em sẽ chê mà.

- Ai bảo anh là em chê. Em thấy 50 ngàn là quá đắt ấy... - Vừa nói Chi vừa đánh yêu Kiên.

- 50 ngàn mà em chê đắt á?

- Chứ còn sao nữa. Em chỉ cần có anh ở bên cạnh thôi...Yêu nhau bao lâu em đâu có đòi hỏi gì...Người ta có tặng em quà đắt tiền thế nào thì em cũng mặc kệ...em chỉ yêu anh thôi. Anh đừng bao giờ tự ti nữa nhé.

Nghe đến đó thì Kiên ôm lấy Chi rồi quỳ xuống cầu hôn trong sự kinh ngạc của Chi. Sau đó anh thú nhận tất cả về thân phận của mình cho Chi biết, lúc đó Chi giận lắm nhưng rồi cô hiểu vì sao bạn trai làm vậy nên tha thứ cho anh.

Yêu 2 năm, ngày đưa về ra mắt gia đình mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt vì đã làm việc này

Yêu 2 năm, ngày đưa về ra mắt gia đình mới biết người yêu là anh họ hàng xa, mỗi lần gặp nhau tôi và anh đều không dám nhìn mặt vì đã làm việc này

Theo lời bố mẹ anh, ông cố nội của anh trước đây từng có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ khác, người đó chính là bà cố ngoại hiện tại của tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm