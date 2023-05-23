3 ‘điểm huyệt đạo’ của đàn ông phụ nữ 'hôn' vào là chàng liền liêu xiêu, càng 'yêu' càng cuồng nhiệt

Với đàn ông có những điểm còn nhạy cảm hơn cả điểm ‘G’ mà phụ nữ không hề biết. Chỉ cần nàng kích thích nhẹ 3 nơi này bất cứ anh nào cũng sẽ hực lửa ‘yêu’.

Hôn vào vùng sau gáy

Vùng sau gáy của chàng cũng được coi là một vùng nhạy cảm. Rất nhiều đàn ông thích được âu yếm nơi này. Hãy từ từ đến với chàng từ phía sau, hôn nhẹ và say đắm vùng sau gáy. Ngay lúc đó, siết chặt tay để ôm chàng mạnh hơn, đưa bàn tay của mình đến bầu ngực, đến cổ, đến khuôn mặt chàng. Cử chỉ đầy yêu thương này luôn làm chàng hưng phấn. Phụ nữ thích được ôm và hôn từ phía sau thì đàn ông cũng vậy. Điều này mang lại cảm nhận yêu thương trìu mến dành cho chàng. Một chút tinh tế, bạn cho chàng thấy chàng được yêu thế nào và chàng sẽ đáp lại bạn ra sao.

Ảnh minh họa: Internet

Hôn lên bầu ngực

Bầu ngực đối với phụ nữ là nơi đẹp nhất, tự hào nhất và trữ nhiều đầu dây thần kinh nhạy cảm. Thì với nam giới cũng vậy. Rất nhiều nam giới thích được nàng yêu theo cách mà chàng vẫn làm với nàng. Hãy từ từ và làm chàng sập bẫy bằng nụ hôn mơn trớn nên bầu ngực chàng. Nhớ lại xem chàng đã làm gì với đôi gò bồng đảo của bạn, hãy làm lại y hệt với chàng. Chàng đã làm bạn hưng phấn như thế nào, hãy đáp trả chàng tương tự như vậy với một tình yêu và sự say mê. Chàng sẽ không không thể quên khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

Một nụ hôn ngọt ngào ở đôi môi

Ảnh minh họa: Internet

Một nụ hôn ướt át luôn là điều khát khao của hai giới. Và vì thế nụ hôn luôn là điểm đầu tiên gợi tình, gợi nhớ, gợi khát khao nhiều nhất khi bắt đầu cuộc yêu của hai người. Hãy “thay đổi” nụ hôn của bạn: Khi ướt át, lúc nũng nịu, khi chớp nhoáng kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch… Đảm bảo chàng sẽ thích thú.

Ngoài ra bạn có thể dùng nụ hôn của mình tấn công các vùng khác trên cơ thể chàng. Hãy dùng đầu lưỡi, hôn nhẹ lên vành tai chàng từ phía sau, hoặc gặm nhẹ vành tai chàng, bạn sẽ thấy ngay phản ứng bất ngờ từ chàng.

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