90% đàn ông thường mắc phải sai lầm này mỗi lần ái ân, hành động thứ 3 khiến chị em "tụt hứng" ngay lập tức

Mỗi khi ân ái nếu đàn ông cứ cố chấp mắc phải những sai lầm này sẽ khiến chị em tụt cảm hứng, chẳng còn mặn mà với chuyện ấy.

Hành sự quá nhanh

Đây là giai đoạn sau ‘bước dạo đầu’ hay còn gọi là ‘cuộc chơi chính’. Nhiều người cứ thế mà hùng hục cho xong việc, để thỏa mãn bản thân chứ chẳng quan tâm hay tôn trọng cảm xúc của bạn tình. Như đã nói, hãy nâng niu và thấu hiểu họ, hãy điều khiển bản thân và lèo lái mọi di chuyển với nàng thật nhịp nhàng và chậm rãi, cố gắng duy trì điều đó đủ dài cho cả hai.

Bạn cần phải học cách đùa giỡn nhiều hơn trên cơ thể của đối phương, bởi cảm giác hồi hộp và được khám phá cũng chính là một loại khoái cảm khó cưỡng!

Ảnh minh họa: Internet

Tưởng rằng mình biết rõ về cơ thể nàng

Ngày nay rất nhiều phụ nữ vẫn đang giả vờ lên đỉnh, giống như 20 hay 30 năm trước. Vì thế, nếu cô ấy không hứng thú với chuyện chăn gối, có thể bạn đã không biết nàng muốn gì’.

Đừng sợ khi phải đưa ra các câu hỏi như "Em cảm thấy cách này thế nào?", hay "Em có muốn điều gì khác biệt không". Nói cách khác, hãy hỏi trực tiếp cô ấy để có hướng dẫn cụ thể. Chỉ có như thế bạn mới có thể hiểu được hết những gì phụ nữ cần và muốn.

Áp dụng với những tư thế kỳ quặc

Thực tế, có rất nhiều tư thế và cách thức mà các diễn viên ‘đóng’ cho ta xem chỉ là những gì diễn ra trên màn ảnh. Trong chuyện phòng the ái ân, chúng ta tìm đến nhau vì cảm xúc, vì sự hòa hợp của cả hai tâm hồn chứ không phải vì phải “diễn” cho ai đó xem. Vậy nên, đừng ép bản thân cũng như khiến đối tác khó chịu hay đau đớn, chỉ thực hiện khi có sự trao đổi thẳng thắn và đồng ý của nàng.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy hỏi thử xem nàng thích được ái ân với những tư thế nào hay cảm thấy hứng thú với điều gì nhất từ mình mang đến nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/90-an-ong-thuong-mac-phai-sai-lam-nay-moi-lan-ai-an-hanh-ong-thu-3-khien-chi-em-tut-hung-ngay-lap-tuc-594118.html